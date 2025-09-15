Ft
AKS−74U IP Arbalet Kalasnyikov gépkarabély csodafegyver drón géppuska

Repülő Kalasnyikov: új orosz „csodafegyver” tűnt fel a háborúban (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 16:49

Újabb szintre lépett a drónháború: az oroszok bemutatták az IP Arbaletet, amelyre egy AKS–74U gépkarabélyt szereltek.

2025. szeptember 15. 16:49
Furcsa fegyverrel álltak elő az oroszok, Kalasnyikov gépfegyvert szereltek egy drónra – derült ki egy, a YouTube-ra feltöltött videóból.

Az ukránok már a háború eleje óta szerelnek géppuskákat drónokra, de más országok is kísérleteznek ilyen típusú fegyverek kifejlesztésével.

Az oroszok „csodafegyvere” 110 km/h sebességre képes, egészen pontosan egy AKS−74U gépkarabély van ráerősítve és az IP Arbalet nevet viseli.

A videóból kiderül, hogy a fegyverben nincs olyan rendszer, amely kompenzálna a fegyver visszarúgása ellen, ennek ellenére az oroszok azt állítják, hogy képesek pontosan célba találni a drónnal.

Nyitókép: képernyőkép / Мілітарний – відео

stormy
2025. szeptember 15. 18:25
netto faszság. a latency egy átlagos 30fps-t tudó kamerával kb 200ms. ehhez jön a kijelző dekoder, stb latencyje azzal kb 300ms. az majdnem fél másodperc késés. a lofaszt sem tudná eltaláni vele 1méterről sem. ezért találják el nehezen kamikáze dronnal még a mozgó biciklist is. egy ilyen drónhoz 120-300fps kamera kell minimum, bitang sávszélességgel estimese kategóra.
massivement-4
2025. szeptember 15. 17:28
A jövő az ilyen improvizációkról is fog szólni, a Mad Max világban.
cotowo
•••
2025. szeptember 15. 17:22 Szerkesztve
A fegyver fixen van rögzítve, vagyis csak repülési irányba és magasságban használható. Ami csak két dologra lehet alkalmas. Vagy a lövészárokban való manőverezésre és annak kisöprésére, ahol kis távolságok vannak, nem kell nagy pontosság. Vagy sörétes lőszert használva drónok ellen. Ez 5.45x39 kaliber, aminek a sörétes lőszere hét darab sörétet tartalmaz. Egy drón lelövéséhez kell belőle 4-6 db.
ihavrilla
2025. szeptember 15. 17:18
Megnéztem azt a felvételt, ami szerint gyanús, hogy kézifegyver van az oldalán az ing alatt. Egyértelmű, hogy pisztoly van nála. Ez tényleg egy idióta barom! Anno az 1990-es években Morvay "kazánkirály" hordott önvédelmi fegyvert. Úgy látszik, hogy kisstílű ostoba kislétszámű emberek ettől érzik nagynak magukat. Még az ágyban is rajta lehet. Viagra helyett? Vagy mellette?
