Jöhet a téli végítélet: az oroszok bénító csapásra készülnek Ukrajna ellen

A Portfolio egy ukrán specialistára hivatkozva arról ír, hogy Oroszország jelenleg intenzív felderítő műveleteket folytat Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája körül – valószínű, hogy

a télen átfogó csapássorozattal próbálják majd megbénítani Ukrajna áramszolgáltatását és fűtésrendszerét

– ezt Szerhij Flash ukrán blogger, EW-specialista, drónpilóta közölte.

Az ukrán katona szerint

az oroszok jelentősen fokozták felderítő tevékenységüket

Ukrajna trafóházai, gázellátó létesítményei, közműhálózatot ellátó épületei körül, rengeteg orosz drónt észlelnek most ilyen objektumok térségében.

Szerhij Flash szerint a taktika célja, hogy

„az ukrán hátország infrastruktúrájának megbénításával csökkentsék a lakosság ellenállási kedvét”.

Ukrajna két, jelentős veszéllyel küzd a blogger szerint: egyrészt

az orosz hadiipar nagyon jelentősen fokozta a nagy hatótávolságú drónok gyártását,

így immáron az ukrán légvédelemnek nem 50-100, hanem inkább 300-500 drónnal kell megküzdenie minden ilyen támadás során, másrészt az amerikai támogatás akadozása miatt

az ukrán légvédelmi képesség is gyengült,

a keletkezett károk javításában pedig szintén nagyon nagy részben amerikai szakemberek vettek részt: e tevékenység sorsa szintén kérdésessé vált – írja a lap.