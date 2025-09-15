Most tudták meg az ukránok: saját miniszterelnökükről derült ki, hogy Von der Leyen utasításait hajtja végre

Innentől nem lepheti meg Putyin Magyarországot, Németországot és Ausztriát: Lengyelország kárán tanult a NATO
Az Ukrajinszka Pravda mérlegre tette az új ukrán kormány első 50 napjának teljesítményét. Megdöbbentő dolgokra derült fény.
A Mandiner még július közepén írt róla, hogy Volodimir Zelenszkij kinevezte az új ukrán miniszterelnököt, Julija Szviridenkót. Az Ukrajinszka Pravda az új kormány első 50 napjának közeledtével megpróbált utánajárni, hogy mi változott a miniszterelnöki cserével a régi miniszterekből álló kabinetben, és van-e esélye Szviridenko kormányának megőrizni az ország stabilitását a parlamenti válság közepette.
„Van egy kedvenc viccünk: a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov magához hívatta a védelmi minisztert, Denisz Smihalt, hogy számonkérje rajta azokat a feladatokat, amelyeket ő maga sem tudott elvégezni, amikor Smihal kormányában védelmi miniszter volt. Ez mulatságos, de nagyon pontosan mutatja, mi zajlik most a kormányban” – mondta mosolyogva Zelenszkij egyik közeli munkatársa a Pravdának.
Az új kormány első hetei azt mutatják, hogy vezetője nem kíván statisztaszerepet betölteni az állam irányításában. Az elnök és a miniszterelnök közötti viszonyban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a kérdések a jelenlegi elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak közvetítése nélkül dőlnek el. „Julijának – őszintén szólva – nincs is más választása, mint hogy gyorsan kialakítsa saját álláspontját, mert
az elnöktől kapott előzetes bizalom időszaka rövid lesz. Ezért nagyon gyorsan kell eredményt felmutatnia”
– magyarázza az Ukrainszka Pravdának az elnök csapatának egyik befolyásos tagja.
Az ukrán lap azt írja: ha megnézzük az új kormány összetételét, nem találunk benne valóban új embert. Minden jelenlegi miniszter korábban már miniszter vagy miniszterhelyettes volt Denisz Smihal kabinetjében.
„A nevekben tényleg nehéz változásokat találni. De a dinamika a kormányon belül nagyon is megváltozott. Smihal sok mindent megszokásból csinált vagy épp hagyott figyelmen kívül. Abszolút kiszámítható volt. Most viszont mindenki, Szviridenkóval az élen kénytelen újra bizonyítani hatékonyságát. Ezért rengeteg új projekt születik, előkerülnek régi ügyek, mindenki rohan, intézkedik” – mesélte nevének elhallgatását kérő Szviridenko kabinetjének egyik tagja.
Az Ukrajinszka Pravda szinte minden forrása egyöntetűen kiemelte Szviridenko egyik jelentős tulajdonságát: nagyon fontos számára a nemzetközi hírneve.
„Smihal miniszterelnöksége alatt olyan vastag bőrt nővesztett, hogy a partnereit meghallgatta, bólogatott, majd letette a telefont, és azt csinálta, amit akart. Julija viszont eddig még nagyon óvja kapcsolatait a nemzetköziekkel.
Amikor egy értekezleten valaki ismételten előáll egy kétes javaslattal, Julija azonnal mondja: »Állj, itt a levelem az Európai Bizottságtól, azt kérik, hogy ne így tegyünk«, vagy: »Ursula ezt így javasolta«, vagy: »Az IMF ezt nem fogja jóváhagyni«.
Így Szviridenko eddig sikeresen leszerelte az ilyen ügyeket” – magyarázta a „Nép Szolgája” párt egyik képviselője. A politikus azt is bevallotta, hogy már nem is emlékszik, utoljára mikor figyelt ennyire oda a kormány a partnerek tanácsaira. Az ok egyszerű: a költségvetési hiány, amelyet csak súlyosbított a korrupcióellenes szervek körüli botrány.
Az ukrán lap szerint Szviridenko miniszterelnöksége egy alapvetően más valóságban kezdődött, mint ahol Smihal kormányfői ciklusa véget ért.
„Pénzhiány van, és az állam finanszírozási képessége közvetlenül attól függ, mennyire kész meghallgatni partnereit és gyorsan teljesíteni a követeléseiket.”
