Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin határidő

Putyin történelmi bejelentése: megállapodásra jutottam Trumppal a háborúról

2025. szeptember 01. 14:22

Macron szerint ma jár le a határidő, amit Donald Trump adott Vlagyimir Putyinnak.

2025. szeptember 01. 14:22
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt állítja, hogy az elmúlt hónapban Alaszkában tartott találkozójukon „megállapodásra jutott” Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háború befejezéséről.

Azt azonban nem árulta el, hogy hajlandó-e részt venni a Trump által közvetített béketárgyalásokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – számolt be a BBC. 

Putyin ismét a Nyugatot okolta a háborúért.

Az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt Tiencsinben, ahol találkozott Hszi Csin-pinggel és Narendra Modival. Köszönetet mondott a kínai és indiai vezetőknek támogatásukért és az „ukrán válság megoldásának elősegítésére” tett erőfeszítéseikért.

Kína és India az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlói.

Beszédében Putyin azt is elmondta, hogy az alaszkai találkozón Trumppal sikerült megegyeznie és hozzátette: „remélhetőleg ebbe az irányba haladunk, megnyitva az utat az ukrán béke felé”.

Ugyanakkor megismételte véleményét, miszerint „ezt a válságot nem Oroszország Ukrajna elleni támadása váltotta ki, hanem az Ukrajnában történt puccs, amelyet a Nyugat támogatott és provokált”.

Putyin legutóbbi nyilatkozata néhány nappal azután történt, hogy Oroszország a háborúban második legnagyobb légitámadását indította Ukrajna ellen.

Ketyeg az óra

Pénteken Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy Trump határideje alapján Putyinnak hétfőig kell döntést hoznia, hogy beleegyezik-e a béketárgyalásokba Zelenszkijjel.

Ha az orosz vezető nem egyezik bele, „az ismét azt fogja mutatni, hogy Putyin elnök kijátszotta Trump elnököt” – mondta Macron.

De egy augusztus 22-i CNN-interjúban Trump maga ismét „pár hetet” adott Putyinnak, hogy válaszoljon, mielőtt az Egyesült Államok lépéseket tesz. 

A múlt hónapban Putyinnal folytatott találkozója után Trump lemondott a tűzszüneti követelésről, és helyette egy békeszerződést szorgalmazott. Találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, valamint az európai vezetőkkel, akik gyors látogatást tettek Washingtonban.

Nyitókép: Ding Haitao / XINHUA / Xinhua via AFP

 

 

 

