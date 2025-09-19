Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Magyarország válság állampapír Franciaország bank

Nemzetközi elemzés bizonyítja: Magyarország nem követte el az egyik legnagyobb hibát Európában

2025. szeptember 19. 11:25

Magyarország – szemben például Franciaországgal – sikeresen növelte a lakossági tulajdonban lévő államadósság arányát, ami csökkenti függőségét külföldi hitelezőktől és védi bankjait egy esetleges európai adósságválságtól.

2025. szeptember 19. 11:25
null

A The European Conservative elemzése szerint Európa a 2008-asnál is súlyosabb pénzügyi válság küszöbén áll, mivel az eladósodott kormányok magukkal ránthatják a bankrendszert.

Sven R. Larson kiemeli, hogy

Magyarország – szemben például Franciaországgal – sikeresen növelte a lakossági tulajdonban lévő államadósság arányát, ami csökkenti függőségét külföldi hitelezőktől és védi bankjait egy esetleges európai adósságválságtól.

Az írás pozitív példaként említi a magyar kormány intelligens intézkedéseit, amelyek révén egymillió magyar fektetett be hazai állampapírokba.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ludovic Marin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2025. szeptember 19. 12:18
Z. "Kiderült a nagy titok: ázsiai, de nem kínai óriáscég épít 280 milliárd forintból gyárat Mo.-on, ilyen még nem volt Békés vármegyében - "Ez pirosbetűs nap" A Vulcan Shield Group 280 milliárd forintból épít gyárat Békéscsabán. Szijjártó Péter szerint a szingapúri cég első európai gyára 2500 munkahelyet teremt a Viharsarokban, és high-tech szigetelőanyagokat fog előállítani. 2025.09.19. A Vulcan Shield Global érkezik Magyarországra, 280 milliárd forintos óriás beruházást hajt végre Békéscsabán – jelentette be pénteken Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter múlt heti beszédében már utalt rá, hogy nagyon jó hír várható. A tárcavezető elmondta, hogy a Vulcan Shiled Group által gyártott szigetelőanyagokat Európa vezető vállalati fogják megvásárolni, olyan kulcsfontosságú iparágak használják majd, mint az űripar, a repülőgépgyártás, a napelemgyártás, és a petrolkémia. A gyár felépítése és működése a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok mellett történik majd." 💯👏😊❗
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2025. szeptember 19. 11:59
rejszmano A cikk tartalma TÉNY, az értékelés is helytálló. Amiről pedig te beszélsz, azt pont TI CSINÁLJÁTOK: "Ahelyett, hogy írtak volna valamit, ami aztán elkallódik, szétküldtem mindezt mintegy 1500 különböző újságírónak. Ezek a tudósítók Kelet-Európában voltak, például az Associated Pressnél, a Bloombergnél, az AFP-nél, a The New York Times-nál, a The Washington Postnál. Mert ezeknek mind van tudósítójuk ott. Biztosra mentem, hogy elérjem őket, hogy lássák az összes anyagot” https:// mandiner.hu/belfold/2024/03/egy-hadseregnyi-ujsagirot-mozgositottak-koranyiek-hazank-lejaratasara
Válasz erre
2
0
rejszmano
2025. szeptember 19. 11:47
Ja, ez a budapesti, NER-kiadású "The European Conservative"-ből van szemlézve.. Olyan ez, mint Woody Ellen híresmadara, mely önmagát egyes szám harmadik személyben dicséri...
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!