Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Palesztin Állam jóvátétel Keir Starmer Egyesült Királyság

Brutális árat fizethetnek a britek a Palesztin Állam elismeréséért

2025. szeptember 21. 18:36

Keir Starmer bejelentése a terroristák malmára hajthatja a vizet. Az Egyesült Királyság hivatalosan is elismerte a Palesztin Államot.

2025. szeptember 21. 18:36
null

A brit miniszterelnök vasárnap délután hivatalosan is bejelentette, hogy országa elismeri a Palesztin Államot. Jogi szakértők szerint a döntés következtében Palesztina 2 billió font jóvátétel megfizetését követelheti az Egyesült Királyságtól – írja a Daily Mail.

Palesztin Állam szimpátia tüntetők
Trump látogatása alatt is utcára vonultak a Palesztin Állam mellett tüntetők.
Forrás: JUSTIN TALLIS / AFP

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Keir Starmer brit miniszterelnök júliusban bejelentette, az Egyesült Királyság még a szeptember 23-án kezdődő ENSZ Közgyűlés előtt hivatalosan is elismeri a Palesztin államot, amennyiben „az izraeli kormány nem tesz érdemi lépéseket a gázai szörnyű helyzet megszüntetésére, nem köt tűzszünetet, nem jelenti ki egyértelműen, hogy nem fog annektálni a Ciszjordániát, és nem kötelezi el magát egy hosszú távú békefolyamat mellett, amely kétállami megoldást eredményez”. 

Keir Starmer még megvárta a bejelentéssel, hogy véget érjen Donald Trump angliai látogatása, mivel az USA határozottan ellenzi ezt a lépést.

A brit miniszterelnöknek ugyanakkor nem csak az amerikai elnöktől kell tartania, hanem a népharagtól is, ugyanis a Daily Mail által idézett jogi szakértők szerint a döntés következményeként Palesztina akár 2 billió font jóvátételi díjat követelhet az Egyesült Királyságtól, azon területek után, amelyeket „elvettek a palesztin néptől”, amikor Nagy-Britannia a második világháborút követően feladta az ellenőrzést a térség felett.

Mahmúd Abbász, a Palesztin Autonómia Hatóság elnöke régóta fenyegetőzik azzal, hogy bepereli Nagy-Britanniát, és „a nemzetközi jognak megfelelő jóvátételt” követel az 1917 és 1948 között brit fennhatóság alatt álló földterületekért.

A Hamász túszainak rokonai nyílt levélben kérték Starmert, hogy ne ismerje el a Palesztin Államot

A brit miniszterelnök döntése nem csak súlyos anyagi károkat vonhat maga után, de a Hamász foglyainak szabadulását is megnehezítheti. Az izraeli túszok hozzátartozói nyílt levélben fordultak Keir Starmerhez, és kérték, ne hozza meg ezt a döntést, mert ezek után még reménytelenebb lesz a túszok kiszabadítása.

„A Hamász már győzelemként ünnepelte az Egyesült Királyság döntését, és visszavonta a fegyverszüneti megállapodást. Egy egyszerű kéréssel fordulunk önhöz: ne tegye meg ezt a lépést, amíg a szeretteink haza nem tértek”

 – írják.

Ilay David – akinek a testvéréről, Evyatar Davidről a Hamász nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen látszik, mennyire lefogyott a fogságban – úgy értékelte a brit kormány döntését, hogy ezzel gyakorlatilag legitimálja a Hamász cselekedeteit, mert azt üzeni: „Csak nyugodtan éheztessétek  túszokat, és továbbra is használjátok őket emberi pajzsként” – nyilatkozta csalódottan. Hozzátette, Anglia ezzel eszközt ad a Hamász kezébe, hogy még makacsabbul kiálljon saját feltételei mellett a további tárgyalásokon.

Nyitókép: AFP

 

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
•••
2025. szeptember 21. 19:52 Szerkesztve
neokohn.hu/2025/09/21/palesztin-allam-kanada-nagy-britannia-ausztralia-izrael/ neokohn.hu/2025/09/21/amichay-eva-peticio-galut-zsidok-izrael-hamasz-gaza/ neokohn.hu/2025/08/01/zsabotinszkij-vasfala-egy-strategia-amely-biztositja-izrael-fennmaradasat/ hvg.hu/vilag/20250919_donald-trump-benjamin-netanjahu-izrael-hamasz-katar-egyesult-allamok-feszultseg-ebx?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=ct ui: en.m.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. szeptember 21. 19:51 Szerkesztve
Vagy, nem kalkulált ,korábbi brit beavatkozás ,gazdasági következményeivel ,vagy el is feljtette ,hogy ezáltal ,kötelezettségeket vesz a nyakába. Vagy ,olyan mértéket èrt el ,a pénzt bősége Angliában ,hogy mikor ha nem most ,jópofáskodjanak ,a belső migráció ,szavazói körének. A zsidóság irányában tett, távolságtartó lépés , a rossz diplomáciai szüklátókörű, jövő tagadó ,megnyilánulása.Azokban az időkben, mikor Britannia Élharcosa ,a háború .eszkalálódásának.. És ezt már Trump sem képpes rendbe hozni!.
Válasz erre
0
0
Nasi12
•••
2025. szeptember 21. 19:47 Szerkesztve
A lengyelek is kéregetnek háborus jóvátételt a németektöl. Na és? A palesztin hadsereg bevonul Londonba? Mert a terroristák nem fognak ott robbantgatni az elismerés miatt az tuti😀
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2025. szeptember 21. 19:46
"Hülye angolok, angol hülyék..."
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!