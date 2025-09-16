Ezt már Von der Leyen sem söpörhette a szőnyeg alá: rájött, hogy sürgősen cselekednie kell

Az Európai Bizottság olyan kezdeményezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik az energia szabadabb áramlását az Európai Unión belül, mert ezáltal megelőzhetők az áremelkedések – jelentette ki Ursula von der Leyen kedden Brüsszelben.

Az Európai Bizottság elnöke kedden, a Mario Draghi nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulóján tartott beszédében a versenyképesség erősítését, az innováció felgyorsítását,

az energiaárak csökkentését és az európai függőségek mérséklését nevezte az unió következő prioritásainak.

Az energiaárakról szólva elmondta: bár az EU-ban a villamos energia több mint 70 százaléka már alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásból származik, és a múlt évben több mint 60 milliárd euróval csökkent a fosszilis energiahordozók importja, az árak még mindig „túl magasak, túl kiszámíthatatlanok és túlságosan eltérőek”. Az energiahálózatok jobb összekapcsolása érdekében „energia-sztrádák” kialakítását szorgalmazzák a szűk keresztmetszetek felszámolására.

Kiemelte továbbá, hogy Európa erős pozícióban van a mesterséges intelligencia korában: a kontinensen négy európai szuperszámítógép szerepel a globális top 10-ben, és a bizottság az „mesterséges intelligencia-gyárak” fejlesztését a legjobbak „gigagyárrá” bővítésével folytatja. Az eredetileg 20 milliárd eurós cél helyett 230 milliárd eurónyi magánszektori beruházási javaslat érkezett – tette hozzá.