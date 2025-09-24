Ft
09. 24.
szerda
09. 24.
szerda
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt stukkerbotrány Magyar Péter interjú Fővárosi Közgyűlés fórum

Tiszás képviselő a stukkerbotrányról: „Más nőkről is bizarr képzelgései vannak?” (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 12:32

A tiszásokkal készült interjúk ismételten szürreálisra sikeredtek a Fővárosi Közgyűlésen.

2025. szeptember 24. 12:32
null

A Fővárosi Közgyűlésen forgatott stábunk. A Tisza Párt képviselőit a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési tervéről és Tarr Zoltán kijelentésiről szerettük volna megkérdezni. Továbbá az is szóba került, hogy miért tart fegyverrel lakossági fórumot Ruszin-Szendi Romulusz

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

Nyitókép: Mandiner-grafika

Kawaski
2025. szeptember 24. 13:39
Undoritó Tisza igazi férgek társasága.
nnjohn
2025. szeptember 24. 13:33
Ez a kibebaszott Gerzsenyi értelmesen nem tud beszélni, csak visszakérdezni ??? Látszik, hogy nem nevelték meg a családjában, nőtt, mint a dudva... Egy-két nagy taslival talán helyre lehetne rázni az agysejtjeit.
kbs-real
2025. szeptember 24. 12:59
Gerzsenyinek van egy olyan becsípődése, hogy ő egy bombanő, és aki csak ránéz, nyomban ott helyben meg akarja dugni.
csulak
2025. szeptember 24. 12:36
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
