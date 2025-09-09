„Oroszország elődje a Szovjetunió volt. A minap éppen megbukott a történelemoktatásuk, Kaja Kallas nem tudta, hogy kik nyerték meg a második világháborút. Nem tudta, hogy a Szovjetunió a győztesek közt volt. Ami azért furcsa, mert ott született, ott járt iskolába.

Szóval értem én, hogy Kaja Kallas szégyelli, hogy szovjet, ezért inkább elfelejti, hogy kik nyertek a második világháborúban. No, meg hát fél, hogy a német birodalom gyermeke, Ursula von der Leyen megbántódik, hogy annak idején mi történt. De nem hiszem, hogy az unokák felelősek lennének nagyapáik harca miatt. Szóval nem kell szégyellni Kallas asszony, hogy kend a győztesek oldaláról származik, míg Ursula ősei valószínűleg nem, hogy óvatosan fogalmazzak.

De az unió pont azért jött létre, hogy ezek a történelmi sérelmek szépe lassan feledésbe merüljenek, de csak a sérelmek, nem a történelem. És éppen ezért aligha hiszem, hogy igazat mondott Kaja Kallas, amikor azt állította, nem tudta, hogy kik nyerték meg a második világháborút. De, ha mégis így volt, akkor ő biztosan nem való külügyi főképviselőnek. Persze, akkor sem való, ha ekkorát hazudott.

Kaja Kallas szovjet származású európai uniós politikus, ha tetszik, ha nem, ő a Szovjetunió gyermeke. Aztán egy szerencsés történelmi fordulat miatt a volt szovjet tagköztársaság önálló lett, de ettől még nem változtat a születésén, ami jóval korábban volt. Igen, Kaja Kallas a Szovjetunióban nőtt fel, a szovjet oktatási rendszer hibája, ha nem emlékszik, ha nem tudja, hogy kik nyerték meg a második világháborút. (…)

Egyébként a papa, Siim Kallas vezető pozíciókat töltött be az Észt SZSZK (Észt Szovjet Szocialista Köztársaság) Takarékpénztárának főigazgatóságán, a közgazdaság-tudományok kandidátusa és a Szovjetunió Kommunista Pártjának tagja volt. 1989–1991 között Kallas az Észt SZSZK Legfelsőbb Tanácsa Nemzetiségi Tanácsának helyettese volt.