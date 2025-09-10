Politico: Az EU igazi ura nem Von der Leyen, hanem Trump

Magyar Péter brüsszeli főnöke kimondta: „Nem létezik olyan, hogy nemzeti szuverenitás”
Manfred Weber szerint Orbán Viktor „őrült szervezetté” alakítaná az EU-t.
A brüsszeli lap szerint az EU vezetői a történelem során még soha nem adták meg magukat annyira az Egyesült Államok elnökével szemben, mint most. A Politico úgy tudja: annyira bíznak Washington befolyásában, hogy az európai vezetők Trump segítségét kérték Orbán meggyőzésére Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban.
Az EU megalakulása óta még soha nem volt olyan amerikai elnök, aki ilyen közvetlen befolyást gyakorolt volna az európai ügyekre. És még soha nem látszott az EU 27 országának vezetői ennyire hajlandónak – sőt, kétségbeesettnek – arra, hogy az amerikai elnököt olyan tekintélyes személyiségként kezeljék, akit dicsérni, hízelegni, lobbizni, udvarolni kell, de soha nem szabad nyíltan ellentmondani neki – írja a Politico az amerikai befolyásról szóló cikkében.
Nem hivatalos tájékoztatókon az EU tisztviselői Trump iránti tiszteletüket szükséges taktikának állítják be, amelynek célja, hogy Trump továbbra is elkötelezett maradjon az európai biztonság és Ukrajna jövője iránt – írja a Politico.
De semmi nem utal arra, hogy miután állítólag megtették a szükséges lépéseket az Egyesült Államok támogatásának megőrzése érdekében, az európai vezetők most megpróbálnák visszaállítani hatalmukat.
Éppen ellenkezőleg, az EU vezetői most úgy tűnik, hogy Trumpnak szerepet kínálnak ügyeikben, még akkor is, ha ő nem kéri. Egy példa erre: amikor egy csoport vezető nyáron Washingtonba utazott, hogy Trumpot sürgesse, gyakoroljon nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre (aki figyelmen kívül hagyta őket), arra is megkérték, hogy győzze meg „barátját”, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy szüntesse meg Ukrajna esetleges EU-tagságának blokkolását, a Bloomberg jelentése szerint.
Trump természetesen felvette a telefont. És bár nincs jele annak, hogy Orbán megváltoztatta volna álláspontját Ukrajnával kapcsolatban, az a tény, hogy az EU vezetői kénytelenek voltak megkérni az amerikai elnököt, hogy oldja meg egyik belső konfliktusukat, csak tovább erősítette Trump de facto európai hatalmát.
„Lehet, hogy soha nem lesz Európa elnöke, de lehet a keresztapja”
– mondta egy EU-diplomata keserűen a Politicónak.
Nem is olyan régen az EU még kereskedelmi óriás volt és „szabályozási szuperhatalom”, amely hatalmas fogyasztói piaca és jogi hatálya révén tiszteletet parancsol. Az EU vezetői büszkélkedtek a „brüsszeli hatással”, amely a vállalatok vagy külföldi kormányok viselkedését az európai jogi normákhoz igazította, még akkor is, ha azok nem voltak a blokk tagjai.
Az EU magabiztosságának egyik jele az volt, hogy hajlandó volt szembeszállni az Egyesült Államok legnagyobb vállalataival.
Most azonban egy olyan kereskedelmi megállapodást kötöttek, amelyet gyakorlatilag nem is előzött meg igazi tárgyalás.
A Politico elemzése szerint az EU vezetői úgy gondolták Trump valahogyan szem előtt tartja Európa érdekeit, és csupán „kemény szeretettel” bánik vele, ez azonban tévesnek bizonyult miután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírta az EU és az USA közötti kereskedelmi megállapodást a skóciai Turnberryben. Ezúttal nem lehetett leplezni az Európa és az USA között lezajlott események valódi természetét: az EU szimplán azt teszi, amit Trump mond.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Manfred Weber szerint Orbán Viktor „őrült szervezetté” alakítaná az EU-t.
***