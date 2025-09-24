„Balos és liberális barátaink – igen kiszámítható módon – elkezdtek drámázni, hogy holnaptól majd nem szabad antifasisztának lenni. Hisztike.

De, lehetsz az, sőt lehetsz marxista, maoista, trockista, anarchista, bármi-ista, ami viszonylag elterjedt a budai hegyek elnyomottjai körében – csak nem léphetsz kapcsolatba a Hammerbandéval. Nem olyan bonyolult.”