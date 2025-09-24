„Mindenem csupa vér volt!” – egy rossz lépés okozta Pásztor Erzsi balesetét

Eloszlatta a kételyeket a kormány: jövőre is működni fog a Gondosóra program (X)
A Szomszédok című sorozat Janka nénije úgy fogalmazott: „Hálát adok a Jóistennek és az édesanyámnak ott fönn az égben”.
Elesett és kórházba kellett vinni Pásztor Erzsit. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő épp kórházból ment ki, majd egy rossz lépés következtében arccal az úttestre esett, és több sérülést is szenvedett – írta a Bors.
A 88 éves színésznő a lányával volt, amikor a baleset történt. Azóta elmondása szerint „kínlódik”.
„Mindenem csupa vér volt, de szerencsére két férfi megállt segíteni, és felültettek, épp egy temetkezési vállalat lépcsőjére. Ott ültem, a sárga nadrágomban, vérben tocsogva, és pokolian fájt mindenem”.
Az egyetlen jó érzés az volt bennem, hogy rengeteg ember akart segíteni, mert már kezdtem elveszteni a hitemet az emberekben,
hiszen annyi borzalom van mindig körülöttünk, de ez most nagyon megmelengette a szívemet” – idézte fel a lapnak a baleset részleteit a színésznő.
A Szomszédok című sorozat Janka nénije a Borsnak azt is elmondta, hogy „hálát adok a Jóistennek és az édesanyámnak ott fönn az égben, hogy velem van, mert ehhez nagy segítség kellett, hogy nem törtem el valamimet”.
A lap cikkében azt is felidézte, hogy a művésznő nemrég vérszegénység miatt került kórházba.
Nyitókép: MTVA/Zih Zsolt