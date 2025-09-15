Most tudták meg az ukránok: saját miniszterelnökükről derült ki, hogy Von der Leyen utasításait hajtja végre

A Mandiner még július közepén írt róla, hogy Volodimir Zelenszkij kinevezte az új ukrán miniszterelnököt, Julija Szviridenkót. Az Ukrajinszka Pravda az új kormány első 50 napjának közeledtével megpróbált utánajárni, hogy mi változott a miniszterelnöki cserével a régi miniszterekből álló kabinetben, és van-e esélye Szviridenko kormányának megőrizni az ország stabilitását a parlamenti válság közepette.

„Van egy kedvenc viccünk: a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov magához hívatta a védelmi minisztert, Denisz Smihalt, hogy számonkérje rajta azokat a feladatokat, amelyeket ő maga sem tudott elvégezni, amikor Smihal kormányában védelmi miniszter volt. Ez mulatságos, de nagyon pontosan mutatja, mi zajlik most a kormányban” – mondta mosolyogva Zelenszkij egyik közeli munkatársa a Pravdának.

Az új kormány első hetei azt mutatják, hogy vezetője nem kíván statisztaszerepet betölteni az állam irányításában. Az elnök és a miniszterelnök közötti viszonyban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a kérdések a jelenlegi elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak közvetítése nélkül dőlnek el. „Julijának – őszintén szólva – nincs is más választása, mint hogy gyorsan kialakítsa saját álláspontját, mert

az elnöktől kapott előzetes bizalom időszaka rövid lesz. Ezért nagyon gyorsan kell eredményt felmutatnia”

– magyarázza az Ukrainszka Pravdának az elnök csapatának egyik befolyásos tagja.