A georgiai miniszterelnök, Irakli Kobakhidze szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat állítólag részt vesz egy államcsíny előkészítésében az országban. Az RBC-Ukrajina beszámolója szerint Kobakhidze nyilatkozatát a „Georgia Online” idézi.

„Ami az esetleges kapcsolatot illeti az ország belpolitikai eseményeivel, különösen a bejelentett »megbuktatással«, láthatják, hogy az ellenzék teljes mértékben kétségbeesett, gyenge, ez a fő ok.

Ilyen pillanatokban bármilyen provokáció lehetséges”

– mondta Kobakhidze, kommentálva az SZBU állítólagos szerepét a robbanóanyag Georgiába juttatásában. Hozzátette, hogy az ilyen ügyek különös figyelmet igényelnek. Kobakhidze szerint minden ilyen esetet teljesen ki kell vizsgálni, és Georgiában meg kell állapítani, „kinek volt szüksége arra, hogy zavargásokat szítson az országban”.