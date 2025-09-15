Ki a főnök az országainkban? – a svájci sztárújságíró szerint ez a legfontosabb kérdés

Az európai demokrácia, a politikai polarizáció és a nemzeti szuverenitás aktuális kérdéseiről értekezve Roger Köppel utalt a Svájc és Magyarország közötti hasonlóságokra, a kívülről érkező befolyásolási kísérletekre, de manapság Svájc geopolitikai semlegessége ellenére úgy érzi, hogy a magyar vezetés jobban védi a saját országa szuverenitását.

A politikai diskurzus állapotáról szólva a svájci újságíró hangsúlyozta, hogy szükség van intelligens provokációra az újságírók részéről, hiszen ezáltal lehet értelmes vitákat kezdeményezni. A probléma inkább az, hogy a nyilvánosság nagy része egy irányba húz, és nem lehet feltenni kérdéseket sem. A liberális- és baloldal érzékeli, veszélyben a hatalma, a hegemóniája, ezért válik egyre agresszívabbá – vélekedett Köppel.

A fő kérdés az, hogy ki a főnök az országainkban? A nép vagy a meg nem választott bürokraták és nemzetközi intézmények? – tette fel a kérdést.

Az Európai Unió túlideologizált és túlbürokratizált képződmény

Szalai Zoltán az európai politikáról beszélve kiemelte azt a demokráciaellenes tendenciát, hogy noha több országban hiába szavaztak a választópolgárok többségében jobboldali pártokra, végül a mindig korábbi baloldali és középpártok alakítanak kormányt. Az Európai Unió túlideologizált és túlbürokratizált képződmény, az egyoldalú ideológiai irányvonal pedig rátelepül a szakpolitikára és a stratégiai kérdésekre is, mint a gazdaság- vagy az energiapolitika, vélekedése szerint mindez pedig ellehetetleníti az értelmes vitát.