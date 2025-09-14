Kiszivárgott a levél: ez a hír még Charlie Kirk megölésénél is jobban megrázta Orbán Viktort

Egész Amerika megmozdult Charlie Kirk halála után: ez a felvétel tartja most lázban a jobboldalt (VIDEÓ)
Megérkezett Orbán Viktor hírlevele a digitális polgári körök (DPK) tagjaihoz. Az elmúlt napok tükrében nem csoda, hogy egy szélsőbalos agymosott által meggyilkolt konzervatív influenszerről, Charlie Kirkről szó esett, de a kormányfő egy másik megrázó tényre is fölhívta a figyelmet:
„Meggyilkolták Charlie Kirk amerikai harcostársunkat. Megdöbbentő és szomorú.
De olyan is történt, ami engem még ennél is mélyebben megrázott, de elsikkadt a hírtengerben” – írja a miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
„Svédországban 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságok vádjával. Megrázó, felfoghatatlan, megrendítő.
Láthatod, hova vezetett a nyugat-európai progresszív-liberális társadalompolitika.
Soha nem kaptam ennél erősebb megerősítést, hogy Magyarországnak ki kell tartania a keresztény hagyományaink, a polgári kultúránk és a családbarát politikánk mellett. Isten óvja Svédországot!”
Hihetetlen számok: 280 tinédzser lány (!) ellen folyik eljárás emberölés miatt, akik eleve keményebbek akarnak lenni a fiúknál. Természetesen a bevándorló háttér dominál.
