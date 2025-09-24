Megy az adok-kapok Anglia és Amerika között: „Trump rasszista és szexista”

A látványpolitizálás megy, a városvezetés már kevésbé a londoni polgármesternek
Az elmúlt közel 10 évben Sadiq Khannak sikerült tönkretennie Londont; mutatjuk, hogyan!
Kemény szavakkal szállt bele Donald Trumpba London polgármestere.
Donald Trump, amerikai elnök a napokban az ENSZ-közgyűlésen kifejtette a véleményét London baloldali polgármesteréről, Sadiq Khan-ról. Az elnök úgy fogalmazott, hogy Sadiq egy „Rossz polgármester”. London iszlám vallású vezetője egyébként arról a botrányos kijelentéséről vált ismerté, miszerint „a terrortámadások a nagyvárosi élet részei”.
Az elmúlt közel 10 évben Sadiq Khannak sikerült tönkretennie Londont; mutatjuk, hogyan!
„Mi olyan különleges egy muszlim férfiban, aki egy liberális, multikulturális, progresszív és sikeres várost vezet, amin ráadásul Donald Trump is állandóan töri a fejét?” – próbált ironikus kérdéssel védekezni Sadiq Khan, London polgármestere a SkyNews-nak adott interjúban, amit a Visegrád24 tett közzé X-oldalán.
„Mindkét országnak minden jót kívánok” – írta sejtelmesen az amerikai elnök.
Az újságíró Sadiq Khan felé szegezte a kérdést Trump kommentje kapcsán, hogy szerinte az amerikai elnök iszlamofób e?
Szerintem Trump rasszista, szexista, nőgyűlölő és iszlamofób”
– vágott vissza a polgármester.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Londonbal napról napra szaporodnak a no-go zónák és egyre gyakoribb a migráns bűnözés.
A migrációs szakértő szerint ráadásul ez még egy jóindulatú becslés.
Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / AFP
