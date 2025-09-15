Megtámadták őket az ukránok – állítják a grúzok
Grúzia Állami Biztonsági Szolgálata friss információkat hozott nyilvánosságra két ukrán állampolgárról, akiket szeptember 11-én vettek őrizetbe.
Aggódik a georgiai miniszterelnök.
A georgiai miniszterelnök, Irakli Kobakhidze szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat állítólag részt vesz egy államcsíny előkészítésében az országban. Az RBC-Ukrajina beszámolója szerint Kobakhidze nyilatkozatát a „Georgia Online” idézi.
„Ami az esetleges kapcsolatot illeti az ország belpolitikai eseményeivel, különösen a bejelentett »megbuktatással«, láthatják, hogy az ellenzék teljes mértékben kétségbeesett, gyenge, ez a fő ok.
Ilyen pillanatokban bármilyen provokáció lehetséges”
– mondta Kobakhidze, kommentálva az SZBU állítólagos szerepét a robbanóanyag Georgiába juttatásában. Hozzátette, hogy az ilyen ügyek különös figyelmet igényelnek. Kobakhidze szerint minden ilyen esetet teljesen ki kell vizsgálni, és Georgiában meg kell állapítani, „kinek volt szüksége arra, hogy zavargásokat szítson az országban”.
Szeptember 11-én a georgiai Állami Biztonsági Szolgálat bejelentette, hogy letartóztattak két ukrán állampolgárt, akik állítólag 2,4 kg hexogént (robbanóanyagot) próbáltak Georgiába csempészni.
A georgiai hatóságok szerint egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautó Törökországból érkezett Georgiába, Ukrajnán, Románián és Bulgárián keresztül. A hexogént állítólag rejtett, gondosan álcázott rekeszekben találták meg.
Szeptember 12-én a georgiai Állami Biztonsági Szolgálat bejelentette, hogy a robbanóanyagot az SZBU adta az ukránoknak. Mellesleg 2024. február 5-én a georgiai Állami Biztonsági Szolgálat már beszámolt egy hasonló incidensről, amikor állításuk szerint robbanóanyagot foglaltak le, amelyet Odesszából Voronyezsbe szállítottak.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
