Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
antifasizmus Megadja Gábor vélemény baloldal

Balos és liberális barátaink elkezdtek drámázni, hogy holnaptól majd nem szabad antifasisztának lenni

2025. szeptember 24. 11:49

Hisztike.

2025. szeptember 24. 11:49
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Facebook

„Balos és liberális barátaink – igen kiszámítható módon – elkezdtek drámázni, hogy holnaptól majd nem szabad antifasisztának lenni. Hisztike. 

De, lehetsz az, sőt lehetsz marxista, maoista, trockista, anarchista, bármi-ista, ami viszonylag elterjedt a budai hegyek elnyomottjai körében – csak nem léphetsz kapcsolatba a Hammerbandéval. Nem olyan bonyolult.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. szeptember 24. 13:40
Lehet libsik: VERBÁLISAN. Fura, hogy ezek pontosan olyan primitívek mint az 50-években elődeik, pedig 70 éve dolgozott és dolgozik azon egy komoly magyar és nemzetközi filmes gárda, hogy bemutassa, mennyire nem vezet az erőszak sehová. A libsinek sincs arra szüksége, hogy amikor esetleg túltolja, őt lincseljék meg, mert azért a libsi elhiheti, ahogy a bolsi is, itt nem nagyon szeretik a fajtájukat. Soha nem is szerették.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. szeptember 24. 13:26
Szocialista és nemzetszocialista. Lenin, Sztálin és Hitler. Kinek van szüksége bármelyikre is a 21. században???? El tudom képzelni az életemet az összes izmus nélkül is. A 20. században annyira ragaszkodtak ehhez a két beteg izmushoz, hogy majdnem mindenki rajta vesztett. Engedjük már el!
Válasz erre
0
0
Hangillat
2025. szeptember 24. 13:20
Antifa nem antifasiszta; utóbbi mások privilégiuma. Internacionalisták az internácik; interfasik?
Válasz erre
1
0
csulak
2025. szeptember 24. 12:39
vege az ujfasisztaknak !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!