háború Ukrajna New York Times ENSZ Oroszország

Trump váratlan ukrán fordulata: mi történt valójában?

2025. szeptember 24. 08:26

„Mindkét országnak minden jót kívánok” – írta sejtelmesen az amerikai elnök.

2025. szeptember 24. 08:26
null

Trump elnök kedden megváltoztatta álláspontját az elnöksége egyik legfontosabb külpolitikai kérdésével kapcsolatban, feladva azt a követelését, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak a békemegállapodás érdekében, és helyette kijelentette, hogy Ukrajna Európa támogatásával „képes harcolni és visszaszerezni Ukrajna egész területét eredeti formájában”számolt be a New York Times.

Orosz-ukrán háború: Európára hagyja a konfliktust az amerikai elnök. Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP
Orosz-ukrán háború: Európára hagyja a konfliktust az amerikai elnök. Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Még több mint öt héttel ezelőtt, az alaszkai háromórás Putyin-találkozó után Trump ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkijnek szembe kell néznie a valósággal, és meg kell állapodnia, feladva a területet a nagyobb és erősebb szomszédjának. Kedden azonban az ENSZ Közgyűlésben mondott beszéde után újra találkozott Zelenszkijjel, amelyet követően az oldalán posztolta a megváltozott álláspontot.

Trump nem indokolta meglepő fordulatát, bár több a New York Times-nak nyilatkozó európai tisztviselő arra gyanakszik, hogy az elnök azzal, hogy távolságot tart a háborútól, mossa kezeit.

Most úgy tűnt, mintha újra Ukrajna oldalára állna, miközben egy kicsit háttérbe is húzódik, és a következő szavakkal zárta a posztját:

 „Mindkét országnak minden jót kívánok.”

Vegyes üzenetek

Órákkal azután, hogy kijelentette, Ukrajna „győzhet” az oroszok felett, saját külügyminisztere és ideiglenes nemzetbiztonsági tanácsadója, Marco Rubio ellentmondott neki.

Rubio szerint az ukrajnai háború „katonai úton nem zárulhat le”, és előrejelzése szerint „a tárgyalóasztalnál fog véget érni”, ami Trump korábbi álláspontját tükrözi.

Kedden, az ENSZ-ben tartott közel egyórás beszédében, amelyben csak röviden érintette az ukrán konfliktust.

Az elemzés szerint Donald Trump nyilvánvalóan frusztrált Putyin miatt, aki nem valósította meg a béketárgyalásokat, amelyekről Trump szerint megállapodtak. Az elnök bejegyzést írt Oroszország gazdasági és stratégiai nehézségeiről. „Oroszország három és fél éve céltalanul harcol egy háborúban, amelyet egy igazi katonai hatalom kevesebb mint egy hét alatt megnyerhetett volna” – írta.

Hozzátette, hogy Putyin erői „papírtigrisek” – ellentétben azzal, ahogy korábban leírta a nukleáris fegyverekkel rendelkező országot. Írt a benzinellátási problémákról és az oroszok által a háborúra költött hatalmas összegekről is. „Putyin és Oroszország NAGY gazdasági nehézségekkel küzd” – írta.

Trump nem adott magyarázatot arra, hogy Ukrajna, amely az elmúlt évben folyamatosan területeket vesztett el az orosz csapatok javára, hirtelen képes lenne visszahódítani azokat.

Az elnök nem ígért nagyobb segítséget Ukrajnának, hanem arról írt, hogy a NATO-nak adnak fegyvereket, amely azt tesz velük, amit szeretne. 

Mi lesz most az orosz-ukrán háborúval? 

A New York Times elemzése szerint Trump posztja azt jelzi, hogy ki akar szállni a konfliktusból, amelyet eredetileg gyorsan szeretett volna megoldani. 

Hónapokba telhet, mire kiderül, hogy Trump kijelentése fordulópontot jelent-e, és ha igen, akkor a konfliktus melyik oldalán. És vannak olyan forgatókönyvek, amelyek szerint az Egyesült Államok még mindig belekeveredhet a konfliktusba.

Például Trump kedden kijelentette, hogy a NATO-országoknak joguk van lelőni az orosz katonai repülőgépeket, amelyek belépnek a légterükbe. A múlt héten Észtországban orosz harci repülőgépek 12 percig repültek a kis ország felett. Napokkal korábban orosz drónok repültek mélyen Lengyelországba, ami Trump szerint „hiba” lehetett.

Egy bizonyos: azzal, hogy Trump láthatóan lemondott a konfliktus rendezéséről, hirtelen megint távol került az orosz-ukrán háború lezárása. 

Nyitókép: Luiz Rampelotto / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***

 

