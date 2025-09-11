Lökdösődés és erőszak után KIZÁRÁS – a Transparency rendezvényén jártunk (VIDEÓ!)

Ebből nagy baj lehet: négymillió embert üt meg, ha Magyar Péterék ezt meglépik
A javaslat kitér a kedvezmények felülvizsgálatára, amivel százezrek fizetése csökkenne azonnal, az szja emeléséről nem is beszélve.
A Transparency International Magyarország az újságírók kihívásairól rendezett kerekasztal-beszélgetést. A résztvevőket az aktuális téma okán a Móna Márk kollégánkat és Császár Attilát ért inzultusokról kérdeztük.
A Transparency International rendezvényére érkező baloldali újságírók azonban nem voltak túlzottan párbeszédre készek. Volt, aki megszűnt MÚOSZ-tevékenységére tekintettel nem formált véleményt, mások pedig „mindkét oldalt” vagy épp a jobboldal vélt bűneit emlegették fel, amikor a kollégánkat ért fizikai erőszakról vagy Császár Attila megfenyegetéséről kérdeztük őket.
Egy résztvevő egyenesen úgy fogalmazott a jobboldali újságírókat ért inzultusokról, hogy: „előfordul”.
A kérdésfeltevés közben a szervezők kitessékelték a Mandiner stábját az épületből, mondván, hogy lapunknak nincs lehetősége a helyszínen forgatni. Így nem tudtuk meg, hogy az est moderátora és a Transparency International magyarországi vezetője, Martin József Péter mit gondol az újságírókat érő tiszás erőszakról.
