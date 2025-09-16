Ezt már Von der Leyen sem söpörhette a szőnyeg alá: rájött, hogy sürgősen cselekednie kell

Leleplezték Von der Leyen legújabb tervét: döbbenetes eszközzel verne éket Magyarország és Lengyelország közé
Azonnal segítséget kért Szijjártó Péter.
Új javaslattal állt elő az Európai Bizottság elnöke.
Az Európai Bizottság olyan kezdeményezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik az energia szabadabb áramlását az Európai Unión belül, mert ezáltal megelőzhetők az áremelkedések – jelentette ki Ursula von der Leyen kedden Brüsszelben.
Az Európai Bizottság elnöke kedden, a Mario Draghi nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulóján tartott beszédében a versenyképesség erősítését, az innováció felgyorsítását,
az energiaárak csökkentését és az európai függőségek mérséklését nevezte az unió következő prioritásainak.
Az energiaárakról szólva elmondta: bár az EU-ban a villamos energia több mint 70 százaléka már alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásból származik, és a múlt évben több mint 60 milliárd euróval csökkent a fosszilis energiahordozók importja, az árak még mindig „túl magasak, túl kiszámíthatatlanok és túlságosan eltérőek”. Az energiahálózatok jobb összekapcsolása érdekében „energia-sztrádák” kialakítását szorgalmazzák a szűk keresztmetszetek felszámolására.
Kiemelte továbbá, hogy Európa erős pozícióban van a mesterséges intelligencia korában: a kontinensen négy európai szuperszámítógép szerepel a globális top 10-ben, és a bizottság az „mesterséges intelligencia-gyárak” fejlesztését a legjobbak „gigagyárrá” bővítésével folytatja. Az eredetileg 20 milliárd eurós cél helyett 230 milliárd eurónyi magánszektori beruházási javaslat érkezett – tette hozzá.
Von der Leyen bejelentette: a következő többéves uniós költségvetés központi eleme az új versenyképességi alap lesz, több mint 400 milliárd eurós tervezett kerettel.
Ebből 170 milliárd eurót a Horizon Europe kutatási programra, az eddiginél ötször többet a digitalizációra és hatszor többet a tiszta technológiákra szánnának.
A stratégiai függőségek csökkentésére vonatkozóan Von der Leyen a kereskedelmi diverzifikációt, új megállapodásokat és a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos uniós rendelet alapján kiválasztott 47 európai projekt támogatását említette, külön kitérve az újrahasznosítás kulcsszerepére és egy készülő körforgásos gazdasági jogszabálycsomagra.
(MTI)
Nyitókép: Andres MARTINEZ CASARES / POOL / AFP