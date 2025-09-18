Naná, hogy Trumpot hibáztatja Barack Obama Charlie Kirk meggyilkolásáért

Barack Obama volt amerikai elnök kedden egy pennsylvaniai rendezvényen arra utalt, hogy Donald Trump a felelős Charlie Kirk haláláért, mivel szerinte Amerika első embere „szélsőséges nézeteket” és az azokhoz kötődő politikát emelt állami szintre – írja a Breitbart.

A volt elnök „horrorisztikusnak” nevezte Kirk halálát, de emlékeztetett a konzervatív aktivista korábbi, „vitatott kijelentéseire” is.