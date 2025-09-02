Ft
Kína Robert Fico Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Fico belehúzott, Putyinnal és Zelenszkijjel is találkozik

2025. szeptember 02. 07:07

A szlovák elnök részt vesz egy parádén Kínában.

2025. szeptember 02. 07:07
A Kyiv Independent arról ír, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök szeptember 1-jén Kínába látogat, ahol találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd később Szlovákiában Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Hozzáteszik: 

Fico bejelentése változást jelez, mivel a szlovák miniszterelnök korábban kizárta a csúcstalálkozót Zelenszkijjel, 

mivel szerinte az ukrán elnök „gyűlöli” őt.

Fico szeptember 3-án Kínában részt vesz a Japán második világháborús kapitulációjának évfordulója alkalmából rendezett rendezvényeken, itt találkozik Putyinnal.

 Fico ugyanakkor sajnálkozott, hogy ő lesz az egyetlen Európai Uniós vezető, aki részt vesz a kínai katonai parádén, 

amely a második világháború ázsiai lezárását ünnepli.

Nyitókép: AFP

 

Összesen 5 komment

neszteklipschik
2025. szeptember 02. 08:56
"Fico szeptember 3-án Kínában részt vesz a Japán második világháborús kapitulációjának évfordulója alkalmából rendezett rendezvényeken, itt találkozik Putyinnal." A győztes országok parádéznak a győzelem napján. Szlovákia ugyanúgy csatlós államként fejezte be a háborút, mint hazánk. Ugyanúgy bábkormánya volt a felszabadításakor, mint nekünk. Mit keres akkor Fico a győzelmi parádén, mikor ugyanolyan vesztes ország volt, mint mi?
Válasz erre
1
0
kistv
2025. szeptember 02. 08:36
Elveszi a showt a mi békegalambunktól?
Válasz erre
0
3
SzkeptiKUSS
2025. szeptember 02. 08:23
Szlovákia még nálunk is kitettebb gáz és kőolaj okán. Nem "pattoghat". Zselé ki is fogja használni.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. szeptember 02. 08:14
"találkozik...később Szlovákiában Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is..." Minek? Talán el akar búcsúzni?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!