Oleg Dunda, Volodimir Zelenszkij pártjának, a Nép Szolgájának képviselője a Mandinernek adott interjúban nem kertelt: szerinte a háború addig fog tartani, amíg valamelyik fél teljesen össze nem omlik.
A politikus azt állítja, Ukrajna hadserege Európa egyik legerősebb katonai ereje, ezért Magyarországnak is érdeke lenne, hogy a háború után kiegyezzen szomszédjával.
Dunda figyelmeztetett: aki rossz oldalt választ, annak viselnie kell a következményeket, és Moszkva célja nem Mariupol vagy Pokrovszk,
hanem Európa meghódítása Varsótól Budapestig.
Az ukrán politikus szavai egyszerre árulkodnak magabiztosságról, fenyegetésről és arról a hitről, hogy Oroszország végül elkerülhetetlenül vereséget szenved.