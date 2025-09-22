„Öljétek meg a keresztényeket és a zsidókat minden eszközzel”: brutális üzenetet küldött az ISIS

Brutális árat fizethetnek a britek a Palesztin Állam elismeréséért
Keir Starmer bejelentése a terroristák malmára hajthatja a vizet. Az Egyesült Királyság hivatalosan is elismerte a Palesztin Államot.
Kegyetlen erőszakra buzdítja a terrorszervezet a muszlimokat a nyugati országok ellen.
Az Iszlám Állam (ISIS) nevű terrorszervezet a a francia Le Figaro újsághoz eljuttatott kiadványában – melyet a Terrorizmuselemző Központ (CAT) szerzett meg – a keresztények és zsidók elpusztítására szólította fel a muszlimokat.
Ó, monoteista muszlimok... Üssétek a zsidókat és a keresztényeket, tömegeiket és konvojaikat Amerika és Európa utcáin, különösen Franciaországban. Ne kíméljétek őket; támadjátok meg és öljétek meg őket minden lehetséges eszközzel: autóval, késsel, fegyverrel vagy tűzzel.”
Az írás így folytatódik: „Támadjátok meg őket olyan magányos akciókkal, mint amilyeneket korábban Párizsban, Brüsszelben és más helyeken a keresztesek országában láthattunk.”
Franciaország és a többi palesztinpárti európai ország hiába fejezték ki támogatásukat a független palesztin állam létrehozásához, a radikális ISIS csoport arra szólította fel a muszlimokat, hogy utasítsák el ezeket az ajánlatokat, mivel azok célja szerintük csupán „a muszlimok lefegyverzésére és dzsihádjuk semlegesítésére” szolgál.
A nyugati országok Izrael és a Hamász közötti tűzszünetre irányuló követelései pedig az terrorszervezet értelmezésében pedig „csupán arra irányulnak, hogy megmentsék a zsidókat (...) a kihalás és az összeomlás veszélyétől” – idézi a Breitbart.
