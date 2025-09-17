Ft
politikai erőszak Charlie Kirk gyilkosság Charlie Sheen színész merénylet Egyesült Államok

A híres színész szerint Charlie Kirk meggyilkolása „a mai generáció Kennedy-pillanata”

2025. szeptember 17. 21:07

Charlie Sheen szerint szürreális, ami a konzervatív véleményvezérrel történt.

2025. szeptember 17. 21:07
null

Charlie Sheen színész a Piers Morgan Uncensored című műsorban beszélt arról, hogyan hatott rá a Charlie Kirk-gyilkosság. Mint mondta, a merénylet hírére egyből arra gondolt, mit élhet át az áldozat családja:

Elsőként a gyermekeire gondoltam, akik most apa nélkül maradtak, és a feleségére, aki egy pillanat alatt özveggyé vált. Nem a politikai vagy kulturális következmények jutottak eszembe, hanem a családi tragédia súlya”

– idézi a szavait a Breitbart.

Sheen szerint a gyilkosság annyira sokkoló, hogy alig lehet feldolgozni:

Ez még mindig túl szürreális ahhoz, hogy felfogjuk.”

A színész szerint azonban nem szabad beleragadni a traumába:

Ha már meg kellett történnie, és bekövetkezett a történelmi pillanat, akkor most már benne vagyunk. De nem maradhatunk itt. Nem állhat meg itt a történet.”

Charlie Sheen szerint az amerikai közélet nem engedheti meg magának, hogy a politikai nézetkülönbségek gyilkosságokba torkolljanak.

Ez generációs trauma lesz, és az a kérdés, hogy miként dolgozzuk fel. Ez a mai generáció Kennedy-pillanata”

– fogalmazott a filmsztár, utalva a John F. Kennedy amerikai elnök elleni 1963-as, texasi merényletre.

Charlie Kirk meggyilkolásáról, a szörnyű tragédia utóhatásairól és a közéletre gyakorolt következményeiről Sheen szerint hosszú távon is beszélni kell, mert

ilyen sebet nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni”.

***

Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

pandalala
2025. szeptember 17. 23:02
aha, mert ennek a drogos szarnak a véleménye számít .... mióta lett "influenciális"?? :-D
haxima
2025. szeptember 17. 21:40
Csatlakozok salátáshoz. Ez inkább a Martin Luther King gyilkossághoz hasonló szerintem. A Kennedy gyilkosság sokkolta Amerikát, de senki nem ünnepelte. Kennedy elnök volt, fogalmam sincs, hogy milyen kvalitásai voltak, de elnökként tudni kell, hogy az Usának vannak ellenségei. Ez a Charlie Kirk semmi rosszat nem csinált, érvelt, beszélgetett, meggyőzött embereket. Semmiről nem tehetett, semmi döntést nem hozott, tényekkel, érvekkel szembesítette a sok zöldhajú barmot. Erre lelövik, mert a buzinak elege lett a sok gyűlöletből.... Nyugodjon békében.
salátás
2025. szeptember 17. 21:19
téved, ez sokkal rosszabb. biztos nem vagyok benne, mert nem éltem még akkor, de 99.99% hogy Kennedy halálán nem élvezkedett egy fél politikai oldal.
