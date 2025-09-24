Orbán és Trump: barátság, energiastop és ukrán győzelem? – Szijjártó Péter a Stratégában

Az ukrán sajtó Magyar Pétert sztárolja, mivel politikai okokból fölmentette őt a brüsszeli elit
Az ukrán lapok „budapesti üldöztetéstől” hazudoznak, hiteltelenítve önmagukat és a magyar ellenzéket.
Donald Trump kemény üzeneteket küldött New Yorkból: Ukrajna győzhet, Európának ideje lépni, az ENSZ pedig kudarcot vallott. Szijjártó Péter hangsúlyozta adásunkban: Magyarország támogatja az amerikai elnök béke törekvéseit, miközben az energia, a migráció és a háború egyszerre szabják át a kontinens jövőjét. New Yorkból jelentkezik a Stratéga.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: