Magyarveszély miatt szólítja fegyverbe a szlovákokat a szélsőséges miniszter

a magyarveszélyre való hivatkozás.

„Remélem, tisztában vannak azzal, milyen a biztonsági helyzet Szlovákiában” – közölte a sportminiszter, aki elmondása szerint javaslatát vitaalapnak szánta a politikusokkal, katonákkal és a nyilvánossággal.

Mint közölte: „sok városban a magyar állam felvásárolja a történelmi épületeket. Olvasom Orbán üzeneteit, aki a Nagy-Magyarország sáljával jelenik meg, amelynek része Szlovákia is. Szó esik a trianoni határok felülvizsgálatáról is – ezek mind olyan jelzések számomra, amelyekkel foglalkoznunk kellene”– fogalmazott Huliak.

A nagy-Magyarország-sál egyébként egy három évvel ezelőtti történet, a „felvásárolt” történelmi épületek száma pedig néhány tucat, jellemzően a szlovák állam által hátrahagyott, leromlott állapotú, egyébként magyar történelmi emlékeket őrző építmény.

A későn ébredező Huliak mégis ezekbe belekapaszkodva akarja keresztülverni a kötelező katonai kiképzés ötletét, vagy legalábbis megfelelő kampánytémát szolgáltatni.