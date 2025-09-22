Ft
09. 22.
hétfő
ISIS üzenet keresztény zsidók Franciaország muszlim terrorszervezet

„Öljétek meg a keresztényeket és a zsidókat minden eszközzel”: brutális üzenetet küldött az ISIS

2025. szeptember 22. 14:10

Kegyetlen erőszakra buzdítja a terrorszervezet a muszlimokat a nyugati országok ellen.

2025. szeptember 22. 14:10
null

Az Iszlám Állam (ISIS) nevű terrorszervezet a a francia Le Figaro újsághoz eljuttatott kiadványában – melyet a Terrorizmuselemző Központ (CAT) szerzett meg – a keresztények és zsidók elpusztítására szólította fel a muszlimokat.

 Ó, monoteista muszlimok... Üssétek a zsidókat és a keresztényeket, tömegeiket és konvojaikat Amerika és Európa utcáin, különösen Franciaországban. Ne kíméljétek őket; támadjátok meg és öljétek meg őket minden lehetséges eszközzel: autóval, késsel, fegyverrel vagy tűzzel.”

Az írás így folytatódik: „Támadjátok meg őket olyan magányos akciókkal, mint amilyeneket korábban Párizsban, Brüsszelben és más helyeken a keresztesek országában láthattunk.”

Franciaország és a többi palesztinpárti európai ország hiába fejezték ki támogatásukat a független palesztin állam létrehozásához, a radikális ISIS csoport arra szólította fel a muszlimokat, hogy utasítsák el ezeket az ajánlatokat, mivel azok célja szerintük csupán „a muszlimok lefegyverzésére és dzsihádjuk semlegesítésére” szolgál.

A nyugati országok Izrael és a Hamász közötti tűzszünetre irányuló követelései pedig az terrorszervezet értelmezésében pedig „csupán arra irányulnak, hogy megmentsék a zsidókat (...) a kihalás és az összeomlás veszélyétől” – idézi a Breitbart.

Nyitókép: Képmetszet

123321
2025. szeptember 22. 14:57
nem lehet ez vmi férlefordítás? Lehet, hogy csak köszönetet mondtak a franciáknak a palesztin állam elismeréséért.
herden100
2025. szeptember 22. 14:52
🕊️ youtu.be/KkVmIK4nc_k?si=vUG8qeDiUy1o-hR6
szilard666
2025. szeptember 22. 14:52
de főleg a cionistákat....
survivor
2025. szeptember 22. 14:50
salátás A testvérharcok Gázában és Ukrajnában MINKET miért érdekelnének ? Mindet az ANGOLSZÁSZOK csinálták, b+ !
