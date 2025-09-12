Charlie Kirk-merénylet: a szakértő szerint ez lehetett a foglalkozása a feltételezett gyilkosnak

Iskolatetőről az erdőbe: videón mutatjuk, hogyan szökött meg Charlie Kirk feltételezett gyilkosa (VIDEÓ)
A felvételt az Utah állambeli Közbiztonsági Minisztérium hozta nyilvánosságra.
Daniel Franks korábbi FBI-ügynök megállapítása szerint a lövés távolsága egy tapasztalt lövész számára nem jelenthetett kihívást.
Ahogy arról lapunk már korábban beszámolt, Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték szerdán egy diákokkal tartott kérdezz-felelek során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben. A lövésbe később bele is halt.
Daniel Franks korábbi FBI-ügynök a BBC-nek tett nyilatkozatában megállapította, hogy véleménye szerint a lövész vadász lehetett.
Nagy magabiztosság kellett ahhoz, hogy leadja azt a lövést, és pontosan eltalálja a célpontot”
– mondta el a lapnak a korábbi ügynök, majd hozzátette, hogy a lövés távolsága egy tapasztalt lövész számára nem jelenthetett kihívást.
Bár „bárki lemehet egy lőtérről, és gyakorolhat távcsővel”, a volt Daniel Franks szerint a helyszín és a lövész „magabiztossága” együttesen arra utal, hogy Charlie Kirket egy vadász lőhette le.
Az a helyzet, hogy ezekben a figurákban az eszme felülírja az emberséget, és csak azért nem akasztanak, nyaktilóznak és lövöldöznek még, mert ahhoz is gyávák. Ungváry Zsolt írása.
Viselkedési szempontból inkább úgy gondolom, hogy egyedül cselekedett”
– tette hozzá a volt FBI-ügynök aki türelmet kért az emberektől és megismételte, hogy biztos abban: a lövészt azonosítani fogják, és utána már „csak az lesz a kérdés, hogy mikor találják meg”.
Lapunk továbbá arról is hírt adott, hogy pénteken napvilágot látott egy felvétel melyet, az Utah állambeli Közbiztonsági Minisztérium hozott nyílvánosságra. A videón látható, ahogy a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi egy iskola tetején fut át, majd végül belép arra az erdős területre, ahol a fegyvert is megtalálták.
Nyitókép forrása: Photo by Phill Magakoe / AFP