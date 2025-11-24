Ursula von der Leyen videóban tette világossá: a tartós béke Ukrajna uniós csatlakozását jelenti

Itt tartunk: hiába a béketerv és az üres kassza, Brüsszel közös hitelből folytatná a háborút (VIDEÓ)
Orbán Viktor beszámolt az Európai Tanács hibrid ülésének eredményeiről.
Brüsszel nem áll le: minden áron tovább harcolnának.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videóban hangsúlyozta, hogy az Ukrajnával kötendő békemegállapodásoknak mindenekelőtt Ukrajna szuverenitását és az igazságos, tartós béke feltételeit kell biztosítaniuk. A politikus kiemelte, hogy ennek szerves részét képezi az Oroszország által elrabolt ukrán gyermekek hazatérése is.
„Nem nyugszunk addig, amíg minden egyes gyermek vissza nem kerül családjához, otthonába”
– írta Von der Leyen az X-en a videóhoz.
Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Tanács hétfői hibrid ülése után kiderült: Brüsszel folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor beszámolt az Európai Tanács hibrid ülésének eredményeiről.
Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP