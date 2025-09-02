Fico belehúzott, Putyinnal és Zelenszkijjel is találkozik

Babiš, Fico, Trump, Orbán: erőszakhullám a patrióta vezetők ellen
Nyugtalanító sorozatba illeszkedik a cseh ellenzék vezetője elleni hétfői támadás.
A szlovák elnök részt vesz egy parádén Kínában.
A Kyiv Independent arról ír, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök szeptember 1-jén Kínába látogat, ahol találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd később Szlovákiában Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.
Hozzáteszik:
Fico bejelentése változást jelez, mivel a szlovák miniszterelnök korábban kizárta a csúcstalálkozót Zelenszkijjel,
mivel szerinte az ukrán elnök „gyűlöli” őt.
Fico szeptember 3-án Kínában részt vesz a Japán második világháborús kapitulációjának évfordulója alkalmából rendezett rendezvényeken, itt találkozik Putyinnal.
Fico ugyanakkor sajnálkozott, hogy ő lesz az egyetlen Európai Uniós vezető, aki részt vesz a kínai katonai parádén,
amely a második világháború ázsiai lezárását ünnepli.
Nyitókép: AFP