vérszegénység Pásztor Erzsi kórház művésznő segítség gyógyulás baleset

„Mindenem csupa vér volt!” – egy rossz lépés okozta Pásztor Erzsi balesetét

2025. szeptember 24. 11:54

A Szomszédok című sorozat Janka nénije úgy fogalmazott: „Hálát adok a Jóistennek és az édesanyámnak ott fönn az égben”.

2025. szeptember 24. 11:54
null

Elesett és kórházba kellett vinni Pásztor Erzsit. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő épp kórházból ment ki, majd egy rossz lépés következtében arccal az úttestre esett, és több sérülést is szenvedett – írta a Bors.

A 88 éves színésznő a lányával volt, amikor a baleset történt. Azóta elmondása szerint „kínlódik”. 

„Mindenem csupa vér volt, de szerencsére két férfi megállt segíteni, és felültettek, épp egy temetkezési vállalat lépcsőjére. Ott ültem, a sárga nadrágomban, vérben tocsogva, és pokolian fájt mindenem”. 

Az egyetlen jó érzés az volt bennem, hogy rengeteg ember akart segíteni, mert már kezdtem elveszteni a hitemet az emberekben, 

hiszen annyi borzalom van mindig körülöttünk, de ez most nagyon megmelengette a szívemet” – idézte fel a lapnak a baleset részleteit a színésznő.

A Szomszédok című sorozat Janka nénije a Borsnak azt is elmondta, hogy „hálát adok a Jóistennek és az édesanyámnak ott fönn az égben, hogy velem van, mert ehhez nagy segítség kellett, hogy nem törtem el valamimet”. 

A lap cikkében azt is felidézte, hogy a művésznő nemrég vérszegénység miatt került kórházba.

Nyitókép: MTVA/Zih Zsolt

 

