Nyugatról jött a figyelmeztetés: taktikát váltottak az oroszok, erre kell figyelnie Ukrajnának

A változás egyértelműen mutatja Oroszország változó stratégiáját, amely magában foglalja a légvédelem telítődését, a városok központjainak nyomás alá helyezését és Ukrajna megadására kényszerítését – olvasható a Foreign Policy elemzésében.

A lap szerint Moszkva úgy gondolja, hogy nem döntő tankoffenzívákkal és precíziós csapásokkal fogja megnyerni a háborút, hanem olcsó, nagy mennyiségű fegyverekkel végtelenül elhúzódó háborúval.

A Shahed drónokat eredetileg Iránban tervezték és a háború korai szakaszában importálták. Ma már Oroszországban több helyszínen gyártják őket.

A termelés fenntartása érdekében Oroszország az elektronikai alkatrészek nemzetközi ellátási láncait veszi igénybe, és állítólag továbbra is csempészett nyugati elektronikai alkatrészeket is használ.