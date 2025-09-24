Ft
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lionel Messi sergio busquets Mateusz Klich David Beckham MLS Inter Miami Jordi Alba

Elképesztő vádakat fogalmaztak meg Lengyelországban Messiékkel szemben

2025. szeptember 24. 11:02

A korábban az MLS-ben is futballozó Mateusz Klich egyetlen játékosnak sem ajánlaná az Inter Miamit. Lionel Messiéktől az év végén két Barcelona-legenda, Sergio Busquets és Jordi Alba is távozhat.

2025. szeptember 24. 11:02
null

A 41-szeres lengyel válogatott Mateusz Klich, az Atlanta United és a D.C. United korábbi labdarúgója éles kritikákat fogalmazott meg Lionel Messi klubjával, az Inter Miamival szemben hazája sportsajtójában.

Messi ottléte alatt egyetlen játékosnak sem ajánlanám az Inter Miamit. A klub katasztrofális állapotban van, az emberek menekülnek onnan, edzőktől fizioterapeutákon át szinte mindenki. Szervezetileg elképesztően rosszul a működik a klub. Messi apja az, aki valójában irányítja az együttest. Mindenki spanyolul beszél, és semmi sem történhet az ő beleegyezése nélkül. Arról nem is beszélve, hogy a klub központja jelenleg negyvenöt-ötven percre van Miamitól

– idézte az észak-amerikai labdarúgással foglalkozó Jenkifoci című Facebook-oldal Klichet, aki 2017 és 2023 között csaknem 200 mérkőzésen (köztük 82 Premier League-találkozón) lépett pályára a Leeds United színeiben, idén nyáron pedig hazatért nevelőegyesületéhez, a krakkói Cracoviához.

Mateusz Klich csaknem 200 mérkőzésen lépett pályára a Leeds Unitedben (Fotó: Lindsey Parnaby / AFP)

„Én New Yorkot ajánlanám Miami helyett. A Red Bullsnak remek stadionja van, de a City is épít egy fantasztikus arénát. Vannak olyan klubok, mint a Columbus Crew (Gazdag Dániel csapata – a szerk.) és a Cincinnati, amelyeknek remek stadionjaik és kiváló létesítményeik vannak, de maguk a városok nem túl izgalmasak. A Nashville SC-t szintén tudnám ajánlani” – tette hozzá Klich.

Az Inter Miamival kapcsolatban egyébként minapi hír, hogy a most futó szezon végén két Barca-legendát is elveszíthet a klub: 

a 37 esztendős Sergio Busquets állítólag a visszavonulást fontolgatja, és a 36 éves Jordi Alba is tájékoztatta már a vezetőséget a távozási szándékáról.

 Messi ellenben minden bizonnyal marad, a nyolcszoros aranylabdással jó úton haladnak a szerződéshosszabbítási tárgyalások.

Nyitókép: Chris Arjoon / AFP

 

