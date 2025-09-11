„Az elmúlt években Európa-szerte egyre több támadás éri az újságírókat, ami komoly aggodalomra ad okot a sajtószabadság jövőjét illetően. A Riporterek Határok Nélkül (RSF) és a Nemzetközi Újságíró Szövetség (IFJ) 2024-es jelentései szerint a fizikai és verbális támadások száma drámaian megemelkedett. Az újságírók nemcsak a konfliktus zónákban, hanem békés európai országokban is célponttá váltak.

Szerbiában például 2025 nyarán több mint harminc újságírót értek fizikai támadások alig két hónap alatt. Egyes esetekben rendőrök követtek el erőszakot a sajtómunkások ellen. Másokat tüntetők támadtak meg, gyakran fémrudakkal vagy más tárgyakkal. A hatóságok sok esetben nem biztosítanak megfelelő védelmet, sőt, előfordul, hogy maguk is részt vesznek az agresszióban.

Németországban is riasztó a helyzet: 2024-ben megduplázódott az újságírók elleni támadások száma az előző évhez képest. A média képviselőit gyakran tüntetések során inzultálják, dobálják, vagy egyszerűen lelökik a földre. Ez a tendencia a radikalizálódó közbeszéd és a dezinformációs kampányok felerősödésével is összefüggésbe hozható.

A háborús övezetekben dolgozó újságírók helyzete még veszélyesebb. Az Ukrajnában dolgozó tudósítók rendszeresen válnak célponttá, legyen szó mesterlövészekről, bombázásokról vagy aknatámadásokról. 2024-ig közel 150 újságírót ért támadás az orosz invázió következtében. Többen életüket vesztették, másokat megsebesítettek vagy fogságba hurcoltak.

Grúziában, Montenegróban és Olaszországban is több dokumentált eset történt, amikor újságírókat megfenyegettek, megvertek vagy technikai felszerelésüket megrongálták. Montenegróban egy ismert újságírónőt 2024-ben egy étterem előtt támadtak meg, miután cikkeiben korrupcióval foglalkozott. Az autójához szorították, és a fejét a járműhöz verték.”