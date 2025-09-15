„Drónfalat” építene a NATO Oroszország ellen – de mi is ez?
A Lengyelországot ért légtérsértés, majd a románok tehetetlenkedése komoly figyelmeztetés volt Európának.
Az orosz elnöki szóvivő ezt azzal magyarázta, hogy a NATO katonai és logisztikai támogatást nyújt Ukrajnának.
Ezt is ajánljuk a témában
A Lengyelországot ért légtérsértés, majd a románok tehetetlenkedése komoly figyelmeztetés volt Európának.
Az elnöki szóvivő Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter korábbi kijelentésére reagált.
A NATO háborúban áll Oroszországgal”
– mondta Peszkov újságíróknak.
„Ez nyilvánvaló, és nem igényel további megerősítést.” – egészítette ki a nyilatkozatát.
A Kreml képviselője szerint a NATO részt vesz ebben a háborúban, mivel közvetlen és közvetett módon is támogatja a kijevi háborús törekvéseket.
Nyitókép: Mikhail TERESHCHENKO / POOL / AFP
***