Fico belehúzott, Putyinnal és Zelenszkijjel is találkozik

Kész röhej: bement a Partizánba Tölgyessy és leszögezte, a Tisza Pártból „borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk”

A politológus szerint „nem volt még az újabb kori magyar történelemben ennyire felkészületlen és ennyire alakulatlan párt, mint a Tisza-párt”, de erről csak a választások után kell beszélni.