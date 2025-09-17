Obszcén módon gúnyolódtak Charlie Kirk halálán – kirúgták és bilincsben vitték el őket (VIDEÓ)

„Meghatóak” Charlie Kirk merénylőjének üzenetei – egy liberális riporter szerint
Egész Amerika felháborodott az ABC News munkatársának szavain.
Az amerikai társadalomnál kezd betelni a pohár.
Felvételek alapján Texas State University azonnali hatállyal kirúgott egy hallgatót, miután az nyilvánosan eljátszotta és gúnyolta a jobboldali aktivista, Charlie Kirk meggyilkolását – számolt be róla a New York Post.
A nem nevesített diák hétfőn, a San Marcos-i campuson, a Kirk által alapított Turning Point USA helyi csoportjának tagjai előtt kezdett trágár szidalmakba, majd a tömeg döbbenetére a színpadiasan eljátszotta Kirk halálát.
Charlie Kirköt nyakon lőtték, ribanc!”
– ordította, miközben saját nyakára csapott, majd egy szoborra felmászva újra elismételte a mozdulatot, testével imitálva a golyó becsapódását, végül a földre zuhant. A performansz végén a földre köpött, és a
B*szódjon meg az a nigger!” felkiáltással elsétált.
A sokkoló jelenet országos felháborodást váltott ki. Texas kormányzója, Greg Abbott a közösségi médiában követelte a diák eltávolítását az egyetemről:
Ez a viselkedés elfogadhatatlan. Azonnal ki kell rúgni. Egy gyilkosság kigúnyolásának következménye kell legyen.”
Kelly Damphouse, az egyetem elnöke még kedden megerősítette: a hallgatót azonosították és hivatalosan is kizárták.
„Nem tűröm, hogy bárki erőszakot népszerűsítsen vagy bagatellizáljon. Ez ellentétes az egyetem értékeivel”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy jogi okokból több részletet nem közölhet.
Az eset nem egyedi. A múlt héten a Texas Tech egyik hallgatóját, az alig 18 éves Camryn Giselle Bookert letartóztatták, mert egy megemlékezésen gúnyolódott Kirk halálán.
Az esetről felvétel is készült, amelyen ugrálva, üvöltve kiabálja:
B*szódjatok meg, meghalt a haverotok, kiloccsantották az agyát!”
Ezt követően egy piros MAGA-sapkás gyászolót is zaklatott, aki ezt követően a kamerába fordulva csak ennyit mondott:
A gonosz valóban létezik, és valahogy így néz ki.”
Abbott később a bilincsbe vert Booker fotóját osztotta meg azzal a kommentárral:
Így jár, aki gúnyt űz Charlie Kirk meggyilkolásából. FAFO (fuck around and find out – b*szakodj, és megkapod a magadét).”
***
