Brutális árat fizethetnek a britek a Palesztin Állam elismeréséért

„Realpolitik” akcióban: a brit baloldali kormány rettegett, nehogy megsértse Trumpot
Közben megindultak a találgatások, mégis mit kaptak azután, hogy királyi pompával fogadták az elnököt.
Keir Starmer bejelentése a terroristák malmára hajthatja a vizet. Az Egyesült Királyság hivatalosan is elismerte a Palesztin Államot.
A brit miniszterelnök vasárnap délután hivatalosan is bejelentette, hogy országa elismeri a Palesztin Államot. Jogi szakértők szerint a döntés következtében Palesztina 2 billió font jóvátétel megfizetését követelheti az Egyesült Királyságtól – írja a Daily Mail.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Keir Starmer brit miniszterelnök júliusban bejelentette, az Egyesült Királyság még a szeptember 23-án kezdődő ENSZ Közgyűlés előtt hivatalosan is elismeri a Palesztin államot, amennyiben „az izraeli kormány nem tesz érdemi lépéseket a gázai szörnyű helyzet megszüntetésére, nem köt tűzszünetet, nem jelenti ki egyértelműen, hogy nem fog annektálni a Ciszjordániát, és nem kötelezi el magát egy hosszú távú békefolyamat mellett, amely kétállami megoldást eredményez”.
Keir Starmer még megvárta a bejelentéssel, hogy véget érjen Donald Trump angliai látogatása, mivel az USA határozottan ellenzi ezt a lépést.
A brit miniszterelnöknek ugyanakkor nem csak az amerikai elnöktől kell tartania, hanem a népharagtól is, ugyanis a Daily Mail által idézett jogi szakértők szerint a döntés következményeként Palesztina akár 2 billió font jóvátételi díjat követelhet az Egyesült Királyságtól, azon területek után, amelyeket „elvettek a palesztin néptől”, amikor Nagy-Britannia a második világháborút követően feladta az ellenőrzést a térség felett.
Mahmúd Abbász, a Palesztin Autonómia Hatóság elnöke régóta fenyegetőzik azzal, hogy bepereli Nagy-Britanniát, és „a nemzetközi jognak megfelelő jóvátételt” követel az 1917 és 1948 között brit fennhatóság alatt álló földterületekért.
A brit miniszterelnök döntése nem csak súlyos anyagi károkat vonhat maga után, de a Hamász foglyainak szabadulását is megnehezítheti. Az izraeli túszok hozzátartozói nyílt levélben fordultak Keir Starmerhez, és kérték, ne hozza meg ezt a döntést, mert ezek után még reménytelenebb lesz a túszok kiszabadítása.
„A Hamász már győzelemként ünnepelte az Egyesült Királyság döntését, és visszavonta a fegyverszüneti megállapodást. Egy egyszerű kéréssel fordulunk önhöz: ne tegye meg ezt a lépést, amíg a szeretteink haza nem tértek”
– írják.
Ilay David – akinek a testvéréről, Evyatar Davidről a Hamász nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen látszik, mennyire lefogyott a fogságban – úgy értékelte a brit kormány döntését, hogy ezzel gyakorlatilag legitimálja a Hamász cselekedeteit, mert azt üzeni: „Csak nyugodtan éheztessétek túszokat, és továbbra is használjátok őket emberi pajzsként” – nyilatkozta csalódottan. Hozzátette, Anglia ezzel eszközt ad a Hamász kezébe, hogy még makacsabbul kiálljon saját feltételei mellett a további tárgyalásokon.
