09. 08.
hétfő
Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Amerikai Egyesült Államok

Kiderítette a New York Times, miféle amerikai katonák harcolnak Ukrajnában

2025. szeptember 08. 18:22

Több ezren szolgálnak Zelenszkij hadseregében.

2025. szeptember 08. 18:22
null

Riportot közölt a New York Times az ukrán hadseregben szolgáló amerikai önkéntesekről. 

A lap jelzi: bár az amerikai önkéntes katonák zöme közvetlenül a háború 2022-es kitörése után csatlakozott Ukrajna harcoló alakulataiba, beáramlásuk sosem szűnt meg. Az ukrán hadsereg hivatalos számokat nem közöl a náluk szolgáló amerikaiakról, de

a lap által ismert független becslések számukat valamivel több mint ezer és több ezer közé teszi.

Az NYT úgy találta: idővel az Ukrajnába érkező amerikai önkéntesek összetétele változott, s egyre nő azok aránya, akiknek egyáltalán nincs katonai múltjuk, vagy idősebb amerikai veteránokként próbálnak szerencsét az ukrán hadseregben, mert koruk vagy korábbi sérüléseik miatt odahaza már nem veszi fel őket a hadsereg. Van, aki kevés előrelépési lehetőséggel bíró munkahelyeket hagyott oda az ukrán hadseregért, van, akit egyszerűen csak felháborít az orosz agresszió, de olyan is van, aki zűrös élete elől menekül vagy kipróbálná magát harci helyzetben.

A New York Times által felkeresett önkéntesek közül többen Ukrajnában maradnának a háború vége után is, „az Egyesült Államokban nem elérhető lehetőségekre számítva”.

A lap emlékeztet: Ukrajna kevesebb potenciális katonával rendelkezik, mint Oroszország, és a sorozás – mint azt a kényszersorozás egyre növekvő agresszivitása is mutatja – nehezen megy, így az ország szívesen fogadja a külföldi önkénteseket, akik vagy a hadsereg reguláris egységeiben, vagy a két nemzetközi légió egyikében szolgálhatnak. Zsoldjuk azonos az ukrán katonákéval: mintegy ezer dollár alapfizetés (kb. 330 ezer forint) mellé 3000 dollárig (kb. egymillió forintig) terjedő harci bónuszok társulhatnak.

Az NYT-nak nyilatkozó Mikola Lavrenjuk főhadnagy, egy nemzetközi alakulat parancsnoka elmondta: „néhányan azért jönnek Ukrajnába, hogy a szabadságért harcoljanak, azért, ami helyes”, mások viszont „pénzt akarnak keresni vagy a törvény elől menekülnek”. Volt szerencséje olyan amerikai önkéntesekhez, akik hiányos fogsorral érkeztek, vagy drogfüggőként és egyéb büntetőjogi problémákkal –

egy amerikai katonát például otthon köröztek drogcsempészetért, s mielőtt ez kiderült és letartóztatták, Lavrenjuk főhadnagy szerint „jól harcolt”.

A főhadnagy tapasztalata az, hogy az amerikai veteránok képzettebbek más országok veteránjainál, így szerinte „szuper”, hogy az ukrán hadsereg a soraiban tudhatja őket.

Amerika hivatalos álláspontja ugyanakkor az, hogy még a látszatát is igyekszik kerülni az orosz és az amerikai hadsereg közvetlen konfrontációjának, így anyaországuk részéről különösebb segítségre az amerikai önkéntesek nem számíthatnak. Ehelyett az R.T. Weatherman Foundation, egy amerikai nonprofit alapítvány segíti az ukrán hadseregben megsebesült amerikaiakat, intézi az elhunyt katonák holttesteinek visszaszállítását az USA-ba, és követi a harctéren eltűntek sorsát.

Nyitókép: AFP/JUSTIN TALLIS

 

5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 08. 21:15
»canadian-deplorable 2025. szeptember 08. 18:53 • Szerkesztve A 48-as forradalom alatt sok külföldi önkéntes jött Magyarországra harcolni, pl sok lengyel (lásd Bem apó). « Ja. Azta. Hát tessék akkor: Az amerikai polgárháború magyar résztvevőinek listája hu.m.wikipedia.org/wiki/Az_amerikai_polg%C3%A1rh%C3%A1bor%C3%BA_magyar_r%C3%A9sztvev%C5%91inek_list%C3%A1ja Kvittek vagyunk! 🤣🤣🤣🤣
survivor
2025. szeptember 08. 21:07
Candep Lengyel Himnusz...oké ??
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. szeptember 08. 21:04 Szerkesztve
»canadian-deplorableDr Bubo 2025. szeptember 08. 19:18 A "hülye" amerikai emberek állórajtból, abszolút nulláról indulva 400 év alatt a világ legnagyobb hatalma« Namost idén az egyesült államok 249 éves. Csaxólok. Azelőtt spanyolok, hollandok, franciák, britek voltak, egymás közt felosztott, másoktól elorzott vidékekkel. » és leggazdagabb országa lettek. Technikában, informatikában, mérnökségben első« Igazából szimplán a nagy számok törvénye és egy túlnépesedő másik kontinens nyomora motorizálta az egészet. A gazdag párszázezerről szép eposzaik vannak. A nyomorban ottpusztult milliókról meg hallgatnak. » és a kultúrájukat az egész világ majmolja« Leginkább a niggerekét.
NokiNokedli
2025. szeptember 08. 21:04
Ja, ja ,ja. A jenki technikát meg az ukránok kezelik. Hát persze.
