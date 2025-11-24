Ursula von der Leyen videóban tette világossá: a tartós béke Ukrajna uniós csatlakozását jelenti

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videóban hangsúlyozta, hogy az Ukrajnával kötendő békemegállapodásoknak mindenekelőtt Ukrajna szuverenitását és az igazságos, tartós béke feltételeit kell biztosítaniuk. A politikus kiemelte, hogy ennek szerves részét képezi az Oroszország által elrabolt ukrán gyermekek hazatérése is.

„Nem nyugszunk addig, amíg minden egyes gyermek vissza nem kerül családjához, otthonába”

– írta Von der Leyen az X-en a videóhoz.