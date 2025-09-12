Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Charlie Kirk vadász BBC merénylet

Charlie Kirk-merénylet: a szakértő szerint ez lehetett a foglalkozása a feltételezett gyilkosnak

2025. szeptember 12. 07:48

Daniel Franks korábbi FBI-ügynök megállapítása szerint a lövés távolsága egy tapasztalt lövész számára nem jelenthetett kihívást.

2025. szeptember 12. 07:48
null

Ahogy arról lapunk már korábban beszámolt, Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték szerdán egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben. A lövésbe később bele is halt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Daniel Franks korábbi FBI-ügynök a BBC-nek tett nyilatkozatában megállapította, hogy véleménye szerint a lövész vadász lehetett.

Nagy magabiztosság kellett ahhoz, hogy leadja azt a lövést, és pontosan eltalálja a célpontot”

 – mondta el a lapnak a korábbi ügynök, majd hozzátette, hogy a lövés távolsága egy tapasztalt lövész számára nem jelenthetett kihívást.

Bár „bárki lemehet egy lőtérről, és gyakorolhat távcsővel”, a volt Daniel Franks szerint a helyszín és a lövész „magabiztossága” együttesen arra utal, hogy Charlie Kirket egy vadász lőhette le.

Ezt is ajánljuk a témában

Viselkedési szempontból inkább úgy gondolom, hogy egyedül cselekedett”

 – tette hozzá a volt FBI-ügynök aki türelmet kért az emberektől és megismételte, hogy biztos abban: a lövészt azonosítani fogják, és utána már „csak az lesz a kérdés, hogy mikor találják meg”.

Lapunk továbbá arról is hírt adott, hogy pénteken napvilágot látott egy felvétel melyet, az Utah állambeli Közbiztonsági Minisztérium hozott nyílvánosságra. A videón látható, ahogy a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi egy iskola tetején fut át, majd végül belép arra az erdős területre, ahol a fegyvert is megtalálták.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Photo by Phill Magakoe / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bispora
2025. szeptember 12. 08:18
Döbbenetesen hasonlít a Trump elleni merényletre ez az eset! Még a merénylő fizimiskája is. Nagyobb összeget tennék rá, hogy a két merénylő ismerte egymást!
Válasz erre
0
0
karakter-2
2025. szeptember 12. 08:18
hazudik a szarházi ez egy profi módon kivitelezett, ütemezett és mediatizált gyilkosság volt
Válasz erre
0
0
k
2025. szeptember 12. 07:56
Lehet hogy " vadász" volt a tettes, de én inkább egy fegyveres testületben kiképzett mesterlövészre gondolok, ott is keresni kellene. Már most sokat elmond az, hogy még mindig nem találták meg a tettest. Ez már rejtett burkolt vagy félig nyílt polgárháború.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!