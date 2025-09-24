Ft
09. 24.
szerda
Zelenszkij Ukrajna Oroszország Trump Szijjártó Péter

Orbán és Trump: barátság, energiastop és ukrán győzelem? – Szijjártó Péter a Stratégában

2025. szeptember 24. 07:01

Donald Trump kemény üzeneteket küldött New Yorkból: Ukrajna győzhet, Európának ideje lépni, az ENSZ pedig kudarcot vallott. Szijjártó Péter hangsúlyozta adásunkban: Magyarország támogatja az amerikai elnök béke törekvéseit, miközben az energia, a migráció és a háború egyszerre szabják át a kontinens jövőjét. New Yorkból jelentkezik a Stratéga.

2025. szeptember 24. 07:01
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • A béke és az amerikai elnök mellett állunk
  • Brüsszel még inkább migrációpártibb lett
  • Van a földrajz által meghatározott valóság, amit felülírni és megváltoztatni nem tudunk

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Csigorin
2025. szeptember 24. 09:01
mindenki meghulyult?? NEM gyozhet ukrajna, Oroszorszag atomhatalom!
reakcio1969
2025. szeptember 24. 08:53
"Trump pálfordulása: már azt mondta, az EU segítségével megnyerheti a háborút Ukrajna"
rejszmano
2025. szeptember 24. 08:24
Semmi új, csak amit megmondtam. Trump szerepe, hogy a hülyék számára tereljen, a háttérben meg hasít a mélyállam ("a kutya ugat, a karaván halad")
tikkadt-szocske
2025. szeptember 24. 08:18
Chipet kell tenni az orosz kőolajszármazék fülére, mint a kóbor kutyának. Aztán, ha mindenféle cselekkel, valamilyen harmadik, negyedik, vagy ötödik országból mégis beszivárogna az EU- ba, akkor diadalmasan lezárni és megfagyni. Jó, de akkor úgy legyen mindenhol ebben a lepukkant EU- ban.
