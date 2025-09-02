Jöhet a téli végítélet: az oroszok bénító csapásra készülnek Ukrajna ellen

Fico belehúzott, Putyinnal és Zelenszkijjel is találkozik
A szlovák elnök részt vesz egy parádén Kínában.
Úgy tűnik, az oroszok elszánták magukat.
A Portfolio egy ukrán specialistára hivatkozva arról ír, hogy Oroszország jelenleg intenzív felderítő műveleteket folytat Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája körül – valószínű, hogy
a télen átfogó csapássorozattal próbálják majd megbénítani Ukrajna áramszolgáltatását és fűtésrendszerét
– ezt Szerhij Flash ukrán blogger, EW-specialista, drónpilóta közölte.
Az ukrán katona szerint
az oroszok jelentősen fokozták felderítő tevékenységüket
Ukrajna trafóházai, gázellátó létesítményei, közműhálózatot ellátó épületei körül, rengeteg orosz drónt észlelnek most ilyen objektumok térségében.
Szerhij Flash szerint a taktika célja, hogy
„az ukrán hátország infrastruktúrájának megbénításával csökkentsék a lakosság ellenállási kedvét”.
Ukrajna két, jelentős veszéllyel küzd a blogger szerint: egyrészt
az orosz hadiipar nagyon jelentősen fokozta a nagy hatótávolságú drónok gyártását,
így immáron az ukrán légvédelemnek nem 50-100, hanem inkább 300-500 drónnal kell megküzdenie minden ilyen támadás során, másrészt az amerikai támogatás akadozása miatt
az ukrán légvédelmi képesség is gyengült,
a keletkezett károk javításában pedig szintén nagyon nagy részben amerikai szakemberek vettek részt: e tevékenység sorsa szintén kérdésessé vált – írja a lap.
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovák elnök részt vesz egy parádén Kínában.
Nyitókép: Ivan SAMOILOV / AFP