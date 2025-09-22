„Egészen rémisztő érzés lehet az, hogy esetleg az, akivel az ember eddig nap mint nap beszélgetett, aki a gyerekét tanítja, akinél a banki ügyeit intézi, akinél a kenyeret reggelente vett, vagy bárki, akiben esetleg eddig bízott, képes a halált eszközként, sőt, ünneplés tárgyaként látni.

Ez a felismerés olyan, mintha a világ belső rendje megbillenne, mert amúgy meg is billen. A hétköznapi ember egészen eddig azt feltételezhette, hogy a különbségek, a viták, a politikai nézetek sokfélesége mind elfér ugyanazon közös emberi alapban: hogy az élet önmagában érték. Amikor azonban valaki más halálát úgy fogadja az illető, ahogy, akkor az ember rádöbben, hogy az a fontos alap, amelyre mindeddig épített, egyeseknél nem is létezik.