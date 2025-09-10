Egy éve jött ki a Draghi-jelentés, de Brüsszel egy lépést sem tett azért, hogy olcsóbb legyen az energia az EU-ban

A jelentés figyelmeztet, hogy az egyik területen jelentkező sebezhetőség átterjedhet más területekre is, tovább mélyítve az EU-országok között már meglévő jelentős és gyakran történelmi eredetű szakadékokat.

Ha az unió nem kezeli a tagállamok közötti energiaellátási biztonságbeli szakadékot, az regionális egyenlőtlenségek megerősödésével, gazdasági szuverenitásának és éghajlat-politikai céljainak aláásásával fenyeget, figyelmeztet a jelentés.

Draghi tavaly szeptemberi jelentésében azt írta, hogy „az uniós vállalatok továbbra is az Egyesült Államokénak 2-3-szorosára rúgó áramárakkal szembesülnek. A fizetett földgázárak 4-5-ször magasabbak.

Ez az árkülönbség elsősorban Európa természeti erőforrásainak hiányából fakad, de alapvető problémák is vannak a közös energiapiacon.”

Az egyik legfontosabb ajánlás egy hatalmas állami és magánbefektetési program volt az elöregedő villamosenergia-hálózatokba, amelyek a szakértők szerint a többletköltségek egyik fő forrását jelentik. Vizsgálata szerint 2030-ig 584 milliárd euró, 2050-ig pedig akár 2,29 billió euró többletforrásra lenne szükség a villamosenergia-infrastruktúra fejlesztéséhez.