Polgári Körök Charlie Kirk Svédország gyilkosság Orbán Viktor

Kiszivárgott a levél: ez a hír még Charlie Kirk megölésénél is jobban megrázta Orbán Viktort

2025. szeptember 14. 11:00

Mutatjuk.

2025. szeptember 14. 11:00
null

Megérkezett Orbán Viktor hírlevele a digitális polgári körök (DPK) tagjaihoz. Az elmúlt napok tükrében nem csoda, hogy egy szélsőbalos agymosott által meggyilkolt konzervatív influenszerről, Charlie Kirkről szó esett, de a kormányfő egy másik megrázó tényre is fölhívta a figyelmet: 

„Meggyilkolták Charlie Kirk amerikai harcostársunkat. Megdöbbentő és szomorú. 

De olyan is történt, ami engem még ennél is mélyebben megrázott, de elsikkadt a hírtengerben” – írja a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: 

Svédországban 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságok vádjával. Megrázó, felfoghatatlan, megrendítő.

 Feltétlenül olvasd el. 

Láthatod, hova vezetett a nyugat-európai progresszív-liberális társadalompolitika. 

Soha nem kaptam ennél erősebb megerősítést, hogy Magyarországnak ki kell tartania a keresztény hagyományaink, a polgári kultúránk és a családbarát politikánk mellett. Isten óvja Svédországot!”  

Nyitókép: AFP/Pradeep Dambarage

***

tapir32
2025. szeptember 14. 14:01
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Héja
2025. szeptember 14. 13:51
Ez valóban megdöbbentő...
k
2025. szeptember 14. 13:38
Ez csak annak szokatlan, aki nem ismeri Svédországot. Svédország már 60 évvel ezelőtt is egy liberális diliház volt.
gullwing
2025. szeptember 14. 13:38
És mind fehér lány volt.... Nem.
