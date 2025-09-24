Trump váratlan ukrán fordulata: mi történt valójában?

Trump elnök kedden megváltoztatta álláspontját az elnöksége egyik legfontosabb külpolitikai kérdésével kapcsolatban, feladva azt a követelését, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak a békemegállapodás érdekében, és helyette kijelentette, hogy Ukrajna Európa támogatásával „képes harcolni és visszaszerezni Ukrajna egész területét eredeti formájában” – számolt be a New York Times.

Orosz-ukrán háború: Európára hagyja a konfliktust az amerikai elnök. Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Még több mint öt héttel ezelőtt, az alaszkai háromórás Putyin-találkozó után Trump ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkijnek szembe kell néznie a valósággal, és meg kell állapodnia, feladva a területet a nagyobb és erősebb szomszédjának. Kedden azonban az ENSZ Közgyűlésben mondott beszéde után újra találkozott Zelenszkijjel, amelyet követően az oldalán posztolta a megváltozott álláspontot.

Trump nem indokolta meglepő fordulatát, bár több a New York Times-nak nyilatkozó európai tisztviselő arra gyanakszik, hogy az elnök azzal, hogy távolságot tart a háborútól, mossa kezeit.

Most úgy tűnt, mintha újra Ukrajna oldalára állna, miközben egy kicsit háttérbe is húzódik, és a következő szavakkal zárta a posztját: