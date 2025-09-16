Öt kemény mondat Zelenszkij párttársától: durva üzenetet küldött Magyarországnak is

Oleg Dunda, Volodimir Zelenszkij pártjának, a Nép Szolgájának képviselője a Mandinernek adott interjúban nem kertelt: szerinte a háború addig fog tartani, amíg valamelyik fél teljesen össze nem omlik.

A politikus azt állítja, Ukrajna hadserege Európa egyik legerősebb katonai ereje, ezért Magyarországnak is érdeke lenne, hogy a háború után kiegyezzen szomszédjával.

Dunda figyelmeztetett: aki rossz oldalt választ, annak viselnie kell a következményeket, és Moszkva célja nem Mariupol vagy Pokrovszk,

hanem Európa meghódítása Varsótól Budapestig.

Az ukrán politikus szavai egyszerre árulkodnak magabiztosságról, fenyegetésről és arról a hitről, hogy Oroszország végül elkerülhetetlenül vereséget szenved.