Összeomlana Ukrajna nyugati támogatás nélkül: Zelenszkijék csak a háborús költségek felét képesek kifizetni

Ukrajna a 120 milliárd dollárosra becsült 2026-os hadikiadásainak csak a felét képes állni, a többit nyugati partnerektől várja.
Előzetes becslések szerint Ukrajna 2026-os védelmi kiadásai 120 milliárd dollárra rúgnak majd. Azonban az ukrán állam ennek azonban csak a felét képes saját zsebéből finanszírozni. A fennmaradó összeg előteremtéséhez külföldi segítségre lesz szüksége a háborúban álló országnak – jelentette be az ukrán parlament költségvetési bizottságának vezetője.
Rokszolana Pidlasza elmagyarázta, hogy a háború költségei folyamatosan emelkednek ezért Ukrajnának segítségre van szüksége.
2025-ben Ukrajna háborúja napi 172 millió dollárt emészt fel, amely az ország GDP-jének 31 százaléka.
