Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Pravda Julija Szviridenko Volodimir Zelenszkij

Most tudták meg az ukránok: saját miniszterelnökükről derült ki, hogy Von der Leyen utasításait hajtja végre

2025. szeptember 15. 16:08

Az Ukrajinszka Pravda mérlegre tette az új ukrán kormány első 50 napjának teljesítményét. Megdöbbentő dolgokra derült fény.

2025. szeptember 15. 16:08
null

A Mandiner még július közepén írt róla, hogy Volodimir Zelenszkij kinevezte az új ukrán miniszterelnököt, Julija Szviridenkót. Az Ukrajinszka Pravda az új kormány első 50 napjának közeledtével megpróbált utánajárni, hogy mi változott a miniszterelnöki cserével a régi miniszterekből álló kabinetben, és van-e esélye Szviridenko kormányának megőrizni az ország stabilitását a parlamenti válság közepette.

„Van egy kedvenc viccünk: a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov magához hívatta a védelmi minisztert, Denisz Smihalt, hogy számonkérje rajta azokat a feladatokat, amelyeket ő maga sem tudott elvégezni, amikor Smihal kormányában védelmi miniszter volt. Ez mulatságos, de nagyon pontosan mutatja, mi zajlik most a kormányban” – mondta mosolyogva Zelenszkij egyik közeli munkatársa a Pravdának.

Az új kormány első hetei azt mutatják, hogy vezetője nem kíván statisztaszerepet betölteni az állam irányításában. Az elnök és a miniszterelnök közötti viszonyban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a kérdések a jelenlegi elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak közvetítése nélkül dőlnek el. „Julijának – őszintén szólva – nincs is más választása, mint hogy gyorsan kialakítsa saját álláspontját, mert

az elnöktől kapott előzetes bizalom időszaka rövid lesz. Ezért nagyon gyorsan kell eredményt felmutatnia”

– magyarázza az Ukrainszka Pravdának az elnök csapatának egyik befolyásos tagja.

Az ukrán lap azt írja: ha megnézzük az új kormány összetételét, nem találunk benne valóban új embert. Minden jelenlegi miniszter korábban már miniszter vagy miniszterhelyettes volt Denisz Smihal kabinetjében.

„A nevekben tényleg nehéz változásokat találni. De a dinamika a kormányon belül nagyon is megváltozott. Smihal sok mindent megszokásból csinált vagy épp hagyott figyelmen kívül. Abszolút kiszámítható volt. Most viszont mindenki, Szviridenkóval az élen kénytelen újra bizonyítani hatékonyságát. Ezért rengeteg új projekt születik, előkerülnek régi ügyek, mindenki rohan, intézkedik” – mesélte nevének elhallgatását kérő Szviridenko kabinetjének egyik tagja.

Az Ukrajinszka Pravda szinte minden forrása egyöntetűen kiemelte Szviridenko egyik jelentős tulajdonságát: nagyon fontos számára a nemzetközi hírneve.

„Smihal miniszterelnöksége alatt olyan vastag bőrt nővesztett, hogy a partnereit meghallgatta, bólogatott, majd letette a telefont, és azt csinálta, amit akart. Julija viszont eddig még nagyon óvja kapcsolatait a nemzetköziekkel.

Amikor egy értekezleten valaki ismételten előáll egy kétes javaslattal, Julija azonnal mondja: »Állj, itt a levelem az Európai Bizottságtól, azt kérik, hogy ne így tegyünk«, vagy: »Ursula ezt így javasolta«, vagy: »Az IMF ezt nem fogja jóváhagyni«.

Így Szviridenko eddig sikeresen leszerelte az ilyen ügyeket” – magyarázta a „Nép Szolgája” párt egyik képviselője. A politikus azt is bevallotta, hogy már nem is emlékszik, utoljára mikor figyelt ennyire oda a kormány a partnerek tanácsaira. Az ok egyszerű: a költségvetési hiány, amelyet csak súlyosbított a korrupcióellenes szervek körüli botrány.

Az ukrán lap szerint Szviridenko miniszterelnöksége egy alapvetően más valóságban kezdődött, mint ahol Smihal kormányfői ciklusa véget ért. 

„Pénzhiány van, és az állam finanszírozási képessége közvetlenül attól függ, mennyire kész meghallgatni partnereit és gyorsan teljesíteni a követeléseiket.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: ANDRII NESTERENKO / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2025. szeptember 15. 18:09
"...egyöntetűen kiemelte Szviridenko egyik jelentős tulajdonságát: nagyon fontos számára a nemzetközi hírneve." Ez nem véletlen. Meg akarja őrizni a nyugatiak barátságát, hiszen ez nagyon fontos neki. Talán nem annyira hüle, hogy ne tudná: van rá esély, hogy egy szép napon le kell lécelni - akkor bizony szüksége lesz azok barátságára, jóindulatára!
Válasz erre
1
0
snfbvksan
2025. szeptember 15. 18:06
Nincs ebben semmi megdöbbentő.
Válasz erre
2
0
Averti
2025. szeptember 15. 17:55
báb
Válasz erre
0
0
magor62-2
2025. szeptember 15. 17:36
Nem tom, de ha már csak meghallom, hogy "ukrajna", erős okádhatnékom keletkezik.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!