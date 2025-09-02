Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország hátország közműhálózat infrastruktúra

Jöhet a téli végítélet: az oroszok bénító csapásra készülnek Ukrajna ellen

2025. szeptember 02. 07:59

Úgy tűnik, az oroszok elszánták magukat.

2025. szeptember 02. 07:59
null

A Portfolio egy ukrán specialistára hivatkozva arról ír, hogy Oroszország jelenleg intenzív felderítő műveleteket folytat Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája körül – valószínű, hogy 

a télen átfogó csapássorozattal próbálják majd megbénítani Ukrajna áramszolgáltatását és fűtésrendszerét

 – ezt Szerhij Flash ukrán blogger, EW-specialista, drónpilóta közölte.

Az ukrán katona szerint 

az oroszok jelentősen fokozták felderítő tevékenységüket 

Ukrajna trafóházai, gázellátó létesítményei, közműhálózatot ellátó épületei körül, rengeteg orosz drónt észlelnek most ilyen objektumok térségében.

Szerhij Flash szerint a taktika célja, hogy 

„az ukrán hátország infrastruktúrájának megbénításával csökkentsék a lakosság ellenállási kedvét”. 

Ukrajna két, jelentős veszéllyel küzd a blogger szerint: egyrészt 

az orosz hadiipar nagyon jelentősen fokozta a nagy hatótávolságú drónok gyártását,

 így immáron az ukrán légvédelemnek nem 50-100, hanem inkább 300-500 drónnal kell megküzdenie minden ilyen támadás során, másrészt az amerikai támogatás akadozása miatt 

az ukrán légvédelmi képesség is gyengült, 

a keletkezett károk javításában pedig szintén nagyon nagy részben amerikai szakemberek vettek részt: e tevékenység sorsa szintén kérdésessé vált – írja a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ivan SAMOILOV / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NokiNokedli
2025. szeptember 02. 09:07
Jól van Mandi. Majd egy ukrán blogger mondja meg a tutit.
Válasz erre
0
0
petronius50
2025. szeptember 02. 08:20
"a télen átfogó csapássorozattal próbálják majd megbénítani Ukrajna áramszolgáltatását és fűtésrendszerét" Nem kell katonai szakértőnek lenni, hogy nagyjából ezt valószínűsítsük. Én is ezt tenném Putyin helyében, mert lehet, hogy végül maga az ukrán "köznép" takarítja el az amerikai mélyállam által buzdított és pénzelt ripacsot. Ezek után már csak a békekötés marad, a mostaninál is rosszabb feltételekkel - legalábbis Ukrajna számára.
Válasz erre
9
0
sanya55-2
2025. szeptember 02. 08:06
Isten nem ver bottal, áramszünettel , hideggel
Válasz erre
8
0
Tehetős Totó
2025. szeptember 02. 08:05
...rá is lehet " segíteni", ha tovább basztatják a barátságot...
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!