Totális szembesítés már az első órákban: forrnak az indulatok Budapesten

Ostrom alatt a Városháza: hatalmas tüntetésbe kezdtek a taxisok a főváros vezetése ellen (FOTÓK)
Tarifaemelést és létszámstopot követelnek a taxisok.
„Újabb brüsszeli igazolás, fantasztikus, a frakciójuk harmada Brüsszel hangján szól a budapestiekhez” – szembesítette a Tisza képviselőit a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Kőkemény pártpolitizálással indult a Fővárosi Közgyűlés.
Szeptember huszonnegyedikén ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés, amely továbbra is törvénytelenül működik: Karácsony Gergely balliberális főpolgármesternek nincs helyettese. Az ülést megelőzően óriási taxisblokád zárta el a városháza épületéhez vezető útvonalakat. Erről ITT írtunk.
Ezekről lesz szó a szerdai Fővárosi Közgyűlésen. Mutatjuk!
Miután Ordas Eszter, a Tisza Párt addigi fővárosi frakcióvezetője lemondott képviselői mandátumáról – egyes híresztelések alapján ennek hátterében Magyar Péter agresszív vezetői stílusa áll, bár ezt az érintettek cáfolni próbálták –, képviselői helyét Gerzsenyi Gabriella kapta meg, aki egyben a párt európai parlamenti képviselője, Manfred Weber embere. Gerzsenyi Gabriella esküt tett az ülésen. A képviselőcsoport új vezetője Bujdosó Andrea.
Sokaknak ismerős lehet Gerzsenyi neve. A Tisza politikusa jól bejáratott arc Brüsszelben, hiszen korábban az Európai Bizottságnál szintén dolgozott, ahol gőzerővel támadta a rezsicsökkentést, amelyet büszkén vállalt.
A napirend előtti felszólalások sorát Keszthelyi Dorottya (Demokratikus Koalíció) kezdte, gyűlöletpropagandáról, gyermekvédelemről beszélt. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfői, parlamenti felszólalására reagálva kérdezte, hol vannak a felelősök. Tuzson Bence igazságügyi miniszter az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott, „a Szőlő utcai javítóintézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik, mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült”.
Barabás Richárd (Párbeszéd) értékekről értekezett, felszólalva az LMBTQ-közösség „állítólagos jogfosztottsága” ellen. Felszólalását azzal zárta, meghívót osztogatott a pécsi pride-ra. Bujdosó Andrea pedig egy az egyben felmondta Magyar Péter Tisza-vezér és Karácsony Gergely városvezető frázisait, hogy Budapest a „hatalom vasmarkában van”, a főváros ma célpont.
Szentkirályi Alexandra kicsit megmosolyogtatónak tartja a Tisza frakcióvezetőjének szavait a kétségbeesésről, miközben a Tisza a legutóbbi budapesti időközin „el sem mert indulni”, amit egyébként a Fidesz nyert meg. „Azt nem tudom, ezzel hogy jön össze, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános rendezvényeken, akár még gyerekek mellett is csőre töltött fegyverrel mászkál, olvasható az Index.hu oldalán.
Nem tudom vele is közölték-e, hogy önök ilyen békés és kompromisszumra képes párt. Az önök pártelnöke tudott arról, hogy fegyver volt nála?” – kérdezte a Fidesz frakcióvezetője.
A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett, nyáron buszok gyulladtak ki egymás után, tele volt a város lezárásokkal, olyan dugók voltak, amellyel még a szeptemberi iskolakezdésnél sem szoktak találkozni, miközben a „Tisza Párt lebuktatta saját magát, alelnökük szerint most nem lehet csomó mindenről beszélni”.
Szentkirályi Gerzsenyiről azt mondta, „újabb brüsszeli igazolás, fantasztikus, a frakciójuk harmada Brüsszel hangján szól a budapestiekhez,
nem a magyarokat képviselik kint, hanem Brüsszelt Magyarországon. 356 ezer forint, ennyit venne ki a Tisza Párt adóemelési terve átlagosan egy budapesti zsebéből”.
Ki lenne itt jobb helyen a tiszás frakcióban, mint aki szerint a rezsicsökkentéssel az ország maga alatt vágja a fát? – kérdezte a frakcióvezető. Majd úgy folytatta, „Molnár Dániel, aki szintén annyira tehetséges, hogy két helyen tud egyszerre fizetést felvenni, borgőzös videóban élőzik a bulinegyedből, amelyben kedélyesen elcseveg arról, hogy progesszív adózásra lenne szükség”.
Szentkirályi szerint az, hogy Magyar Péter mentelmi jogát nem adta ki az Európai Parlament, egy papír arról, hogy a választásokig bármit csinálhatnak, ráadásul épp ő beszélt arról korábban, hogy eltörölnék a mentelmi jogot.
Képek forrása: Ficsor Márton / Mandiner