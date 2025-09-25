Ft
olaj New York ENSZ CNN Oroszország közgyűlés Szijjártó Péter

Leesett az állunk: Szijjártó szemtől szemben, hat percen át oktatta a CNN műsorvezetőjét (VIDEÓ)

2025. szeptember 25. 12:13

Nem hagyta magát a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Közgyűlésén.

2025. szeptember 25. 12:13
null

Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg, ami rávilágít a nyugat-európai országok képmutatására is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán New Yorkban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a CNN-nek adott interjújában igen képmutatónak nevezte a nyugat-európai országokat, amiért azt állítják, hogy leállították az orosz kőolaj importját, miközben továbbra is ezt teszik, csak nem közvetlenül, hanem titokban.

Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg”

– mutatott rá. Majd arról számolt be, hogy Magyarország tengerparttal nem rendelkező országként nagyban függ az orosz energiahordozóktól, ugyanis a másik, Horvátországból érkező kőolajvezeték egyelőre nem képes hazánk és a szomszédos Szlovákia teljes ellátására.

Szijjártó Péter a műsorvezető kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem lepte meg, hogy Donald Trump további lépéseket vár Európától az ukrajnai háború ügyében, hiszen az amerikai elnök épp azzal nyerte meg a választást, hogy hazája érdekeit fogja előtérbe helyezni.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is megbízható szövetséges és egyben a NATO vezető ereje.

„Trump elnök elvárása, hogy az európaiak tegyenek többet, véleményem szerint teljesen érthető az ő szemszögéből” – fogalmazott. Továbbá elfogadhatatlannak nevezte a NATO-tagállamok légterének Oroszország általi megsértését, s arra figyelmeztetett, hogy minden ilyen esemény fokozza az eszkaláció kockázatát, ami Közép-Európa szempontjából különösen veszélyes.

„Ezért is mondjuk azt, hogy az egyetlen megoldás a konfliktus lezárása, mert amíg ez nem történik meg, addig minden egyes nappal fennáll az eszkaláció kockázata. És amit mindenképpen el kell kerülnünk, az a közvetlen konfrontáció a NATO-tagállamok és Oroszország között” – emelte ki.

Noha úgy vélte, hogy a behatoló orosz repülőgépek lelövése tragédiához vezethet, megismételte, hogy elfogadhatatlan egy NATO-tag légterének megsértése, ami válaszlépéseket vonhat maga után, és ezért jobb, ha erre egyáltalán nem kerül sor.

A miniszter végül védelmébe vette a demokrácia magyarországi helyzetét, és aláhúzta, hogy a kormány azért van immár tizenöt éve hatalmon, mert az emberek elégedettek a munkájával. Leszögezte, hogy a magyar egy szabadságszerető nemzet, így ha bármilyen vezetés korlátozná a szabadságjogokat, akkor annak a pártnak és annak a kormánynak hamar vége lenne.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/KKM

fogas paduc
2025. szeptember 25. 14:57
Szóval, nem volt orosz eredetű légtér sértés. nato irányítású rakétázás viszont igen....
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 25. 14:42
Pont ezt mondtam amikor külföldiek kérdezték mi jellemzi a magyarokat leginkább. A szabadság szeretet. Péter miatt nem kell szégyenkeznünk a világban. Jó választás a posztra.
Válasz erre
2
0
Reszelő Aladár
2025. szeptember 25. 14:38
Eddig 1%-ot írtam mindenhol, erre kiderül, hogy 2,2%. Elnézést mindenkitől a félrevezető infókért. Azt is állítottam, hogy egy 1%-os nettó kiesés nem lenne érezhető az orosz bevételekben, tekintve, hogy ennél sokkal többet tud ugrálni az olaj ára akár napon belül is. De 2,2% már egészen más. Ennyiért már Putyin is pitizik és tényleg ez az összeg az, aminek a hiánya miatt a ruszkik már réges-régen szétesetek volna.
Válasz erre
2
0
szilvarozsa
•••
2025. szeptember 25. 14:35 Szerkesztve
Hát nem egy Göncz Kinga!
Válasz erre
2
1
