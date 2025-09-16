Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel energiaárak energia Ursula von der Leyen javaslat Európai Bizottság Európai Unió

Ezt már Von der Leyen sem söpörhette a szőnyeg alá: rájött, hogy sürgősen cselekednie kell

2025. szeptember 16. 13:42

Új javaslattal állt elő az Európai Bizottság elnöke.

2025. szeptember 16. 13:42
null

Az Európai Bizottság olyan kezdeményezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik az energia szabadabb áramlását az Európai Unión belül, mert ezáltal megelőzhetők az áremelkedések – jelentette ki Ursula von der Leyen kedden Brüsszelben.

Az Európai Bizottság elnöke kedden, a Mario Draghi nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulóján tartott beszédében a versenyképesség erősítését, az innováció felgyorsítását,

az energiaárak csökkentését és az európai függőségek mérséklését nevezte az unió következő prioritásainak.

Az energiaárakról szólva elmondta: bár az EU-ban a villamos energia több mint 70 százaléka már alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásból származik, és a múlt évben több mint 60 milliárd euróval csökkent a fosszilis energiahordozók importja, az árak még mindig „túl magasak, túl kiszámíthatatlanok és túlságosan eltérőek”. Az energiahálózatok jobb összekapcsolása érdekében „energia-sztrádák” kialakítását szorgalmazzák a szűk keresztmetszetek felszámolására.

Kiemelte továbbá, hogy Európa erős pozícióban van a mesterséges intelligencia korában: a kontinensen négy európai szuperszámítógép szerepel a globális top 10-ben, és a bizottság az „mesterséges intelligencia-gyárak” fejlesztését a legjobbak „gigagyárrá” bővítésével folytatja. Az eredetileg 20 milliárd eurós cél helyett 230 milliárd eurónyi magánszektori beruházási javaslat érkezett – tette hozzá.

Von der Leyen bejelentette: a következő többéves uniós költségvetés központi eleme az új versenyképességi alap lesz, több mint 400 milliárd eurós tervezett kerettel.

Ebből 170 milliárd eurót a Horizon Europe kutatási programra, az eddiginél ötször többet a digitalizációra és hatszor többet a tiszta technológiákra szánnának.

A stratégiai függőségek csökkentésére vonatkozóan Von der Leyen a kereskedelmi diverzifikációt, új megállapodásokat és a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos uniós rendelet alapján kiválasztott 47 európai projekt támogatását említette, külön kitérve az újrahasznosítás kulcsszerepére és egy készülő körforgásos gazdasági jogszabálycsomagra.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Andres MARTINEZ CASARES / POOL / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2025. szeptember 16. 14:33
A baj nem az orosz energiáról való leállás, mivel az energia ára globális. A baj a zöld energia erőltetése. Európa a sarokba festette magát a szél- és napenergia energia erőltetésével.
Válasz erre
0
0
Upuaut
2025. szeptember 16. 14:02
Szabadabb áramlás? Amikor végleg, még a jövőben is ki akarják tiltani az orosz földgázt meg kőolajat?
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. szeptember 16. 13:56
Képzeld Mandiner kijött egy fontos cikk: Direkt36: Gyurcsány Ferencnek évek óta viszonya volt a DK egyik munkatársával A Direkt36 hosszú cikket közölt Gyurcsány Ferenc politikai összeomlásáról. Gondoltam szólok......nem kell hálálkodni
Válasz erre
0
3
csulak
2025. szeptember 16. 13:51
hulye ez a nember !
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!