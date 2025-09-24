Kapkodhatják a levegőt Brüsszelben: a lengyelek közel fele már Ukrajna területi engedményeit sürgeti

A lengyelek 42 százaléka úgy véli, hogy

Ukrajnának területi engedményeket kellene tennie a béke érdekében

– derül ki a United Surveys által, a Wirtualna Polska számára készített közvélemény-kutatásból. A válaszadók közel fele ezzel szemben elutasítja, hogy Kijev földet adjon át biztonsági garanciákért, fegyverekért és a háború lezárásáért cserébe.

A felmérésben résztvevők 41,7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnának engednie kellene. Közülük 17,2 százalék a „határozottan igen” választ adta. A megkérdezettek 48,8 százaléka ugyanakkor ellenzi az ötletet, ebből 27,5 százalék egyértelmű „határozottan nem”-mel voksolt. A lengyelek 9,5 százaléka nem tudott, vagy nem kívánt állást foglalni.