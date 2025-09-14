Kiszivárgott a levél: ez a hír még Charlie Kirk megölésénél is jobban megrázta Orbán Viktort

Megérkezett Orbán Viktor hírlevele a digitális polgári körök (DPK) tagjaihoz. Az elmúlt napok tükrében nem csoda, hogy egy szélsőbalos agymosott által meggyilkolt konzervatív influenszerről, Charlie Kirkről szó esett, de a kormányfő egy másik megrázó tényre is fölhívta a figyelmet:

„Meggyilkolták Charlie Kirk amerikai harcostársunkat. Megdöbbentő és szomorú.

De olyan is történt, ami engem még ennél is mélyebben megrázott, de elsikkadt a hírtengerben” – írja a miniszterelnök.