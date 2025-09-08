Ft
Légi pokol Magyarországtól keletre: drónok ezrei csapnak le Ukrajnában és Oroszországban

2025. szeptember 08. 19:03

Tűz alatt mindkét fél. Ukrajna és Oroszország légterében is dúl a drónháború. Több ezer drón és rakétacsapás.

2025. szeptember 08. 19:03
Az év eleje óta ötször annyi légicsapás érte Ukrajnát, mint a korábbi években – számolt be a Washington Post.

Az orosz légicsapások csúcsidőszaka a június, július hónap voltak. Ebben az időszakban több mint 11 ezer drónt vetettek be ukrán célpontok ellen. A rakétatámadások száma is mehaladta a 400-at.

A civil halálesetek száma 518 volt, ami az ENSZ számításai szerint a legmagasabb a háború kezdete óta.

Szakértők véleménye szerint az oroszok egyetlen támadáshoz annyi drónt vetnek be, mint amennyit 2024-ben egy hónap alatt. 

Ezzel szemben az ukrán nagy hatótávolságú drónok 2025 augusztusában 60 célpontot találtak el Oroszország területén – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, a Hromadske ukrán lap cikkében. A támadások nagy többségében az orosz hadsereg üzemanyag- és fegyver ellátását vették célba. 

Az ukrán dróntámadások a augusztusban több mint 67 ezer orosz katonai objektumot semmisítettek meg.

A támadások nagy részét „Deep Strike” eszközökkel, azaz a nagy hatótávolságú drónokkal hajtották végre. A csapások korlátozták a légvédelmi rendszerek, rakéták és drónok előállítását. 

Az ukránok fontos orosz gazdasági célpontokat támadtak. Oroszország olajfinomító kapacitásának legalább 17 százalékát veszítette el a támadások következtében. 

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

 

NokiNokedli
2025. szeptember 08. 21:02
A fuckránok maguknak keresték. most min csodálkoznak?
Válasz erre
0
0
blf2
2025. szeptember 08. 20:02
a második világháborúban egy komolyabb bombázásban naponta több tizezren haltak meg. itt 3000 drón meg 52 rakéta és?....egy két öt ember.egy autóbalesetben többen E sport háború.bohócság.
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2025. szeptember 08. 20:00
"Az ukrán dróntámadások a augusztusban több mint 67 ezer orosz katonai objektumot semmisítettek meg." Ne hazudjatok már bazmeg, kurva Ukriner, az oké hogy felnagyítjátok az ukrán-nyugat sikereket, de legyen már eszetek, van az ukránbarát médiahazugságoknak is egy határvonala baszki.
Válasz erre
1
0
vi-ktt
2025. szeptember 08. 19:53
"Az ukrán dróntámadások a augusztusban több mint 67 ezer orosz katonai objektumot semmisítettek meg." És ezt melyik seggfej szopta a seggéből? Kijárta az elemi iskolát? Alig hiszem! Az oroszok minden idők valaha volt legnagyobb dróncsapását vitték véghez tegnap. Azt 1000 drón hajtotta végre! Ha az ukránok minden egyes augusztusi napon indítottak LEGALÁBB 1000 drónt és mindegyik célba talált, akkor IS csak 31.000 dróncsapás lett volna! Ha ebből viszon köbgyököt vonunk és azt elosztjuk 32-vel, akkor talán a közelébe kerülühetünk a valóban sikeres cionáci dróncsapások számához! Szerintem viszont ezt IS csak nagy kegyesen fogadhatjuk el...
Válasz erre
0
0
