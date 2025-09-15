Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Zelenszkiik Ukrajna háborúban hadikiadás dollár

Összeomlana Ukrajna nyugati támogatás nélkül: Zelenszkijék csak a háborús költségek felét képesek kifizetni

2025. szeptember 15. 14:44

Ukrajna a 120 milliárd dollárosra becsült 2026-os hadikiadásainak csak a felét képes állni, a többit nyugati partnerektől várja.

2025. szeptember 15. 14:44
null

Előzetes becslések szerint Ukrajna 2026-os védelmi kiadásai 120 milliárd dollárra rúgnak majd. Azonban az ukrán állam ennek azonban csak a felét képes saját zsebéből finanszírozni. A fennmaradó összeg előteremtéséhez külföldi segítségre lesz szüksége a háborúban álló országnak – jelentette be az ukrán parlament költségvetési bizottságának vezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

Rokszolana Pidlasza elmagyarázta, hogy a háború költségei folyamatosan emelkednek ezért Ukrajnának segítségre van szüksége.

2025-ben Ukrajna háborúja napi 172 millió dollárt emészt fel, amely az ország GDP-jének 31 százaléka.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. szeptember 15. 15:40
Ukrajna tárgyaljon és ne lejmoljon! Egyetlen nép sem azért dolgozik, hogy a mertermelt étékeket és a meglévő erőforrásait egy latorállamnak adja.
Válasz erre
0
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. szeptember 15. 15:32
Ha nincs ingyenebéd, akkor ingyenháború sincs.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. szeptember 15. 15:15
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. szeptember 15. 15:05
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!