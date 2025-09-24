Megy az adok-kapok Anglia és Amerika között: „Trump rasszista és szexista”

„Mi olyan különleges egy muszlim férfiban, aki egy liberális, multikulturális, progresszív és sikeres várost vezet, amin ráadásul Donald Trump is állandóan töri a fejét?” – próbált ironikus kérdéssel védekezni Sadiq Khan, London polgármestere a SkyNews-nak adott interjúban, amit a Visegrád24 tett közzé X-oldalán.