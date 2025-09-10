Politico: Az EU igazi ura nem Von der Leyen, hanem Trump

Nem is olyan régen az EU még kereskedelmi óriás volt és „szabályozási szuperhatalom”, amely hatalmas fogyasztói piaca és jogi hatálya révén tiszteletet parancsol. Az EU vezetői büszkélkedtek a „brüsszeli hatással”, amely a vállalatok vagy külföldi kormányok viselkedését az európai jogi normákhoz igazította, még akkor is, ha azok nem voltak a blokk tagjai.

Az EU magabiztosságának egyik jele az volt, hogy hajlandó volt szembeszállni az Egyesült Államok legnagyobb vállalataival.

Most azonban egy olyan kereskedelmi megállapodást kötöttek, amelyet gyakorlatilag nem is előzött meg igazi tárgyalás.

Európa vs Amerika érdekei

A Politico elemzése szerint az EU vezetői úgy gondolták Trump valahogyan szem előtt tartja Európa érdekeit, és csupán „kemény szeretettel” bánik vele, ez azonban tévesnek bizonyult miután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírta az EU és az USA közötti kereskedelmi megállapodást a skóciai Turnberryben. Ezúttal nem lehetett leplezni az Európa és az USA között lezajlott események valódi természetét: az EU szimplán azt teszi, amit Trump mond.