Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt erőszak Transparency International Magyarország

Lökdösődés és erőszak után KIZÁRÁS – a Transparency rendezvényén jártunk (VIDEÓ!)

2025. szeptember 11. 09:48

A Transparency International Magyarország az újságírók kihívásairól rendezett kerekasztal-beszélgetést. A résztvevőket az aktuális téma okán a Móna Márk kollégánkat és Császár Attilát ért inzultusokról kérdeztük.

A Transparency International rendezvényére érkező baloldali újságírók azonban nem voltak túlzottan párbeszédre készek. Volt, aki megszűnt MÚOSZ-tevékenységére tekintettel nem formált véleményt, mások pedig „mindkét oldalt” vagy épp a jobboldal vélt bűneit emlegették fel, amikor a kollégánkat ért fizikai erőszakról vagy Császár Attila megfenyegetéséről kérdeztük őket.

Egy résztvevő egyenesen úgy fogalmazott a jobboldali újságírókat ért inzultusokról, hogy: „előfordul”.

A kérdésfeltevés közben a szervezők kitessékelték a Mandiner stábját az épületből, mondván, hogy lapunknak nincs lehetősége a helyszínen forgatni. Így nem tudtuk meg, hogy az est moderátora és a Transparency International magyarországi vezetője, Martin József Péter mit gondol az újságírókat érő tiszás erőszakról.

Nézze vissza riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Karvaly
2025. szeptember 11. 10:33
Nagyon helyes, kérdezni kell őket, hogy kiderüljön a valódi énjük. Így most mindenki láthatja, hogy a névleg átláthatóságért küzdők nem szeretik, ha nem baráti sajtó kérdezgeti őket. (és érdekes az is, hogy ezek szerint mégsem függetlenek és objektívek...) Most mondjam azt, hogy a kormányinfóra bejáratos a baloldali média azzal együtt, hogy sosem az adott témáról kérdeznek, hanem aktuálpolitikai véleményt igyekeznek formálni, ráadásul hajlamosak olyan képpel és ruhában megjelenni, mint aki a hajnalig tartó piálásból érkezett épp - ezzel nemcsak az ott lévő többiek, de még a saját olvasóik felé sem megtartva a minimum tiszteletet.
Upuaut
2025. szeptember 11. 10:16
Semmi probléma. A baloldali újságírókat érő inzultusok meg elő fognak fordulni. De akkor majd nem ér Brüsszelbe menni siránkozni.
gullwing
2025. szeptember 11. 10:02
Ezek mindig megtalálják a gödör alját és képesek tovább ásni....
zakar zoltán béla
2025. szeptember 11. 10:01
Éljen és virágozzék a tavalyi Tranzit győztes igazmondó Ligeti Miklós...Ki égett az akkori vitában! Transz Pr Andzsi újságírás...
