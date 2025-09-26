Ismét politikai felfordulás Franciaországban: szaporodnak a szögek Macron koporsójában

Az eredmény újból olyan parlament lett, ahol sem Macron pártjának, sem a jobb-, sem a baloldali ellenzékének nem lett többsége, a három tábor közötti ellentétek pedig kibékíthetetlenek. Franciaország ebben a patthelyzetben leledzik több mint három éve, Macron egész második ciklusában.

Idén szeptemberben az elnök immár hatodik kormányfőjét fogyasztotta el 2017-es hatalomra kerülése óta. Francia­országban elnöki rendszer van, de

a mindennapi kormányzást, a kabinet összefogásának feladatát a miniszterelnök látja el, akit az államfők sokszor bábként használnak fel és el.

François Bayrou, Macron hetedik kormányfője decemberben került pozícióba, és háromnegyed évet bírt ki a tűzforró miniszterelnöki székben. Fő célja az volt, hogy lefaragja az ország növekvő költségvetési hiányát – a terveit azonban értelemszerűen nehéz lett volna keresztülvinni parlamenti többség nélkül, a kétoldali, kőkemény ellenzék össztüze közepette. Szeptember elején az 573 nemzetgyűlési képviselőből 364 megvonta bizalmát a kormányfőtől, ő pedig másnap beadta a lemondását Macronnak.

A bukás előtt álló Bayrou még üzent ellenfeleinek és tán az egész országnak: „Hatalmatokban áll megbuktatni a kormányt, de nincs erőtök a valóság eltörlésére. A valóság itt marad: a kiadások csak nőni fognak, az adósság máris elviselhetetlen terhe pedig csak még nehezebbé és még költségesebbé fog válni.” Igazat mondott: a francia állam­adósság a hazai össztermék 114 százalékán áll. Bayrou 44 milliárd eurós megszorítást próbált végigvinni a nyugdíjak befagyasztásától az egészségügy drágításán át két szabadnap eltörléséig – sikertelenül.