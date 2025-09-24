Ft
09. 24.
szerda
városvezetés demonstráció Budapest Karácsony Gergely taxi

Ostrom alatt a Városháza: hatalmas tüntetésbe kezdtek a taxisok a főváros vezetése ellen (FOTÓK)

2025. szeptember 24. 09:20

Tarifaemelést és létszámstopot követelnek a taxisok.

2025. szeptember 24. 09:20
null

A fővárosi taxisok azért vonultak utcára, mert szerintük a városvezetés több, a tevékenységüket szabályozó rendelet módosításáról nem egyeztetett velük, továbbá nem teljesítette sem a tarifaemelésre, sem a létszámstop bevezetésére vonatkozó követeléseiket. 

Szerda reggel két taxis szakszervezet több helyszínen – köztük a Városháza előtt és a Hősök terén – kezdett demonstrációba,

tiltakozásul a főváros által tervezett szigorítások ellen – írja a Magyar Nemzet

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke hangsúlyozta: a rendelet módosítási javaslataiban több olyan pont is szerepel, amelyet a főváros egyáltalán nem, vagy csak részben tárgyalt meg a taxisokkal. Emellett kifogásolják, hogy a csomagból kimaradtak a létszámkorlátozásra és a díjszabás emelésére vonatkozó rendelkezések is.

A taxisok legutóbb év elején demonstráltak, amikor több mint kétszáz autóval gyűltek össze a Hősök terén. Akkor követeléseik között szerepelt, hogy az alanyi adómentesség határát a jelenlegi 12 millióról 18 millió forintra emeljék, az Építési és Közlekedési Minisztérium vonja be a szakszervezeteket az új KRESZ kidolgozásába, valamint a Belügyminisztérium – a rendőrség közreműködésével – tegyen rendet a fővárosban. A szervezet ezen felül határozottan ragaszkodott ahhoz is, hogy Budapesten vezessenek be létszámkorlátozást a taxisokra.

A demonstrációról készült galériánkat itt megtekintheti: 

Tüntetnek a taxisok a városházán

Tüntetnek a taxisok a városházán

