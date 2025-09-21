Brutális árat fizethetnek a britek a Palesztin Állam elismeréséért

A brit miniszterelnök vasárnap délután hivatalosan is bejelentette, hogy országa elismeri a Palesztin Államot. Jogi szakértők szerint a döntés következtében Palesztina 2 billió font jóvátétel megfizetését követelheti az Egyesült Királyságtól – írja a Daily Mail.

Trump látogatása alatt is utcára vonultak a Palesztin Állam mellett tüntetők.

Forrás: JUSTIN TALLIS / AFP

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Keir Starmer brit miniszterelnök júliusban bejelentette, az Egyesült Királyság még a szeptember 23-án kezdődő ENSZ Közgyűlés előtt hivatalosan is elismeri a Palesztin államot, amennyiben „az izraeli kormány nem tesz érdemi lépéseket a gázai szörnyű helyzet megszüntetésére, nem köt tűzszünetet, nem jelenti ki egyértelműen, hogy nem fog annektálni a Ciszjordániát, és nem kötelezi el magát egy hosszú távú békefolyamat mellett, amely kétállami megoldást eredményez”.

Keir Starmer még megvárta a bejelentéssel, hogy véget érjen Donald Trump angliai látogatása, mivel az USA határozottan ellenzi ezt a lépést.

A brit miniszterelnöknek ugyanakkor nem csak az amerikai elnöktől kell tartania, hanem a népharagtól is, ugyanis a Daily Mail által idézett jogi szakértők szerint a döntés következményeként Palesztina akár 2 billió font jóvátételi díjat követelhet az Egyesült Királyságtól, azon területek után, amelyeket „elvettek a palesztin néptől”, amikor Nagy-Britannia a második világháborút követően feladta az ellenőrzést a térség felett.