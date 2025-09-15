Összeomlana Ukrajna nyugati támogatás nélkül: Zelenszkijék csak a háborús költségek felét képesek kifizetni

Előzetes becslések szerint Ukrajna 2026-os védelmi kiadásai 120 milliárd dollárra rúgnak majd. Azonban az ukrán állam ennek azonban csak a felét képes saját zsebéből finanszírozni. A fennmaradó összeg előteremtéséhez külföldi segítségre lesz szüksége a háborúban álló országnak – jelentette be az ukrán parlament költségvetési bizottságának vezetője.