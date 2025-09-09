Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Észt SZSZK Szovjetunió Siim Kallas második világháború Kaja Kallas

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

2025. szeptember 09. 05:47

Kaja Kallas nem tudta, hogy kik nyerték meg a második világháborút, miközben a papa, Siim Kallas vezető pozíciókat töltött be és a Szovjetunió Kommunista Pártjának tagja volt.

2025. szeptember 09. 05:47
null
Tóth Tamás Antal
Tóth Tamás Antal
Magyar Nemzet

„Oroszország elődje a Szovjetunió volt. A minap éppen megbukott a történelemoktatásuk, Kaja Kallas nem tudta, hogy kik nyerték meg a második világháborút. Nem tudta, hogy a Szovjetunió a győztesek közt volt. Ami azért furcsa, mert ott született, ott járt iskolába.

Szóval értem én, hogy Kaja Kallas szégyelli, hogy szovjet, ezért inkább elfelejti, hogy kik nyertek a második világháborúban. No, meg hát fél, hogy a német birodalom gyermeke, Ursula von der Leyen megbántódik, hogy annak idején mi történt. De nem hiszem, hogy az unokák felelősek lennének nagyapáik harca miatt. Szóval nem kell szégyellni Kallas asszony, hogy kend a győztesek oldaláról származik, míg Ursula ősei valószínűleg nem, hogy óvatosan fogalmazzak.

De az unió pont azért jött létre, hogy ezek a történelmi sérelmek szépe lassan feledésbe merüljenek, de csak a sérelmek, nem a történelem. És éppen ezért aligha hiszem, hogy igazat mondott Kaja Kallas, amikor azt állította, nem tudta, hogy kik nyerték meg a második világháborút. De, ha mégis így volt, akkor ő biztosan nem való külügyi főképviselőnek. Persze, akkor sem való, ha ekkorát hazudott.

Kaja Kallas szovjet származású európai uniós politikus, ha tetszik, ha nem, ő a Szovjetunió gyermeke. Aztán egy szerencsés történelmi fordulat miatt a volt szovjet tagköztársaság önálló lett, de ettől még nem változtat a születésén, ami jóval korábban volt. Igen, Kaja Kallas a Szovjetunióban nőtt fel, a szovjet oktatási rendszer hibája, ha nem emlékszik, ha nem tudja, hogy kik nyerték meg a második világháborút. (…)

Egyébként a papa, Siim Kallas vezető pozíciókat töltött be az Észt SZSZK (Észt Szovjet Szocialista Köztársaság) Takarékpénztárának főigazgatóságán, a közgazdaság-tudományok kandidátusa és a Szovjetunió Kommunista Pártjának tagja volt. 1989–1991 között Kallas az Észt SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Nemzetiségi Tanácsának helyettese volt.

Egyébként, ha valamit érdemes megtanulni az oroszoktól, akkor például az, ahogyan a hősök emlékét ápolják. Akik nekik hősök, nekünk ellenségek voltak, de az ő hőseik, nekik akkor is hősök. Abban a kultúrában Kallas őseit is hősnek tekintették, ha meghalt a nagy honvédő háborúban, és azt gondolom, hogy kevés szovjet család volt érintetlen ebben.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképen: Kaja Kallas (MTI/EPA/Julien Warnand)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
•••
2025. szeptember 09. 06:55 Szerkesztve
Látod,Tóni,a gazdád,Bástya elvtárs is visszahozza Kádár népe nyakára az oroszokat...😱
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 09. 06:52
ezek ugyanazok és ugyanúgy csak a vörös csillagot cserélték sok kicsi sárgára pont mint amazok a horogkeresztet
Válasz erre
0
1
Dixtroy
2025. szeptember 09. 06:48
Jahogy renegát az istenbarma. Azok mindig túlzott erővel akarnak bizonyítani.
Válasz erre
0
0
RWG1
2025. szeptember 09. 06:19
Nekem az írást olvasva rögtön Dobrev ugrott be, na meg az egész SZDSZ. Van azért egy diszkrét bája annak ahogy az oroszokhoz bekötött ősök leszármazottai most mint a legnagyobb européerek ugatnak a ruszkik ellen. Undorítóak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!