Orbán Viktor mindig előhúz valamit

A svájci Die Weltwoche különkiadásában Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője és az MCC igazgatója arról beszélt, hogy 2026 áprilisában két nagy politikai tábor csap össze Magyarországon: a tizenöt éve kormányzó Fidesz, élén Orbán Viktorral, és az ellenzéki oldal, amelyet most Péter Magyar vezet.

Két nagy tábor versenyez, és a pillanatkép szoros meccset ígér”

– mondta, emlékeztetve: 2018-ban a migrációs válság, 2022-ben pedig az ukrajnai háború körüli bizonytalanság végül a kormánypártnak kedvezett.

Szalai szerint Péter Magyar felemelkedését a nyugati „mainstream” sajtó erősen segíti, de a kihívó személyes motivációi sem elhanyagolhatók. „Magyar Judit Varga volt igazságügyi miniszter volt férje, a válás után a Fidesszel szembefordult” – fogalmazott, hozzátéve: pozíciókat veszített, és „úgy érzi, nagyobbra hivatott, ezt most a Fidesz rovására akarja bizonyítani”.