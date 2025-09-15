Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
NATO Oroszország Dmitrij Peszkov ukrajna

Peszkov: A NATO háborúban áll Oroszországgal

2025. szeptember 15. 15:37

Az orosz elnöki szóvivő ezt azzal magyarázta, hogy a NATO katonai és logisztikai támogatást nyújt Ukrajnának.

2025. szeptember 15. 15:37
null

A NATO valójában háborúban áll Oroszországgal – számolt be Dmitrij Peszkov, orosz elnöki szóvivő hétfői kijelentéséről a Tass.com.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elnöki szóvivő Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter korábbi kijelentésére reagált.

A NATO háborúban áll Oroszországgal”

– mondta Peszkov újságíróknak.

„Ez nyilvánvaló, és nem igényel további megerősítést.” – egészítette ki a nyilatkozatát.

A Kreml képviselője szerint a NATO részt vesz ebben a háborúban, mivel közvetlen és közvetett módon is támogatja a kijevi háborús törekvéseket.

Nyitókép: Mikhail TERESHCHENKO / POOL / AFP

***

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2025. szeptember 15. 16:38
De hová tűntek az "orosz" drónok Lengyelországban? ( Nekem a " Lenin elvtárs Lengyelországban " c. vicc ugrott be erről a cirkuszról )
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 15. 16:37
A konklúzió pedig? Tudjuk, hogy a baltiak meg a németek mit művelnek Kalinyingrádnál, ez a nyitány arra, hogy visszaüttök?
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 15. 16:37
Akárcsak Medvegyev, Peszkov is szeret nagyokat mondani, két kupica vodka között.
Válasz erre
0
3
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 15. 16:33
úgy látom 3,5 év után az oroszok annyira meggyengítették a NATOt, hogy már nem kamuznak hanem a képünkbe mondják a igazat eddig olyan nagy emberek is kimondták a nyugat oldaláról mint Ursula vagy Trump(ez nem az én hanem a Bidé és a Zselé háborúja) gondolom a tények ismerete óta Ráczbandi, Tarjányi és a tartótisztjeik gőzerővel vizsgálják már felül azt a téves axiómát, hogy az oroszok az ukránokat se tudták legyőzni a baj az az, hogy az újraszámolásnál folyton az jön ki, hogy a NATO képtelen volt legyőzni Oroszországot, ez pedig azt jelenti, hogy az orosz-kínai szövetséggel szemben a nyugat esélytelen
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!