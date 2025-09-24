Orbán és Trump: barátság, energiastop és ukrán győzelem? – Szijjártó Péter a Stratégában

Kész röhej: Magyar Péter újfent majmolni akarja Orbán Viktort

A Tisza-adó miatt Magyar Péter lejtőre került: pár órával azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette az október 23-i Békemenetet, ő is meghirdette a Tisza rendezvényét. A szakértő szerint Magyar kapkodva próbálja elvinni a show-t a Fidesztől.