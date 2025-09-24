Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Gerzsenyi Gabriella Budapest Szentkirályi Alexandra Fővárosi Közgyűlés Karácsony Gergely

Totális szembesítés már az első órákban: forrnak az indulatok Budapesten

2025. szeptember 24. 11:12

„Újabb brüsszeli igazolás, fantasztikus, a frakciójuk harmada Brüsszel hangján szól a budapestiekhez” – szembesítette a Tisza képviselőit a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Kőkemény pártpolitizálással indult a Fővárosi Közgyűlés.

2025. szeptember 24. 11:12
null

Szeptember huszonnegyedikén ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés, amely továbbra is törvénytelenül működik: Karácsony Gergely balliberális főpolgármesternek nincs helyettese. Az ülést megelőzően óriási taxisblokád zárta el a városháza épületéhez vezető útvonalakat. Erről ITT írtunk.

Fővárosi Közgyűlés: pártpolitikai vitákkal indult az őszi szezon
Kőkemény pártpolitizálással indult a Fővárosi Közgyűlés

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Miután Ordas Eszter, a Tisza Párt addigi fővárosi frakcióvezetője lemondott képviselői mandátumáról – egyes híresztelések alapján ennek hátterében Magyar Péter agresszív vezetői stílusa áll, bár ezt az érintettek cáfolni próbálták –, képviselői helyét Gerzsenyi Gabriella kapta meg, aki egyben a párt európai parlamenti képviselője, Manfred Weber embere. Gerzsenyi Gabriella esküt tett az ülésen. A képviselőcsoport új vezetője Bujdosó Andrea.

Sokaknak ismerős lehet Gerzsenyi neve. A Tisza politikusa jól bejáratott arc Brüsszelben, hiszen korábban az Európai Bizottságnál szintén dolgozott, ahol gőzerővel támadta a rezsicsökkentést, amelyet büszkén vállalt.

  • „Hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer” – vallotta Gerzsenyi, aki szerint a rendszer „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert ha úgy is olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”.
  • „A rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan” – írta közösségi oldalán nemrég a politikus.

Fővárosi Közgyűlés: egymásnak estek a felek, kőkemény politika, Budapest háttérben

A napirend előtti felszólalások sorát Keszthelyi Dorottya (Demokratikus Koalíció) kezdte, gyűlöletpropagandáról, gyermekvédelemről beszélt. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfői, parlamenti felszólalására reagálva kérdezte, hol vannak a felelősök. Tuzson Bence igazságügyi miniszter az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott, „a Szőlő utcai javítóintézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik, mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült”.

Barabás Richárd (Párbeszéd) értékekről értekezett, felszólalva az LMBTQ-közösség „állítólagos jogfosztottsága” ellen. Felszólalását azzal zárta, meghívót osztogatott a pécsi pride-ra. Bujdosó Andrea pedig egy az egyben felmondta Magyar Péter Tisza-vezér és Karácsony Gergely városvezető frázisait, hogy Budapest a „hatalom vasmarkában van”, a főváros ma célpont.

Mindeközben kőkeményen szembesítették a fővárosi-brüsszeli tiszásokat az igazsággal

Szentkirályi Alexandra kicsit megmosolyogtatónak tartja a Tisza frakcióvezetőjének szavait a kétségbeesésről, miközben a Tisza a legutóbbi budapesti időközin „el sem mert indulni”, amit egyébként a Fidesz nyert meg. „Azt nem tudom, ezzel hogy jön össze, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános rendezvényeken, akár még gyerekek mellett is csőre töltött fegyverrel mászkál, olvasható az Index.hu oldalán.

Nem tudom vele is közölték-e, hogy önök ilyen békés és kompromisszumra képes párt. Az önök pártelnöke tudott arról, hogy fegyver volt nála?” – kérdezte a Fidesz frakcióvezetője.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett, nyáron buszok gyulladtak ki egymás után, tele volt a város lezárásokkal, olyan dugók voltak, amellyel még a szeptemberi iskolakezdésnél sem szoktak találkozni, miközben a „Tisza Párt lebuktatta saját magát, alelnökük szerint most nem lehet csomó mindenről beszélni”.

Szentkirályi Gerzsenyiről azt mondta, „újabb brüsszeli igazolás, fantasztikus, a frakciójuk harmada Brüsszel hangján szól a budapestiekhez,

nem a magyarokat képviselik kint, hanem Brüsszelt Magyarországon. 356 ezer forint, ennyit venne ki a Tisza Párt adóemelési terve átlagosan egy budapesti zsebéből”.

Ki lenne itt jobb helyen a tiszás frakcióban, mint aki szerint a rezsicsökkentéssel az ország maga alatt vágja a fát? – kérdezte a frakcióvezető. Majd úgy folytatta, „Molnár Dániel, aki szintén annyira tehetséges, hogy két helyen tud egyszerre fizetést felvenni, borgőzös videóban élőzik a bulinegyedből, amelyben kedélyesen elcseveg arról, hogy progesszív adózásra lenne szükség”.

Szentkirályi szerint az, hogy Magyar Péter mentelmi jogát nem adta ki az Európai Parlament, egy papír arról, hogy a választásokig bármit csinálhatnak, ráadásul épp ő beszélt arról korábban, hogy eltörölnék a mentelmi jogot.

Képek forrása: Ficsor Márton / Mandiner

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!