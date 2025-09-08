Légi pokol Magyarországtól keletre: drónok ezrei csapnak le Ukrajnában és Oroszországban

Kiderítette a New York Times, miféle amerikai katonák harcolnak Ukrajnában
Több ezren szolgálnak Zelenszkij hadseregében.
Tűz alatt mindkét fél. Ukrajna és Oroszország légterében is dúl a drónháború. Több ezer drón és rakétacsapás.
Az év eleje óta ötször annyi légicsapás érte Ukrajnát, mint a korábbi években – számolt be a Washington Post.
Az orosz légicsapások csúcsidőszaka a június, július hónap voltak. Ebben az időszakban több mint 11 ezer drónt vetettek be ukrán célpontok ellen. A rakétatámadások száma is mehaladta a 400-at.
A civil halálesetek száma 518 volt, ami az ENSZ számításai szerint a legmagasabb a háború kezdete óta.
Szakértők véleménye szerint az oroszok egyetlen támadáshoz annyi drónt vetnek be, mint amennyit 2024-ben egy hónap alatt.
Ezzel szemben az ukrán nagy hatótávolságú drónok 2025 augusztusában 60 célpontot találtak el Oroszország területén – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, a Hromadske ukrán lap cikkében. A támadások nagy többségében az orosz hadsereg üzemanyag- és fegyver ellátását vették célba.
Az ukrán dróntámadások a augusztusban több mint 67 ezer orosz katonai objektumot semmisítettek meg.
A támadások nagy részét „Deep Strike” eszközökkel, azaz a nagy hatótávolságú drónokkal hajtották végre. A csapások korlátozták a légvédelmi rendszerek, rakéták és drónok előállítását.
Az ukránok fontos orosz gazdasági célpontokat támadtak. Oroszország olajfinomító kapacitásának legalább 17 százalékát veszítette el a támadások következtében.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
