Nemzetközi elemzés bizonyítja: Magyarország nem követte el az egyik legnagyobb hibát Európában

Összeomlást vizionáltak, sikertörténet marad: itt van minden, amit az állampapírokról tudni kell
Nemhogy csökkent. épp ellenkezőleg: erősödött a minisztérium adatai szerint az érdeklődés a kötvények iránt.
Magyarország – szemben például Franciaországgal – sikeresen növelte a lakossági tulajdonban lévő államadósság arányát, ami csökkenti függőségét külföldi hitelezőktől és védi bankjait egy esetleges európai adósságválságtól.
A The European Conservative elemzése szerint Európa a 2008-asnál is súlyosabb pénzügyi válság küszöbén áll, mivel az eladósodott kormányok magukkal ránthatják a bankrendszert.
Sven R. Larson kiemeli, hogy
Az írás pozitív példaként említi a magyar kormány intelligens intézkedéseit, amelyek révén egymillió magyar fektetett be hazai állampapírokba.
Nyitókép: AFP/Ludovic Marin
***
