„Mindenem csupa vér volt!” – egy rossz lépés okozta Pásztor Erzsi balesetét

Elesett és kórházba kellett vinni Pásztor Erzsit. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő épp kórházból ment ki, majd egy rossz lépés következtében arccal az úttestre esett, és több sérülést is szenvedett – írta a Bors.

A 88 éves színésznő a lányával volt, amikor a baleset történt. Azóta elmondása szerint „kínlódik”.

„Mindenem csupa vér volt, de szerencsére két férfi megállt segíteni, és felültettek, épp egy temetkezési vállalat lépcsőjére. Ott ültem, a sárga nadrágomban, vérben tocsogva, és pokolian fájt mindenem”.

Az egyetlen jó érzés az volt bennem, hogy rengeteg ember akart segíteni, mert már kezdtem elveszteni a hitemet az emberekben,

hiszen annyi borzalom van mindig körülöttünk, de ez most nagyon megmelengette a szívemet” – idézte fel a lapnak a baleset részleteit a színésznő.