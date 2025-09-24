Tiszás képviselő a stukkerbotrányról: „Más nőkről is bizarr képzelgései vannak?” (VIDEÓ)

A Fővárosi Közgyűlésen forgatott stábunk. A Tisza Párt képviselőit a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési tervéről és Tarr Zoltán kijelentésiről szerettük volna megkérdezni. Továbbá az is szóba került, hogy miért tart fegyverrel lakossági fórumot Ruszin-Szendi Romulusz.

Nyitókép: Mandiner-grafika