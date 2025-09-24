Felkészülhetnek a harcra Brüsszelben: Orbán szövetségese hamarosan átrajzolhatja Európa politikai térképét

Földindulás történt Brüsszelben: megvalósult Orbán egyik legnagyobb álma
„Nő a konzervatív hangok súlya az EU-ban” – állapította meg a The European Conservative.
A Politico és a Reuters is beletörődött már a baloldali vereségbe.
A Politico elemzése szerint a közelgő cseh választások előtt jelentős mennyiségű oroszbarát dezinformáció árasztotta el Csehországot.
Andrej Babiš, aki vezet a felmérésekben, győzelme esetén csatlakozhatna az EU-ban Oroszországgal jó viszonyt ápoló Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökökhöz. Petr Fiala jelenlegi kormányfő szerint a választás tétje Csehország nyugati orientációja, esetleg a kelet felé történő orientáció.
A cikk hangsúlyozza, hogy Magyarország rendszeresen akadályozza az EU egységes ukrajnai fellépését,
így nem véletlenül tart attól a Politico, hogy Babiš hasonló irányváltást hozhatna Prágában is.
A Reuters pedig arról számolt be, hogy Andrej Babiš, Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségese várhatóan visszatér a hatalomba az októberi választáson. Szakértők szerint ez erősítheti a jobboldali, EU-kritikus irányvonalat Közép-Európában, nehezítve a közös uniós döntéseket például a migráció, valamint a védelem terén.
Babiš várhatóan megszüntetné Ukrajna katonai támogatását célzó cseh kezdeményezést.
Az ANO elutasítja az EU migrációs paktumát és klímacéljait, nem véletlen, hogy Brüsszellel való konfliktusok valószínűsíthetők – állapította meg a hírügynökség.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nő a konzervatív hangok súlya az EU-ban” – állapította meg a The European Conservative.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala