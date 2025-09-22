„Öljétek meg a keresztényeket és a zsidókat minden eszközzel”: brutális üzenetet küldött az ISIS

Az Iszlám Állam (ISIS) nevű terrorszervezet a a francia Le Figaro újsághoz eljuttatott kiadványában – melyet a Terrorizmuselemző Központ (CAT) szerzett meg – a keresztények és zsidók elpusztítására szólította fel a muszlimokat.

Ó, monoteista muszlimok... Üssétek a zsidókat és a keresztényeket, tömegeiket és konvojaikat Amerika és Európa utcáin, különösen Franciaországban. Ne kíméljétek őket; támadjátok meg és öljétek meg őket minden lehetséges eszközzel: autóval, késsel, fegyverrel vagy tűzzel.”

Az írás így folytatódik: „Támadjátok meg őket olyan magányos akciókkal, mint amilyeneket korábban Párizsban, Brüsszelben és más helyeken a keresztesek országában láthattunk.”

Franciaország és a többi palesztinpárti európai ország hiába fejezték ki támogatásukat a független palesztin állam létrehozásához, a radikális ISIS csoport arra szólította fel a muszlimokat, hogy utasítsák el ezeket az ajánlatokat, mivel azok célja szerintük csupán „a muszlimok lefegyverzésére és dzsihádjuk semlegesítésére” szolgál.