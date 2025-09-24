Elképesztő vádakat fogalmaztak meg Lengyelországban Messiékkel szemben

Magyar focistának gratulált Messi – ezt mondták neki a korábbi barcelonai világsztárok
Nem izgult, pedig magyar történelmet írt Amerikában.
A korábban az MLS-ben is futballozó Mateusz Klich egyetlen játékosnak sem ajánlaná az Inter Miamit. Lionel Messiéktől az év végén két Barcelona-legenda, Sergio Busquets és Jordi Alba is távozhat.
A 41-szeres lengyel válogatott Mateusz Klich, az Atlanta United és a D.C. United korábbi labdarúgója éles kritikákat fogalmazott meg Lionel Messi klubjával, az Inter Miamival szemben hazája sportsajtójában.
Messi ottléte alatt egyetlen játékosnak sem ajánlanám az Inter Miamit. A klub katasztrofális állapotban van, az emberek menekülnek onnan, edzőktől fizioterapeutákon át szinte mindenki. Szervezetileg elképesztően rosszul a működik a klub. Messi apja az, aki valójában irányítja az együttest. Mindenki spanyolul beszél, és semmi sem történhet az ő beleegyezése nélkül. Arról nem is beszélve, hogy a klub központja jelenleg negyvenöt-ötven percre van Miamitól
– idézte az észak-amerikai labdarúgással foglalkozó Jenkifoci című Facebook-oldal Klichet, aki 2017 és 2023 között csaknem 200 mérkőzésen (köztük 82 Premier League-találkozón) lépett pályára a Leeds United színeiben, idén nyáron pedig hazatért nevelőegyesületéhez, a krakkói Cracoviához.
„Én New Yorkot ajánlanám Miami helyett. A Red Bullsnak remek stadionja van, de a City is épít egy fantasztikus arénát. Vannak olyan klubok, mint a Columbus Crew (Gazdag Dániel csapata – a szerk.) és a Cincinnati, amelyeknek remek stadionjaik és kiváló létesítményeik vannak, de maguk a városok nem túl izgalmasak. A Nashville SC-t szintén tudnám ajánlani” – tette hozzá Klich.
Az Inter Miamival kapcsolatban egyébként minapi hír, hogy a most futó szezon végén két Barca-legendát is elveszíthet a klub:
a 37 esztendős Sergio Busquets állítólag a visszavonulást fontolgatja, és a 36 éves Jordi Alba is tájékoztatta már a vezetőséget a távozási szándékáról.
Messi ellenben minden bizonnyal marad, a nyolcszoros aranylabdással jó úton haladnak a szerződéshosszabbítási tárgyalások.
Nyitókép: Chris Arjoon / AFP