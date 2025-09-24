Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Donald Trumpba iszlamofób Sadiq Khan polgármester London

Megy az adok-kapok Anglia és Amerika között: „Trump rasszista és szexista”

2025. szeptember 24. 19:49

Kemény szavakkal szállt bele Donald Trumpba London polgármestere.

2025. szeptember 24. 19:49
null

Donald Trump, amerikai elnök a napokban az ENSZ-közgyűlésen kifejtette a véleményét London baloldali polgármesteréről, Sadiq Khan-ról. Az elnök úgy fogalmazott, hogy Sadiq egy „Rossz polgármester”. London iszlám vallású vezetője egyébként arról a botrányos kijelentéséről vált ismerté, miszerint „a terrortámadások a nagyvárosi élet részei”.  

Ezt is ajánljuk a témában

Mi olyan különleges egy muszlim férfiban, aki egy liberális, multikulturális, progresszív és sikeres várost vezet, amin ráadásul Donald Trump is állandóan töri a fejét?” – próbált ironikus kérdéssel védekezni Sadiq Khan, London polgármestere a SkyNews-nak adott interjúban, amit a Visegrád24 tett közzé X-oldalán.

Ezt is ajánljuk a témában

Az újságíró Sadiq Khan felé szegezte a kérdést Trump kommentje kapcsán, hogy szerinte az amerikai elnök iszlamofób e?

Szerintem Trump rasszista, szexista, nőgyűlölő és iszlamofób”

– vágott vissza a polgármester.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Londonbal napról napra szaporodnak a no-go zónák és egyre gyakoribb a migráns bűnözés.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / AFP

***

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. szeptember 24. 21:29
Ez a paki már régen a sittre való. A birka angolok már annyi becsülettel és bátorsággal sem rendelkeznek, hogy önvédelemböl kitoloncolják a pakisztáni mafiát a saját országukból...
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. szeptember 24. 20:19
A britek lassan de biztosan ássák a saját sírjukat! Ámen
Válasz erre
0
1
vakiki
2025. szeptember 24. 20:02
Hová süllyedt Nagy-Britannia, London,hogy egy ilyen szaralakot választottak polgármesternek! Angol embert nem találtak,csak bevándorlót? Meg is érdemlik,mint Budapest karácsonyt.
Válasz erre
2
0
bandee1
2025. szeptember 24. 19:59
A MUSZLIM TÖRPE KURVA ANYÁDAT! DÖGÖLJ MEG, KORCS SZAR.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!