Ukrajna Ursula von der Leyen Európai Bizottság

Ursula von der Leyen videóban tette világossá: a tartós béke Ukrajna uniós csatlakozását jelenti

2025. november 24. 16:34

Brüsszel nem áll le: minden áron tovább harcolnának.

2025. november 24. 16:34
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videóban hangsúlyozta, hogy az Ukrajnával kötendő békemegállapodásoknak mindenekelőtt Ukrajna szuverenitását és az igazságos, tartós béke feltételeit kell biztosítaniuk. A politikus kiemelte, hogy ennek szerves részét képezi az Oroszország által elrabolt ukrán gyermekek hazatérése is.

„Nem nyugszunk addig, amíg minden egyes gyermek vissza nem kerül családjához, otthonába”

– írta Von der Leyen az X-en a videóhoz. 

Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Tanács hétfői hibrid ülése után kiderült: Brüsszel folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. 

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

Obsitos Technikus
2025. november 24. 21:17
Remélem addigra te már a napon száradsz Ursulla dö frász.
gapefa
2025. november 24. 19:21 Szerkesztve
Közös hitelfelvételről ne is álmodjon. Az Európai Unió nem háborús projekt és nem egy külső háború finanszírozására hozták létre belerokkanásig. Nem vagyunk hajlandók egy kollektív öngyilkosságban részt venni, ami értelmetlenül és jóvátehetetlenül eladósítja a tagállamokat. Ilyesmire nem szerződtünk. A háború nem finanszírozható tovább. Magyarország és a magyarok azt nem fogják finanszírozni.
gapefa
2025. november 24. 19:14 Szerkesztve
Ukrajna nem alkalmas az uniós csatlakozásra. És nem is jelentene tartós békét sem, hanem csak veszélyt egész Európára nézve. Ami így ukrán provokáció esetén kollektíven és közvetlenül keveredne háborúba Oroszországgal. Amihez nem kell sok, hisz láttunk már pár ukrán hamiszászlós műveletet, amit az európai hisztéria máris készpénznek vett mindenféle vizsgálat vagy bizonyíték nélkül. Ukrajna uniós csatlakozása Európát tönkretenné.
polárüveg
2025. november 24. 19:10
Leyen asszony, ki hisz még egy nyugati politikusnak? Szószegés, szerződésszegés, kibeszélés, pénzügyi zsarolás, szabályszegés, hazudozás, kettős mérce, mások gyalázása, sértegetése, öntelt beképzeltség, valóság fel nem ismerése, és még tudnám sorolni. Nagyon lejáratták magukat, de sajnos, a Nyugatot is. Ezért nincs becsülete, tisztelete a világ többi részén a Nyugatnak.
