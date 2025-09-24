Felkészülhetnek a harcra Brüsszelben: Orbán szövetségese hamarosan átrajzolhatja Európa politikai térképét

A Politico elemzése szerint a közelgő cseh választások előtt jelentős mennyiségű oroszbarát dezinformáció árasztotta el Csehországot.

Andrej Babiš, aki vezet a felmérésekben, győzelme esetén csatlakozhatna az EU-ban Oroszországgal jó viszonyt ápoló Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökökhöz. Petr Fiala jelenlegi kormányfő szerint a választás tétje Csehország nyugati orientációja, esetleg a kelet felé történő orientáció.

A cikk hangsúlyozza, hogy Magyarország rendszeresen akadályozza az EU egységes ukrajnai fellépését,

így nem véletlenül tart attól a Politico, hogy Babiš hasonló irányváltást hozhatna Prágában is.

A Reuters pedig arról számolt be, hogy Andrej Babiš, Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségese várhatóan visszatér a hatalomba az októberi választáson. Szakértők szerint ez erősítheti a jobboldali, EU-kritikus irányvonalat Közép-Európában, nehezítve a közös uniós döntéseket például a migráció, valamint a védelem terén.