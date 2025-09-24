Ennek legutóbb sem lett jó vége: veszélyes játékba kezdett Medvegyev, ismét Trump bajszát húzogatja

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök szerdán Telegram-oldalán reagált Donald Trump amerikai elnök keddi kijelentésére, amelyben „papírtigrisnek” nevezte Oroszországot. Trump a Truth Social közösségi platformon azt írta:

„Oroszország céltalanul harcol már három és fél éve egy olyan háborúban, amelyet egy valódi katonai erő egy hét alatt megnyert volna. Ez nem mutat jó képet Oroszországról. Sőt, ezek alapján igencsak úgy tűnnek, mint egy papírtigris.”

Az amerikai elnök emellett megjegyezte, hogy Ukrajna visszaszerezheti régi területeit, sőt akár tovább is mehet.