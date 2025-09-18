Ft
09. 18.
csütörtök
politikai erőszak charlie kirk Barack Obama gyilkosság merénylet Donald Trump Egyesült Államok

Naná, hogy Trumpot hibáztatja Barack Obama Charlie Kirk meggyilkolásáért

2025. szeptember 18. 07:38

„Az én Fehér Házamban ezek a szélsőséges nézetek nem voltak jelen.”

2025. szeptember 18. 07:38
null

Barack Obama volt amerikai elnök kedden egy pennsylvaniai rendezvényen arra utalt, hogy Donald Trump a felelős Charlie Kirk haláláért, mivel szerinte Amerika első embere „szélsőséges nézeteket” és az azokhoz kötődő politikát emelt állami szintre – írja a Breitbart.

A volt elnök „horrorisztikusnak” nevezte Kirk halálát, de emlékeztetett a konzervatív aktivista korábbi, „vitatott kijelentéseire” is.

Ezt is ajánljuk a témában

Köztük arra az állításra, amely szerint Kirk állítólag sértő megjegyzést tett a fekete nőkre. Obama úgy vélte:

Trump most Kirk tragédiáját akarja felhasználni „arra, hogy elhallgattassa a vitát arról, kik vagyunk és milyen irányba kellene mennie az országnak”.

A kijelentés már csak azért is érdekes, mert épp Kirk – aki egyébként Donald Trump politikájára is hatást tudott gyakorolni – volt az, aki sorra járta az egyetemeket, ahol a vele ellentétes nézeteket vallókkal vitázott nagy nyilvánosság előtt, és épp egy ilyen eseményen követték el ellene a végzetes támadást. Obama hozzátette:

Az én Fehér Házamban ezek a szélsőséges nézetek nem voltak jelen. Nem öleltem őket magamhoz, nem adtam nekik erőt, nem állítottam mögéjük az Egyesült Államok kormányának súlyát.”

A lap szerint azonban épp Obama volt az, aki már elnöksége idején több intézkedésével és kampányfogásával is hozzájárult az amerikai politikai megosztottság elmélyüléséhez.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk emlékeztetett: az Obama-adminisztrációban radikális baloldali nézeteket valló személyek is helyet kaptak, köztük Anita Dunn, a Fehér Ház helyettes kommunikációs igazgatója, később Joe Biden egyik fő politikai tanácsadója, aki Mao Ce-tungot nevezte legfontosabb inspirációjának.

***

Fotó: SAUL LOEB / POOL / AFP

salátás
2025. szeptember 18. 08:41
micsoda szánalmas magyarázkodás. nyilván a balosok nem gyilkoltak egy balos kormányzás alatt bazdmeg.
Chekke-Faint
2025. szeptember 18. 08:27
Sőt Trump tehet arról is hogy lejöttél a fáról...DDD
polárüveg
2025. szeptember 18. 08:25
Barack Obama, aki Anakin Skywalkerként indult...
pipa89
2025. szeptember 18. 08:24
Kirk haláláért a pénzmaffiás Gazdáiddal együtt ti vagytok bűnrészesek, Barack (barack)!
