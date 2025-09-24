Ft
09. 24.
szerda
Hadházy Ákos erőszak Rétvári Bence agresszió Ferenciek tere

„Rátámadtak egy papra, amiért harangozott” – az államtitkár szerint Hadházyékat meg kell állítani (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 12:39

Rétvári Bence is felszólalt a botrányos eset kapcsán.

2025. szeptember 24. 12:39
null

Hadházyék rátámadtak egy papra, amiért harangozott, elég az erőszakból! – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán

Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy a Ferenciek terén kedden Hadházy Ákosék agresszívan egy ferences szerzetesre támadtak, akinek az volt a ”bűne”, hogy harangozott egy templomban.

Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. 

Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani!”

– fogalmazott az államtitkár.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

bszakonyi
2025. szeptember 24. 13:05
Ugye nem volt ott egy rendőr? Ha volt is csak állt, mint a kötcsei akció alatt. Ugyanígy ácsorgott a rendőrség a múlt évben, amikor a poloska a templomból kijövökkel ordítozott. Minden ilyen esemény azt bizonyítja, hogy vagy az állam gyenge vagy az ellenzék a törvény felett áll. Bármelyik igaz ez gyászos.
states-2
2025. szeptember 24. 13:03
Szamuely reinkarnálódott Hadházyban és a pszichopatában. És csürhéjükben.
