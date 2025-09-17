Nem nyugodhatnak meg az ukrán civilek: Zelenszkijék közölték, ez vár rájuk, ha jön a tűzszünet

Az Ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője, Pavlo Palisza kijelentette, hogy Ukrajna akkor sem hagyja abba a mozgósítást, ha tűzszünetet kötnek Oroszországgal. Ezt az indokolja, hogy fenn kell tartani az Ukrán Fegyveres Erők megfelelő felkészültségét a feladatok végrehajtására. Erről a Suszpilne-nek adott interjúban beszélt.

Még ha holnap tűzszünetet is kötnénk, a mozgósítás nem áll le.

Egy ideig ez a folyamat még folytatódni fog, mert akármennyire nem szeretnénk, fenn kell tartani a Fegyveres Erők készenlétét az elsődleges feladatok végrehajtására” – jegyezte meg Palisza.

Véleménye szerint a legjobb szándék ellenére sem lehet leszerelni azokat, akik 2022 óta a védelmi erők kötelékében harcolnak. Szükség van ugyanis olyan emberekre, akik felváltják ezeket a védőket.

Palisza pontosította, hogy a kérdést úgy fogják rendezni, hogy az ország védelmi képessége ne sérüljön. Senkit sem szándékoznak örök rabságba taszítani. Hamarosan mind a Védelmi Minisztérium, mind a Vezérkar bemutatja tervét – közölte.