Mandinernek Magyarország Ukrajna Oroszország

Öt kemény mondat Zelenszkij párttársától: durva üzenetet küldött Magyarországnak is

2025. szeptember 16. 11:05

Oleg Dunda ukrán képviselő szerint a háború csak akkor ér véget, ha Ukrajna vagy Oroszország teljesen összeomlik – és Magyarországnak is el kell döntenie, melyik oldalra áll.

2025. szeptember 16. 11:05
null

Oleg Dunda, Volodimir Zelenszkij pártjának, a Nép Szolgájának képviselője a Mandinernek adott interjúban nem kertelt: szerinte a háború addig fog tartani, amíg valamelyik fél teljesen össze nem omlik. 

A politikus azt állítja, Ukrajna hadserege Európa egyik legerősebb katonai ereje, ezért Magyarországnak is érdeke lenne, hogy a háború után kiegyezzen szomszédjával. 

Dunda figyelmeztetett: aki rossz oldalt választ, annak viselnie kell a következményeket, és Moszkva célja nem Mariupol vagy Pokrovszk, 

hanem Európa meghódítása Varsótól Budapestig. 

Az ukrán politikus szavai egyszerre árulkodnak magabiztosságról, fenyegetésről és arról a hitről, hogy Oroszország végül elkerülhetetlenül vereséget szenved.

Íme az 5 legkeményebb mondat az interjúból:

  1. „Nulla. Fél évvel, három hónappal ezelőtt, vagy éppen tegnap is annyi volt. Sőt, holnap is annyi lesz.” – a béke esélyeiről.
  2. „Ukrajnának nagyobb a lakossága, mint Magyarországnak, és az ukrán a világ egyik legerősebb hadserege. Tehát Magyarország saját érdeke, hogy a háború után valahogyan kiegyezzünk.”
  3. „Oldalt kell választaniuk, ahogy a második világháborúban is történt. És választásukért viselniük kell a következményeket.”
  4. „Nemcsak az egykori szovjet területekre fáj a foguk, de Varsóra, Prágára vagy éppen Budapestre is.”
  5. „Vagy legyőzik Ukrajnát, vagy összeomlik Oroszország. Nincs köztes megoldás.”

Nyitókép: Oleg Dunda / Facebook

tapir32
2025. szeptember 16. 14:25
A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
tapir32
2025. szeptember 16. 14:22
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
tapir32
2025. szeptember 16. 14:21
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
tapir32
2025. szeptember 16. 14:19
Nem egy felnőtt ember gondolatai.
