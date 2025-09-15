Repülő Kalasnyikov: új orosz „csodafegyver” tűnt fel a háborúban (VIDEÓ)

Peszkov: A NATO háborúban áll Oroszországgal
Az orosz elnöki szóvivő ezt azzal magyarázta, hogy a NATO katonai és logisztikai támogatást nyújt Ukrajnának.
Újabb szintre lépett a drónháború: az oroszok bemutatták az IP Arbaletet, amelyre egy AKS–74U gépkarabélyt szereltek.
Furcsa fegyverrel álltak elő az oroszok, Kalasnyikov gépfegyvert szereltek egy drónra – derült ki egy, a YouTube-ra feltöltött videóból.
Az ukránok már a háború eleje óta szerelnek géppuskákat drónokra, de más országok is kísérleteznek ilyen típusú fegyverek kifejlesztésével.
Az oroszok „csodafegyvere” 110 km/h sebességre képes, egészen pontosan egy AKS−74U gépkarabély van ráerősítve és az IP Arbalet nevet viseli.
A videóból kiderül, hogy a fegyverben nincs olyan rendszer, amely kompenzálna a fegyver visszarúgása ellen, ennek ellenére az oroszok azt állítják, hogy képesek pontosan célba találni a drónnal.
