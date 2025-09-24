„Rátámadtak egy papra, amiért harangozott” – az államtitkár szerint Hadházyékat meg kell állítani (VIDEÓ)

Már meg is érkezett a válasz Hadházyék ámokfutására – íme a részletek
A Ferenciek terén szerdán szentmisét tartanak a keddi, Hadházy-féle demonstráció során történtekre reagálva, a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkozva.
Rétvári Bence is felszólalt a botrányos eset kapcsán.
Hadházyék rátámadtak egy papra, amiért harangozott, elég az erőszakból! – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.
Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy a Ferenciek terén kedden Hadházy Ákosék agresszívan egy ferences szerzetesre támadtak, akinek az volt a ”bűne”, hogy harangozott egy templomban.
„Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig.
Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani!”
– fogalmazott az államtitkár.
„Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket” – írta Facebook-oldalán Soltész Miklós.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala