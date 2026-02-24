Ft
02. 24.
kedd
európai unió Ursula von der Leyen Manfred Weber Kaja Kallas európa ukrajna

Ez Magyarországot is érinti: Von der Leyen és Weber kiterítették a lapokat, egyetlen céljuk maradt a következő hónapokban

2026. február 24. 08:59

Az EU vezetői szinte már vallásos hitként tekintenek Ukrajna EU-csatlakozására.

2026. február 24. 08:59
null

Míg Brüsszelben és Strasbourgban az európai polgárok mindennapi gondjaival – inflációval, energiaárakkal, mezőgazdasági válsággal, migrációs nyomással – alig foglalkoznak, az EU legmagasabb rangú vezetői egyöntetű kórusban magasztalják Ukrajnát. A Mandiner összeállítása a legjellegzetesebb, legmagasztalóbb kijelentésekből.

Von der Leyen: Hozzánk tartoznak

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az ukrajnai háború kezdete óta rendszeresen a legérzelmesebb formulákkal illeti Kijevet. Már 2022-ben, az Euronewsnak adott interjúban így fogalmazott

„Ukrajna hozzánk tartoik, egy közülünk, és szeretnénk őket az Unióban.”

Ugyanezt a gondolatot ismételgette később is. 2024. augusztus 24-én, kijelentette: „Európa mindig Ukrajna mellett áll, mert Ukrajna Európa. A ti szabadságotok a mi szabadságunk. A ti biztonságotok a mi biztonságunk.”

A 2023-as évértékelő beszédében a „történelem hívó szavát” emlegette:

A történelem most arra hív minket, hogy befejezzük az Uniónkat. Ukrajna jövője az Uniónkban van.”

2025 májusában az Európai Parlamentben tartott beszédében egyenesen a békét tette függővé a tagságtól „Ukrajna csatlakozása az Uniónkhoz a legnagyobb garancia az igazságos és tartós békére.” Majd azzal folytatta: „Hozzuk be az Uniónkba Ukrajnát, járjuk vele együtt a béke útját”. 

Azt is többször kilátásba helyezte, hogy Ukrajna akár 2030 előtt teljes jogú taggá válhat, sőt a legújabb tervek szerint Ukrajnát mát jövőre felvenné az Európai Unióba. 

Costa: a legjobb garancia

Az Európai Tanács elnöke, António Costa 2025 szeptemberében Zelenszkijjel folytatott találkozója után még egyértelműbben fogalmazott:

Világos, hogy Ukrajna teljes uniós tagsága nemcsak a legjobb biztonsági garancia, hanem a legmegfelelőbb út a jólét és az ukrán nép jobb jövője felé is.”

Costa szerint „Ukrajna teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak”, mert Brüsszel „megtartja az ígéretét”.

Metsola: Semmi sem tabutéma

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola már 2022-ben „hősöknek” nevezte az ukránokat, akik „a szabadságért, a demokráciáért és a jogállamiságért” harcolnak.

2023-ban egyenesen azt mondta:

Semmi sem tabutéma, ha Ukrajna uniós tagságáról van szó”.

2025-ben Kijevben pedig megerősítette: az EU-tagság „biztonsági garancia”.

Charles Michel, az Európai Tanács előző elnöke pedig így fogalmazott: „Ukrajna az európai családhoz tartozik.

Weber: Igen Ukrajnára

Az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber különösen aktív Ukajna EU-csatlakozásának ügyében. Már 2022. március 1-jén, az Európai Parlamentben tartott beszédében egyenesen kijelentette Ukrajnát szívesen látná az EU-ban. „Igen, az Európai Unióhoz tartoztok. A barátaink vagytok!” – fogalmazott. 

Egy későbbi véleménycikkében még erőteljesebben fogalmazott:

Ukrajna Európáért harcol, megérdemli, hogy az európai család része legyen. És világossá kell tennünk, hogy Ukrajna szilárdan az európai családunkhoz tartozik – nem másodosztályú tagként, hanem egy közülünk. Együtt.” 

A háború harmadik évfordulóján egyszerűen, de annál erőteljesebben posztolta: „Ukrajna Európa!”

Weber szerint az ukránok „a mi értékeinkért, a mi európai életmódunkért” harcolnak, és a csatlakozás nem teher, hanem Európa történelmi és biztonsági küldetése.

Kaja Kallas: Ukrajna Európa első védelmi vonala

Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas (korábbi észt miniszterelnök) az egyik legelszántabb ukrajnai pártfogó a brüsszeli elitben.

Egy 2024-ben tartott beszédében azt mondta:

Európának szüksége van arra, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz és a NATO-hoz.”

 2025 februárjában közösségi oldalán így fogalmazott: „Ukrajna Európa! Ukrajna mellett állunk. Tovább növeljük a támogatásunkat, hogy tovább harcolhassanak az agresszor ellen.”

2025 júniusában az Európai Parlamentben tartott beszédében egyértelműen kijelentette:

Ukrajna Európa első védelmi vonala.”

2025 novemberében, az uniós bővítési csomag bemutatásakor pedig egyenesen a tagságot tette meg biztonsági garanciává: „Ukrajna számára az EU-tagság jelentős biztonsági garancia”.

Miért fontosabb Ukrajna minden másnál?

Ezek a kijelentések nem pusztán szolidaritásról szólnak. Egyértelmű hierarchiát állítanak fel: Ukrajna tagsága „a legnagyobb garancia a békére”, „a legerősebb biztonsági garancia”, „a történelem hívó szava”, sőt az egész kontinens stratégiai záloga.

Miközben a brüsszeli vezetők Magyarországot és Lengyelországot évekig büntették a „jogállamiság” miatt, Ukrajnát – a háború, a korrupciós botrányok és a nem teljesített reformok ellenére – gyorsított sávban kezelik.

A több százmilliárd eurós támogatás, a közös adósság, a mezőgazdasági piacok megnyitása mind alárendelődik ennek az egy célnak. A brüsszeli politikusok retorikája már rég túllépte a szolidaritás kereteit, és egyfajta politikai vallássá vált Brüsszelben – Weberrel az élen.

A kérdés csak az: amíg a brüsszeli elit Ukrajnát imádja, ki képviseli az európai adófizetők, gazdák, családok és nemzetek érdekeit?

Nyitókép forrása: Simon Wohlfahrt / AFP

***

 

