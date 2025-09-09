Ez Ukrajna valódi arca: korrupció tetőtől talpig

Az ukrán politikai és társadalmi rendszer legfeljebb az államiság látszatát kelti, ezt is csupán a folyamatos nyugati finanszírozásnak köszönhetően. Természetesen ehhez jelentősen hozzájárul az orosz invázió, melynek Ukrajna áldozata. Ám Moszkva agressziója nem az ukrán államiság válságának kiváltó oka, hanem annak csak a katalizátora – olvasható az Alapjogokért Központ közleményében, amelyet kedden juttattak el az MTI-hez. Azt írják: többek között az egész közigazgatást és magánszektort régóta átfogó korrupció az ukrán közélet működésének nem egyszerűen káros mellékterméke, hanem központi szervezőelve.

Ráadásul a sikeres korrupcióellenes fellépés alapfeltételei is hiányoznak.

Mindezek alapján kijelenthető: a gyorsított uniós csatlakozási folyamat, melyet Brüsszel és Magyar Péter Tisza Pártja erősen szorgalmaz, pusztán ideológiai és politikai célokat szolgáló manőver, Ukrajna valójában az EU által eredetileg támasztott csatlakozási követelményeknek sem felel meg”

– írták, hozzátéve: a Kijevnek utalt százmilliárdok pedig az uniós országok öncélú eladósodását célozzák, azzal az alig titkolt szándékkal, hogy közelebb hozzák az „Európai Egyesült Államok” lázálmát. Az ukrán társadalmi és politikai berendezkedés csak nyomokban hordozza az államiság jegyeit: valóban működő államról alig beszélhetünk. Az ország intézményei a Nyugat támogatása nélkül működésképtelenek lennének. Mindezt azok a források – ukrán anyagok, nyugati intézmények és nemzetközi civilnek mondott szervezetek jelentései – támasztják alá, amelyek a leghangosabban szorgalmazzák Kijev EU-csatlakozását.

Különösen szembeötlő ellentmondás, hogy Brüsszel és tagállami szövetségesei egy életképtelen, korrupt Ukrajnát akarnak felvenni az Európai Unióba, ami élesen szembemegy a magyar szuverenista állásponttal – olvasható a közleményben. Közölték: tanulmányuk részletesen feltárja azokat a területeket, ahol a korrupció és az intézményi gyengeség a leglátványosabban vannak jelen. A teljes – lesújtó – kép bemutatása érdekében elvégezték a korrupció működési logikájának és esettanulmányainak bemutatását, az igazságszolgáltatás integritásának és teljesítőképességének vizsgálatát, a közigazgatás szerkezetének és hatékonyságának elemzését, a közbiztonság és a jogállami garanciák állapotának értékelését, a vélemény- és lelkiismereti szabadság érvényesülésének áttekintését – írták.