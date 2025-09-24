Totális szembesítés már az első órákban: forrnak az indulatok Budapesten

Sokaknak ismerős lehet Gerzsenyi neve. A Tisza politikusa jól bejáratott arc Brüsszelben, hiszen korábban az Európai Bizottságnál szintén dolgozott, ahol gőzerővel támadta a rezsicsökkentést, amelyet büszkén vállalt.

„Hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer” – vallotta Gerzsenyi, aki szerint a rendszer „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert ha úgy is olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”.

„A rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan” – írta közösségi oldalán nemrég a politikus.

Fővárosi Közgyűlés: egymásnak estek a felek, kőkemény politika, Budapest háttérben

A napirend előtti felszólalások sorát Keszthelyi Dorottya (Demokratikus Koalíció) kezdte, gyűlöletpropagandáról, gyermekvédelemről beszélt. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfői, parlamenti felszólalására reagálva kérdezte, hol vannak a felelősök. Tuzson Bence igazságügyi miniszter az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott, „a Szőlő utcai javítóintézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik, mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült”.

Barabás Richárd (Párbeszéd) értékekről értekezett, felszólalva az LMBTQ-közösség „állítólagos jogfosztottsága” ellen. Felszólalását azzal zárta, meghívót osztogatott a pécsi pride-ra. Bujdosó Andrea pedig egy az egyben felmondta Magyar Péter Tisza-vezér és Karácsony Gergely városvezető frázisait, hogy Budapest a „hatalom vasmarkában van”, a főváros ma célpont.