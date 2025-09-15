Ft
Die Weltwoche Szalai Zoltán Orbán Viktor

Orbán Viktor mindig előhúz valamit

2025. szeptember 15. 08:59

Szalai Zoltán főszerkesztő adott interjút a Weltwoche-nak a 2026-os választás tétjéről, az EU-nyomásról és az ukrajnai háborúról.

2025. szeptember 15. 08:59
null

A svájci Die Weltwoche különkiadásában Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője és az MCC igazgatója arról beszélt, hogy 2026 áprilisában két nagy politikai tábor csap össze Magyarországon: a tizenöt éve kormányzó Fidesz, élén Orbán Viktorral, és az ellenzéki oldal, amelyet most Péter Magyar vezet. 

Két nagy tábor versenyez, és a pillanatkép szoros meccset ígér” 

– mondta, emlékeztetve: 2018-ban a migrációs válság, 2022-ben pedig az ukrajnai háború körüli bizonytalanság végül a kormánypártnak kedvezett.

Szalai szerint Péter Magyar felemelkedését a nyugati „mainstream” sajtó erősen segíti, de a kihívó személyes motivációi sem elhanyagolhatók. „Magyar Judit Varga volt igazságügyi miniszter volt férje, a válás után a Fidesszel szembefordult” – fogalmazott, hozzátéve: pozíciókat veszített, és „úgy érzi, nagyobbra hivatott, ezt most a Fidesz rovására akarja bizonyítani”. 

A főszerkesztő úgy véli, a vegyes – baloldali, liberális, zöld – hátország miatt Magyar kerüli a részletes szakpolitikai programot, „inkább korrupciós vádakkal és a «váltsuk le Orbánt» jelszóval kampányol”.

A kampány fő témáiról szólva Szalai a gazdaságot emelte ki. „2020 óta a 2 százalék alatti a növekedés a legnagyobb kihívás” – mondta. Szerinte a német és osztrák gazdaság gyengélkedése – különösen az autóipari kitettség miatt – közvetlenül hat Magyarországra. 

Emellett Brüsszel is nagy nyomást gyakorol: 

politikai és pénzügyi eszközökkel igyekszik befolyásolni a magyar politikát.

 Az ukrajnai háború szerinte még téma, de csökkenő intenzitással.

A nyáron felerősödött hatvanpusztai „Orbán-rezidencia” ügyet Szalai így kommentálta: „A birtok az édesapáé, aki a kilencvenes évek óta sikeres kőbányát vezet, és a birtokot tíz éve folyamatosan újítja.” Állítása szerint a baloldali médiában „két-három naponta újabb spekuláció jelenik meg, de lényegi újdonság nélkül”. A korrupciós narratíváról általában azt mondta: „Amióta Orbán a politikában van, ezzel támadják.” Vannak ügyek és perek – jegyezte meg, de egyik vizsgálat sem talált végül bizonyítékot.

A miniszterelnök állóképességéről Szalai határozott képet festett: 

Orbán Viktort kizárólag a politika és az ország irányítása érdekli, 100 százalékban beleáll a kampányba.”

Szerinte a miniszterelnök „mindig képes új kommunikációs és kormányzási vonalat találni”, míg 

kihívója kevés kormányzati tapasztalattal bír, és pszichésen sem tűnik stabilnak”.

A kormányfő konkrét gazdasági, migrációs és Európa-politikát vizionál, míg 

Magyar Péter kerül minden szakpolitikai részletezést, mert az rögtön szétfeszítené a sokszínű táborát”.

Az európai dimenzióról a Mandiner főszerkesztője úgy vélekedett, hogy az Európai Néppárt gyorsan „befogadta Magyar Pétert, mert a cél Orbán leváltása”. Szerinte Brüsszel nem fogja vissza magát: pénzügyi szankciók, programokból való kizárások, valamint külső finanszírozásból erősített médiaprojektek határozzák meg az erőteret. 

Ugyanakkor megjegyezte: „Weber és von der Leyen nem népszerű Magyarországon, az ilyen nyílt üzenetek végső soron akár Orbánnak is kedvezhetnek.”

Az ukrajnai háborúról Szalai három szempontot emelt ki: a magyar érdek a béke, a közelségből fakadó biztonsági-energia-gazdasági kitettség, és a kárpátaljai magyarok szenvedése. „Az emberek félnek a háború kiterjedésétől, miközben mindenki békét akar” – mondta. Szerinte nem reális a „domino-elv”, miszerint Oroszország Ukrajna után továbblép: „Ha a meggyengült Ukrajnát sem tudja legyőzni, hogyan támadná meg a NATO-országokat?” A valódi veszély szerinte „az eszkaláció egy atomhatalommal”. Történelmi tapasztalatként felidézte az 1849-et és 1945-1991-es periódust: „tudjuk, mit jelent, ha az oroszok jönnek – nem kérünk belőle.”

Összegzésként Szalai úgy látja, a 2026-os választás tétje világos: Brüsszel jelöltje vagy egy szuverén, patrióta kormány”. 

A döntést végső soron a gazdasági kilátások, az EU-val való viszony és a háború kezelése befolyásolhatja. „Nézzék meg, mit építettünk 15 év alatt, és ki tudja ezt a válságos időkben továbbvinni” – idézte fel a kormányfő kampánymottó-szerű üzenetét.

Az interjú német nyelven itt nézhető meg:

auditorium
2025. szeptember 15. 10:37
Maindiner, nem lehetne valami tisztelettudóbb, normálisabb cimet adni ennek a cikknek ? Sokan félreérthetik ezt a cimet...
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 15. 09:53 Szerkesztve
Semmit sem számít a külföld jövőre, a 2026-s választásokon. Újra kettőharmados győzelmet aratnak a Fidesz-Kdnp koalíciós pártok. A NER továbbra is hasít!
Válasz erre
2
0
nogradi
2025. szeptember 15. 09:25
Forintban, dollárban és euróban összesen 28,5 milliárd forintnyi összeget adott bizalmi vagyonkezelésbe Mészáros Lőrinc családi cége annak a vállalatnak, amely papíron a TV2-t birtokolja. Ennek azért van jelentősége, mert az ország egyik legnagyobb kereskedelmi tévéje mögé olyan céghálót építettek ki, amelynél a tényleges végső haszonélvezőt máig nem lehet beazonosítani.
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 15. 09:21
„Magyar Judit Varga volt igazságügyi miniszter volt férje, a válás után a Fidesszel szembefordult” Hé, félanalfabéta szerkik, lefordítaná nekem valaki ezt a mondatot magyar nyelvre!?
Válasz erre
0
2
