Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában georgia SZBU Ukrajna Oroszország Ukrán Biztonsági Szolgálat

Túlment minden határon Zelenszkij: puccsra készülhet a demokráciát féltő ukrán elnök

2025. szeptember 15. 14:02

Aggódik a georgiai miniszterelnök.

2025. szeptember 15. 14:02
Zelenszkij

A georgiai miniszterelnök, Irakli Kobakhidze szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat állítólag részt vesz egy államcsíny előkészítésében az országban. Az RBC-Ukrajina beszámolója szerint Kobakhidze nyilatkozatát a „Georgia Online” idézi.

„Ami az esetleges kapcsolatot illeti az ország belpolitikai eseményeivel, különösen a bejelentett »megbuktatással«, láthatják, hogy az ellenzék teljes mértékben kétségbeesett, gyenge, ez a fő ok.

Ilyen pillanatokban bármilyen provokáció lehetséges”

– mondta Kobakhidze, kommentálva az SZBU állítólagos szerepét a robbanóanyag Georgiába juttatásában. Hozzátette, hogy az ilyen ügyek különös figyelmet igényelnek. Kobakhidze szerint minden ilyen esetet teljesen ki kell vizsgálni, és Georgiában meg kell állapítani, „kinek volt szüksége arra, hogy zavargásokat szítson az országban”.

Szeptember 11-én a georgiai Állami Biztonsági Szolgálat bejelentette, hogy letartóztattak két ukrán állampolgárt, akik állítólag 2,4 kg hexogént (robbanóanyagot) próbáltak Georgiába csempészni.

A georgiai hatóságok szerint egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautó Törökországból érkezett Georgiába, Ukrajnán, Románián és Bulgárián keresztül. A hexogént állítólag rejtett, gondosan álcázott rekeszekben találták meg.

Szeptember 12-én a georgiai Állami Biztonsági Szolgálat bejelentette, hogy a robbanóanyagot az SZBU adta az ukránoknak. Mellesleg 2024. február 5-én a georgiai Állami Biztonsági Szolgálat már beszámolt egy hasonló incidensről, amikor állításuk szerint robbanóanyagot foglaltak le, amelyet Odesszából Voronyezsbe szállítottak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2025. szeptember 15. 15:17
Egyre félelmetesebb és agresszívabb ez a gagyi náci geci ukiiiikiiikriiiijnii faj!...oroszok, könyörgöm, végezzetek ezekkel, mert mellettük sosem lesz békénk!...terrorista undormányok a banderista szarok!.... Putin, előre!
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. szeptember 15. 15:14
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. szeptember 15. 15:11
A magyar nép már szavazott. Ukrajna nem való az EU-ba. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak, mert nem engedjük be az EU-ba a fasiszta ukrán diktatúrát.
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. szeptember 15. 15:09
Fasza, hogy a pokolbéli nemlétezők itt Európa küszöbén egy kikényszerített háború leple alatt tudtak csinálni egy ilyen műveleti területet és terrorközpontot, ami kurva sokáig futtatható Ukrajna néven.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!