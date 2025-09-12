Ft
09. 12.
péntek
Rudolf Huliak Robert Fico Szlovák Nemzeti Párt

Magyarveszély miatt szólítja fegyverbe a szlovákokat a szélsőséges miniszter

2025. szeptember 12. 15:31

Teljesen berezelt a „magyar revizionizmustól” a Szlovák Nemzeti Párt expolitikusa, míg Fico embere igyekszik hűteni a kedélyeket.

2025. szeptember 12. 15:31
null

Három hónapos katonai kiképzés bevezetését követeli a 18 év feletti férfiak számára Rudolf Huliak szlovák sportminiszter.

Az elképzelése szerint „nem laktanyában, hanem az állandó lakóhelyhez közeli kiképzőformában” történne mindez – írta meg a Ma7 felvidéki portál a Denníkre hivatkozva. Az érdekes azonban nem is ez a hírben, hanem a sorkatonaság részleges visszaállításának indoklása.

Huliak ugyanis a politikai helyzettől függően éppen inkább vagy kevésbé magyarfaló Szlovák Nemzeti Párt (SNS) által jelölt miniszter a koalíciós kormányban, amely pártból ugyan távozott, a kormányból ugyanakkor nem.

Az indoklása pedig nem volt más, mint 

a magyarveszélyre való hivatkozás.

„Remélem, tisztában vannak azzal, milyen a biztonsági helyzet Szlovákiában” – közölte a sportminiszter, aki elmondása szerint javaslatát vitaalapnak szánta a politikusokkal, katonákkal és a nyilvánossággal.

Mint közölte: „sok városban a magyar állam felvásárolja a történelmi épületeket. Olvasom Orbán üzeneteit, aki a Nagy-Magyarország sáljával jelenik meg, amelynek része Szlovákia is. Szó esik a trianoni határok felülvizsgálatáról is – ezek mind olyan jelzések számomra, amelyekkel foglalkoznunk kellene”– fogalmazott Huliak.

A nagy-Magyarország-sál egyébként egy három évvel ezelőtti történet, a „felvásárolt” történelmi épületek száma pedig néhány tucat, jellemzően a szlovák állam által hátrahagyott, leromlott állapotú, egyébként magyar történelmi emlékeket őrző építmény.

A későn ébredező Huliak mégis ezekbe belekapaszkodva akarja keresztülverni a kötelező katonai kiképzés ötletét, vagy legalábbis megfelelő kampánytémát szolgáltatni.

A történtek kontextusához hozzátartozik, hogy a Szlovák Nemzeti Párt a jelenlegi szlovák kormányban csak szekundál ugyan Robert Fico szociáldemokratáinak, ám a kabinet nagyon szűk parlamenti többsége miatt fokozottan figyelembe kell venniük ennek a kis nacionalista csoportosulásnak a követeléseit. Amely egyébként is több, egymással is vetélkedő csoportból áll, és ezek egyike Huliak szakadár csoportja – de ennyire nem érdemes belemenni a részletekbe. 

A lényeg, hogy így vitték bele kellemetlen helyzetbe és veszélyeztették a szlovák-magyar kapcsolatokat annak idején a botrányos nyelvtörvény-ötletükkel, vagy éppen a „Kultminor”, vagyis a kisebbségi kulturális alap bekebelezésével.

A kedélyeket ilyenkor – rendszerint, s most is – Fico pártja igyekszik hűteni.

A kötelező katonai szolgálat bevezetésének szándékáról a védelmi miniszter, Robert Kaliňák (Smer–SD) is nyilatkozott, aki úgy véli, hogy a kötelező katonai kiképzés nem hozza meg a kívánt eredményt. „Az erőszakosan előírt kötelező sorkatonaság vagy kiképzőcsoport nem éri el még az 50 százalékos teljesítményt sem azokhoz képest, akik önkéntesen és kezdeményezően vesznek részt egy ilyen kiképzésen” – tette hozzá a Ma7 szerint, hozzáfűzve: 

önkéntes katonáskodásra jelenleg is van lehetőség, és az önkéntesség motivációja pótolhatatlan.

A szlovák hadsereg állapotáról lapunk néhány éve írt.

