Nemzetközi elemzés bizonyítja: Magyarország nem követte el az egyik legnagyobb hibát Európában

A The European Conservative elemzése szerint Európa a 2008-asnál is súlyosabb pénzügyi válság küszöbén áll, mivel az eladósodott kormányok magukkal ránthatják a bankrendszert.

Sven R. Larson kiemeli, hogy

Magyarország – szemben például Franciaországgal – sikeresen növelte a lakossági tulajdonban lévő államadósság arányát, ami csökkenti függőségét külföldi hitelezőktől és védi bankjait egy esetleges európai adósságválságtól.

Az írás pozitív példaként említi a magyar kormány intelligens intézkedéseit, amelyek révén egymillió magyar fektetett be hazai állampapírokba.