Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia Magyarország Svájc Szalai Zoltán MCC Weltwoche szuverenitás politika hatalom Mandiner

Ki a főnök az országainkban? – a svájci sztárújságíró szerint ez a legfontosabb kérdés

2025. szeptember 15. 19:57

Zürichi kerekasztal-beszélgetés az európai demokráciáról, értelmes politikai vitákról és persze Magyarországról. Roger Köppel szerint a legfontosabb kérdés az, hogy ki a főnök az országainkban?

2025. szeptember 15. 19:57
null

Izgalmas kerekasztal-beszélgetésre került sor Zürichben a napokban a Svájci Magyarház Alapítvány szervezésében: aktuális európai, valamint magyar politikai dilemmákról. Természetesen szóba került a legfontosabb kérdés is.

Roger Köppel szerint a legfontosabb kérdés az, hogy ki a főnök az országainkban?
Roger Köppel szerint a legfontosabb kérdés az, hogy ki a főnök az országainkban?

Ezt is ajánljuk a témában

A legnagyobb svájci magyar szervezet, a Svájci Magyarház Alapítvány elnöke, Zennyessy László által moderált kerekasztal vendége volt a már Magyarországon is ismert svájci újságíró, a Weltwoche főszerkesztője, Roger Köppel, továbbá Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, a Mandiner főszerkesztője és Kiszelly Zoltán, a Századvég kutatási igazgatója.

A legfontosabb kérdés: ki a főnök az országainkban?

Az európai demokrácia, a politikai polarizáció és a nemzeti szuverenitás aktuális kérdéseiről értekezve Roger Köppel utalt a Svájc és Magyarország közötti hasonlóságokra, a kívülről érkező befolyásolási kísérletekre, de manapság Svájc geopolitikai semlegessége ellenére úgy érzi, hogy a magyar vezetés jobban védi a saját országa szuverenitását.

A politikai diskurzus állapotáról szólva a svájci újságíró hangsúlyozta, hogy szükség van intelligens provokációra az újságírók részéről, hiszen ezáltal lehet értelmes vitákat kezdeményezni. A probléma inkább az, hogy a nyilvánosság nagy része egy irányba húz, és nem lehet feltenni kérdéseket sem. A liberális- és baloldal érzékeli, veszélyben a hatalma, a hegemóniája, ezért válik egyre agresszívabbá – vélekedett Köppel.

A fő kérdés az, hogy ki a főnök az országainkban? A nép vagy a meg nem választott bürokraták és nemzetközi intézmények? – tette fel a kérdést.

Az Európai Unió túlideologizált és túlbürokratizált képződmény

Szalai Zoltán az európai politikáról beszélve kiemelte azt a demokráciaellenes tendenciát, hogy noha több országban hiába szavaztak a választópolgárok többségében jobboldali pártokra, végül a mindig korábbi baloldali és középpártok alakítanak kormányt. Az Európai Unió túlideologizált és túlbürokratizált képződmény, az egyoldalú ideológiai irányvonal pedig rátelepül a szakpolitikára és a stratégiai kérdésekre is, mint a gazdaság- vagy az energiapolitika, vélekedése szerint mindez pedig ellehetetleníti az értelmes vitát.

A magyar kormány a társadalmi többségre építkezik

Kiszelly Zoltán a magyarországi politikai helyzetre reflektálva arról értekezett, ellentétben sok más európai országgal, a 2010 óta hatalmon lévő magyar kormánypárt társadalmi többségre igyekezett kezdettől fogva építeni a politikáját. Ezt a célt szolgálja a nemzeti konzultáció,valamint egyes lényeges politikai kérdésekben a népszavazás lehetősége is.

Megjegyezte, a jelenlegi uralkodó német demokráciafelfogással a szemben a fő probléma, hogy az egyre inkább demokrácia – emberek és többség nélkül.

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. szeptember 15. 20:41
Az a főnök , aki Svájcban őrizteti Fort Knox erőd aranyát .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!