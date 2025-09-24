Ft
Ukrajna Brüsszel Lengyelország kutatás béke

Kapkodhatják a levegőt Brüsszelben: a lengyelek közel fele már Ukrajna területi engedményeit sürgeti

2025. szeptember 24. 14:30

Egy friss felmérés szerint a lengyel társadalom élesen kettészakadt: közel ugyanannyian támogatják, mint ahányan ellenzik, hogy Ukrajna területeket adjon fel a békéért.

2025. szeptember 24. 14:30
null

A lengyelek 42 százaléka úgy véli, hogy 

Ukrajnának területi engedményeket kellene tennie a béke érdekében

– derül ki a United Surveys által, a Wirtualna Polska számára készített közvélemény-kutatásból. A válaszadók közel fele ezzel szemben elutasítja, hogy Kijev földet adjon át biztonsági garanciákért, fegyverekért és a háború lezárásáért cserébe.

A felmérésben résztvevők 41,7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnának engednie kellene. Közülük 17,2 százalék a „határozottan igen” választ adta. A megkérdezettek 48,8 százaléka ugyanakkor ellenzi az ötletet, ebből 27,5 százalék egyértelmű „határozottan nem”-mel voksolt. A lengyelek 9,5 százaléka nem tudott, vagy nem kívánt állást foglalni.

Az eredmények politikai törésvonalakat is kirajzolnak.

 A területi engedményeket leginkább a lengyel kormánykoalíció pártjainak – a Polgári Koalíciónak, a Lengyelország 2050-nek és a Lengyel Parasztpártnak – a szavazói utasítják el. A jobboldali ellenzéki szimpatizánsok körében (Jog és Igazságosság, Konföderáció) fele-fele arányban oszlik meg a vélemény: 48 százalék támogatja, míg 48 százalék ellenzi Ukrajna területi feladását. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/AP/Agence France Presse pool/Charly Triballeau

 

nempolitizalok-0
2025. szeptember 24. 15:46
A lengyelek nyilván nem akarnak az ukránok sorsára jutni. Ha az oroszok meggyengítik őket, országuk másik felét a németek veszik vissza.
templar62
2025. szeptember 24. 15:42
Ők is tudják , hogy hogyan fokozódik a rossz : ROSSZ OROSZ POROSZ SOROS
templar62
2025. szeptember 24. 15:40
Dobzse , dobzse .
lendvaiildiko
2025. szeptember 24. 15:28
Azt azért hiszi a piszi, hogy egy olyan nép, mint a lengyel, nem felejt. Beléjük égett a német- és oroszellenesség. De az is, hogy bár győztesnek mondták, területe csökkent az előző államhoz képest. Amúgy pedig kb. ez történt: "Az 1939-es német-szovjet megállapodás eredményeként kb. 12 millió lengyel állampolgár (kb 5 millió lengyel nemzetiségű) került a Szovjetunióba. Az államok új területi határai tömeges népvándorlást okoztak. A második világháború után Lengyelország elvesztette lakosságának 17%-át. A szovjet kormánnyal 1945-ben megkötött kölcsönös lakosságcseréről szóló egyezmény szerint több mint 1,8 millió ember repatriált Lengyelországba. 1956-1958-ban mintegy 200 ezerrel többen térhettek vissza a Szovjetunióból. Ahogy Nawroczki német jóvátételt követel, miért ne merülne fel a lengyelekben, hogy ők jobb gazdái lennének volt országuknak, mint ez a gonosz törpe????
