Draghi-jelentés energiapiac EU

Egy éve jött ki a Draghi-jelentés, de Brüsszel egy lépést sem tett azért, hogy olcsóbb legyen az energia az EU-ban

2025. szeptember 10. 15:33

Egy új elemzés szerint az európai vállalatok továbbra is sokkal többet fizetnek az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, egy évvel azután, hogy egy mérföldkőnek számító jelentés arra figyelmeztetett, hogy a tétlenség gazdasági stagnáláshoz vezethet a kontinensen.

2025. szeptember 10. 15:33
null

A Center for the Study of Democracy think tank legfrissebb eredményei szerint, amelyeket kedden Washingtonban hoztak nyilvánosságra, az európai országok egyre inkább ki vannak téve az energiaárak ingadozásainak, az indikátorok az elmúlt három évben több mint ötszörösére emelkedtek – írja a Politico.

 „Egy évvel azután, hogy Draghi az EU energiapiacainak megerősítését szorgalmazta, adataink szerint a megfizethetőség kockázata továbbra is magas, a kiskereskedelmi árak pedig Közép- és Kelet-Európa nagy részén még mindig 40–70 százalékkal magasabbak a válság előtti szintnél”

– mondta Martin Vladimirov, a jelentés egyik szerzője.

A megfizethetőség jelenleg messze a legnagyobb fenyegetés az EU energiaellátásának rugalmasságára nézve, meghaladva az Oroszország által az energiaáramlás fegyverként való felhasználása, az éghajlatváltozás és a rendszer megbízhatósága által okozott bizonytalanságot

A jelentés figyelmeztet, hogy az egyik területen jelentkező sebezhetőség átterjedhet más területekre is, tovább mélyítve az EU-országok között már meglévő jelentős és gyakran történelmi eredetű szakadékokat.

Ha az unió nem kezeli a tagállamok közötti energiaellátási biztonságbeli szakadékot, az regionális egyenlőtlenségek megerősödésével, gazdasági szuverenitásának és éghajlat-politikai céljainak aláásásával fenyeget, figyelmeztet a jelentés.

Draghi tavaly szeptemberi jelentésében azt írta, hogy „az uniós vállalatok továbbra is az Egyesült Államokénak 2-3-szorosára rúgó áramárakkal szembesülnek. A fizetett földgázárak 4-5-ször magasabbak. 

Ez az árkülönbség elsősorban Európa természeti erőforrásainak hiányából fakad, de alapvető problémák is vannak a közös energiapiacon.”

Az egyik legfontosabb ajánlás egy hatalmas állami és magánbefektetési program volt az elöregedő villamosenergia-hálózatokba, amelyek a szakértők szerint a többletköltségek egyik fő forrását jelentik. Vizsgálata szerint 2030-ig 584 milliárd euró, 2050-ig pedig akár 2,29 billió euró többletforrásra lenne szükség a villamosenergia-infrastruktúra fejlesztéséhez.

Nyitókép: Dominika Zarzycka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***

 

csulak
2025. szeptember 10. 17:42
amig korruptak es degeneraltak vezetik az EU-t addig ezt a nembert sem itelik el
Válasz erre
1
0
Ergit
2025. szeptember 10. 17:41
Hogy szalad az idő! Ursula meg marad, Ursula maradt...
Válasz erre
0
0
salátás
2025. szeptember 10. 16:10
ez volt a terv kéremszépen. az ipar egyik fele megy keletre, a másik fele meg az usába a féreg eu vezetés meg ül a csúszópénzein és leszarja az európaiakat
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 10. 15:40
Elbasztak egy csomó pénzt arra hogy megtudják mi az igazság, és azóta szarnak rá... Folytatják amit eddig.
Válasz erre
1
0
