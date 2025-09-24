Kapkodhatják a levegőt Brüsszelben: a lengyelek közel fele már Ukrajna területi engedményeit sürgeti

Ennek legutóbb sem lett jó vége: veszélyes játékba kezdett Medvegyev, ismét Trump bajszát húzogatja
Egy friss felmérés szerint a lengyel társadalom élesen kettészakadt: közel ugyanannyian támogatják, mint ahányan ellenzik, hogy Ukrajna területeket adjon fel a békéért.
A lengyelek 42 százaléka úgy véli, hogy
Ukrajnának területi engedményeket kellene tennie a béke érdekében
– derül ki a United Surveys által, a Wirtualna Polska számára készített közvélemény-kutatásból. A válaszadók közel fele ezzel szemben elutasítja, hogy Kijev földet adjon át biztonsági garanciákért, fegyverekért és a háború lezárásáért cserébe.
A felmérésben résztvevők 41,7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnának engednie kellene. Közülük 17,2 százalék a „határozottan igen” választ adta. A megkérdezettek 48,8 százaléka ugyanakkor ellenzi az ötletet, ebből 27,5 százalék egyértelmű „határozottan nem”-mel voksolt. A lengyelek 9,5 százaléka nem tudott, vagy nem kívánt állást foglalni.
Az eredmények politikai törésvonalakat is kirajzolnak.
A területi engedményeket leginkább a lengyel kormánykoalíció pártjainak – a Polgári Koalíciónak, a Lengyelország 2050-nek és a Lengyel Parasztpártnak – a szavazói utasítják el. A jobboldali ellenzéki szimpatizánsok körében (Jog és Igazságosság, Konföderáció) fele-fele arányban oszlik meg a vélemény: 48 százalék támogatja, míg 48 százalék ellenzi Ukrajna területi feladását.
