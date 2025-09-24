Ft
Ukrajna Medvegyev Oroszország Donald Trump

Ennek legutóbb sem lett jó vége: veszélyes játékba kezdett Medvegyev, ismét Trump bajszát húzogatja

2025. szeptember 24. 11:24

Nem tanult a múltból a volt orosz elnök.

2025. szeptember 24. 11:24
null

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök szerdán Telegram-oldalán reagált Donald Trump amerikai elnök keddi kijelentésére, amelyben „papírtigrisnek” nevezte Oroszországot. Trump a Truth Social közösségi platformon azt írta:

„Oroszország céltalanul harcol már három és fél éve egy olyan háborúban, amelyet egy valódi katonai erő egy hét alatt megnyert volna. Ez nem mutat jó képet Oroszországról. Sőt, ezek alapján igencsak úgy tűnnek, mint egy papírtigris.”

Az amerikai elnök emellett megjegyezte, hogy Ukrajna visszaszerezheti régi területeit, sőt akár tovább is mehet. 

Erre reagált Medvegyev, aki 2008 és 2012 között töltötte be az orosz elnöki tisztséget, jelenleg pedig az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, és az ukrajnai háború kitörése óta radikális kijelentéseivel hívja fel magára a figyelmet.

Trump […] ismét alternatív valóságba került, és politikai varázsigék egy részét adta elő »Milyen gyenge Oroszország« témában”

– írta Medvegyev, majd kulcsszavakat idézett az amerikai elnök posztjából. A volt orosz elnök szerint ebben a „valóságban” minden másképp történik: Kijev győz, Oroszország darabokra hullik, Bandera Ukrajnájának gazdasága saját erőforrásai révén magabiztosan növekszik, míg Trump elődei, Barack Obama és Joe Biden, „már régóta boldogan élnek”.

Medvegyev hozzátette azonban: „Trump nem ilyen”, és előbb-utóbb vissza fog térni a valóságba, például 

felajánlva Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy írja alá a kapitulációt.

„A lényeg, hogy gyakrabban változtassa meg radikálisan a nézőpontját különböző kérdésekben. És minden rendben lesz. Ez a közösségi hálózatokon keresztül történő sikeres kormányzás lényege” – fogalmazott ironikusan Medvegyev.

A volt orosz elnök és Donald Trump augusztusban kezdett üzengetésbe egymással a közösségi médiában, majd Medvegyev atomháborús fenyegetésére az amerikai elnök két atom-tengeralattjáró küldését rendelte el az orosz partok közelébe.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/A kormány sajtószolgálata/Jekatyerina Stukina

