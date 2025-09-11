Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
hang gondolat barikád Charlie Kirk feladat

Gyászolom Charlie Kirköt

2025. szeptember 11. 20:29

31 évesen, két gyerek apjaként mártírrá vált, ami sokkal rosszabb az ellenzői számára, mintha még száz évig beszélgethetett volna diákokkal.

2025. szeptember 11. 20:29
null
Ágoston László
Facebook

„Szerintem senki se hullajtana krokodilkönnyeket, ha mondjuk Hitlert a harmincas években agyonlőtte volna valaki. De a legszélsőségesebb neonácival szemben se lehet ez az eljárás, ameddig hajlandó kipróbálni a gondolatait fair viták próbakövén. Márpedig Charlie Kirk nem volt szélsőséges neonáci, és nem bújt barikádok mögé. 

Éppen ezért nehéz nem belecsúszni az adódó összeesküvés-elmélet csapdájába: vajon kinek állt érdekében egy ilyen nagy hatású embert nyilvánosan kivégezni? Vajon tényleg egy magányos merénylő volt az elkövető, vagy valakik így akarják destabilizálni az amerikai társadalmat? Nincs válaszom, tippelni pedig nem szeretnék. Én gyászolom Charlie Kirköt, mert fontos feladata volt, hogy rajta keresztül tíz- és százmilliók hangja szólalhasson meg nagyon érzékeny témákban. 

Egy bátor ember volt, aki nem bújt a propaganda-médiumok mögé és nem vonta magát körbe kordonokkal, hogy véletlenül se érhesse el a valóság. Az igazságot kereste, hol több, hol kevesebb sikerrel, mint az minden értelmiségi dolga lenne. 31 évesen, két gyerek apjaként mártírrá vált, ami sokkal rosszabb az ellenzői számára, mintha még száz évig beszélgethetett volna diákokkal. És sokkal rosszabb minden értelmes embernek, aki a konstruktív párbeszéd elleni súlyos támadást kell, hogy lásson a gyilkosságban, akárki akármilyen indítékból követte el. Legyen neki könnyű a föld.”

Nyitókép forrása: Ágoston László Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. szeptember 11. 21:04
🗽🇺🇸 eyn.hu/specialis-temak/lucifer-es-ahriman/
Válasz erre
0
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. szeptember 11. 20:44
a lyóemberkánon fanatistája volt a merénylő, antifa lmbtq transzmozgalom stb
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!