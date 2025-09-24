Ft
Magyarország migráció Andrej Babiš jobboldal Politico Csehország Orbán Viktor EU bevándorlás Európai Unió

Felkészülhetnek a harcra Brüsszelben: Orbán szövetségese hamarosan átrajzolhatja Európa politikai térképét

2025. szeptember 24. 11:36

A Politico és a Reuters is beletörődött már a baloldali vereségbe.

2025. szeptember 24. 11:36
null

A Politico elemzése szerint a közelgő cseh választások előtt jelentős mennyiségű oroszbarát dezinformáció árasztotta el Csehországot.

Andrej Babiš, aki vezet a felmérésekben, győzelme esetén csatlakozhatna az EU-ban Oroszországgal jó viszonyt ápoló Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökökhöz. Petr Fiala jelenlegi kormányfő szerint a választás tétje Csehország nyugati orientációja, esetleg a kelet felé történő orientáció.

A cikk hangsúlyozza, hogy Magyarország rendszeresen akadályozza az EU egységes ukrajnai fellépését,

így nem véletlenül tart attól a Politico, hogy Babiš hasonló irányváltást hozhatna Prágában is.

A Reuters pedig arról számolt be, hogy Andrej Babiš, Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségese várhatóan visszatér a hatalomba az októberi választáson. Szakértők szerint ez erősítheti a jobboldali, EU-kritikus irányvonalat Közép-Európában, nehezítve a közös uniós döntéseket például a migráció, valamint a védelem terén.

Babiš várhatóan megszüntetné Ukrajna katonai támogatását célzó cseh kezdeményezést.

Az ANO elutasítja az EU migrációs paktumát és klímacéljait, nem véletlen, hogy Brüsszellel való konfliktusok valószínűsíthetők – állapította meg a hírügynökség.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

B_kanya
2025. szeptember 24. 12:14
"A Politico elemzése szerint a közelgő cseh választások előtt jelentős mennyiségű oroszbarát dezinformáció árasztotta el Csehországot." Az "orosz(barát) dezinformáció" legrosszabb tulajdonsága az, hogy nem kell hazudniuk, bőven elég beszámolni arról, amiről a politico és a többi sorospropaganda hazudik és/vagy kussol.
neszteklipschik
2025. szeptember 24. 12:05
Miért kéne pénzelni egy olyan háborút, ami nem a mi háborúnk és aminek a kirobbanásához nekünk semmi közünk? Ez a kérdés Csehországban is releváns kérdés, pont úgy, mint bármelyik másik európai országban...
