Obszcén módon gúnyolódtak Charlie Kirk halálán – kirúgták és bilincsben vitték el őket (VIDEÓ)

– ordította, miközben saját nyakára csapott, majd egy szoborra felmászva újra elismételte a mozdulatot, testével imitálva a golyó becsapódását, végül a földre zuhant. A performansz végén a földre köpött, és a

B*szódjon meg az a nigger!” felkiáltással elsétált.

A sokkoló jelenet országos felháborodást váltott ki. Texas kormányzója, Greg Abbott a közösségi médiában követelte a diák eltávolítását az egyetemről: