Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tendencia készenlét Ukrajna mozgósítás tűzszünet állomány elnöki hivatal Denisz Smihal

Nem nyugodhatnak meg az ukrán civilek: Zelenszkijék közölték, ez vár rájuk, ha jön a tűzszünet

2025. szeptember 17. 17:16

Senkit sem szándékoznak örök rabságba taszítani, de...

2025. szeptember 17. 17:16
null

Az ukrajnai mozgósítás jelenlegi üteme biztosítja a személyi állomány pótlását, sőt kisebb tartalékok létrehozását is – jelentette ki Denisz Smihal védelmi miniszter a Sky Newsnak adott interjújában.

„Az ukrajnai mozgósítás szintje az elmúlt 12 hónapban teljesen stabil volt, növekvő tendenciával. A szükséges létszámú állományt mozgósítjuk, hogy fedezzük a veszteségeinket, és kisebb tartalékokat is képezünk” – mondta. Smihal elismerte, hogy Oroszország mozgósítási szintje is fedezi a veszteségeiket, annak ellenére, hogy „azok ötször nagyobbak, mint az ukrán oldalon”.

„Ők (az oroszok – a szerk.) minden veszteségüket fedezik. Számukra ez semmilyen problémát nem jelent. Eddig egymillió embert veszítettek a háború kezdete óta. A fele elesett. Így továbbra is csak lövöldöznek, elégetik saját embereiket a háború tüzében, nem számolják, hogy mennyit veszítenek. Ez kihívás és probléma is” – tette hozzá Smihal.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Elnöki Hivatal közölte: Ukrajna akkor sem állítja le a mozgósítást, ha tűzszünet lép életbe

Az Ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője, Pavlo Palisza kijelentette, hogy Ukrajna akkor sem hagyja abba a mozgósítást, ha tűzszünetet kötnek Oroszországgal. Ezt az indokolja, hogy fenn kell tartani az Ukrán Fegyveres Erők megfelelő felkészültségét a feladatok végrehajtására. Erről a Suszpilne-nek adott interjúban beszélt.

Még ha holnap tűzszünetet is kötnénk, a mozgósítás nem áll le.

Egy ideig ez a folyamat még folytatódni fog, mert akármennyire nem szeretnénk, fenn kell tartani a Fegyveres Erők készenlétét az elsődleges feladatok végrehajtására” – jegyezte meg Palisza.

Véleménye szerint a legjobb szándék ellenére sem lehet leszerelni azokat, akik 2022 óta a védelmi erők kötelékében harcolnak. Szükség van ugyanis olyan emberekre, akik felváltják ezeket a védőket.

Palisza pontosította, hogy a kérdést úgy fogják rendezni, hogy az ország védelmi képessége ne sérüljön. Senkit sem szándékoznak örök rabságba taszítani. Hamarosan mind a Védelmi Minisztérium, mind a Vezérkar bemutatja tervét – közölte.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. szeptember 17. 18:42
Ez , az a kép , : amikor Orbánnal találkozott . Jól sźínészkedik , : minden ami gyűlölet , az benne van . Terminátor , rabszolga hajcsár .
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 17. 18:39
Ördögi , infernális , tekintet .
Válasz erre
0
0
templar62
•••
2025. szeptember 17. 18:36 Szerkesztve
Az általános hadkötelezettséget , az USA - ban 1904 - ben vezették be . Akkoriban vezették be Európa szerte is . XIII (13,) . Leó , a mostani pápa névrokona és elődje volt akkor a pápa . Fel is emelte ellene a szavát , mondván : " a totális mozgósítással belépünk a totális háborúk korába . "
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 17. 18:31
Big Brother = krampus.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!